Tko je bila Edith Head - slavna filmska kostimografkinja koja je osvojila čak 8 Oscara za svoj rad

Kostimografija danas pamti niz kreativnih genijalaca, a među njima je i Edith Head, koja je osvojila Oscare za neke od najvažnijih filmova iz zlatnog doba Hollywooda. Bila je nominirana za čak 34, a osvojila je osam - za rad na filmovima The Heiress (1949), Samson and Dalilah (1949), All About Eve (1950), A Place in the Sun (1951), Roman Holiday (1953), Sabrina (1954), The Facts of Life (1960) i The Sting (1973).

Smatrala je da kostimografi odjećom rade simbiozu magije i kamuflaže jer na taj način uvjeravaju publiku da je isti glumac na svakom projektu zapravo - druga osoba.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kroz niz godina, Head je potpisala rad na više od 400 filmova te pritom kreirala neke od najvažnijih trendova i stilova s polovice prošloga stoljeća. Radila je s najvećim režiserima i glumcima toga doba, donoseći na ekran eleganciju i klasičnu ženstvenost, no i razne karaktere likova.

No, njezina je karijera započela drugačije - studirala je jezike na sveučilištu u Kaliforniji, na prestižnom sveučilištu Berkeley, te magistrirala s pohvalama na Stanfordu.

Kad se zaposlila kao učiteljica te udala za svog prvog muža Charlesa Heada, shvatila je da želi promjenu posla te se prijavila na oglas za crtačicu kostima u studiju Famous Players-Lasky (koji će s vremenom postati Paramount Studios). Iako nije imala iskustva u dizajniranju odjeće, Edith je hrabro krenula u novom smjeru.

Na prijavu je došla s torbom punom skica, koje je zapravo posudila od kolege s umjetničkog fakulteta Chouinard, gdje je krenula na tečaj. Bilo je to 1924. godine, a glavni je kostimograf bio Howard Greer.

Posao je dobila odmah, no Greeru je ipak priznala da skice nisu njene. Ipak, ostavili su je na radnom mjestu jer je govorila više stranih jezika. Naime, u to doba studio je krenuo sa snimanjem stranih filmova, a ona je bila jedna od rijetkih koja se mogla sporazumijevati s glumcima s drugih govornih područja.

Greer je shvatio da joj treba dobra poduka te ju je naučio crtati u svom stilu. Ujedno je naučila kako čitati scenarij te načine kojima će osmisliti garderobu koja prati lik i njegov karakter.

Prvu veliku priliku Edith je dobila 1925. godine, kada je dizajner Travis Banton stigao u studio - morala je osmisliti kostime za Zlatni krevet Cecila B. DeMillea.

Dvije godine kasnije dobila je priliku da odjene veliku holivudsku zvijezdu Claru Bow, i to nakon što se glavni dizajner Banton s njom posvađao. Umjesto njega uletjela je Head te uskoro postala dobra prijateljica velike glumice. Bio je to još jedan vjetar u leđa njezinoj karijeri.

Greer i Banton naučili su Edith važnu lekciju - da u dizajnu kostima ono što je ispravno za lik uvijek mora biti na prvom mjestu. Dakle, najvažnije je kostimom naglasiti karakter lika, kako bi on ostao uvjerljiv.

Do većih promjena u strukturi kostimografskog tima Paramounta dolazi u prosincu 1927., kad je Howard Greer dao otkaz, a Travis Banton je postao glavni dizajner i postavio Edith kao glavnu asistenticu. Već do onda Head je puno naučila, usvojila je vještine rada s raznim materijalima te usvojila brojne tehnike oblikovanja odjeće.

I glumci su je voljeli jer je znala za kompromis - za svaku je scenu radila više skica te je njima bilo dopušteno da sudjeluju u čitavom kreativnom procesu. Shvaćala je da i glumci moraju nešto reći o tome, pošto oni odijevaju tu odjeću.

Edithin veliki skok u karijeri dogodio se 1933. kada je dobila glavni posao za film 'She Done Him Wrong' s Mae West u glavnoj ulozi. To joj je omogućilo da konačno osmisli garderobu prepunu prekrasnih haljina koje će postati pravi modni hit. Jednom prilikom je Head istaknula da ju je West naučila kako raditi zavodljive haljine.

Naime, osmislila je kreacije pješčanog sata, koje su osvojile scenu. Uskoro pod utjecaj dolazi i tada poznata modna dizajnerica Elsa Schiaparelli, koja u kolekciju ubacuje - sličan dizajn.

Edith je dobivala sve više posla te imala sve veći utjecaj, do sredine tridesetih godina postala je prava kostimografska zvijezda. Mnogo je njezinih komada postalo hit tih godina, i izvan filma, jedan od takvih je sarong od satenskog krepa koji je nosila Dorothy Lamour u filmu 'Princeza iz džungle' (1936.).

Uskoro njezin šef Banton odlazi iz kompanije, a Head postaje glavna kostimografkinja te time jedna od najutjecajnijih ikona mode tog doba.

U Paramountu je radila 44 godine, većinu života te je čitavo vrijeme s glumcima bila u odličnom odnosu, često se s njima konzultirala. Svi su voljeli raditi s njom jer je u obzir uzimala i osobnost osobe. U svijetu kostima ostala je zapamćena kao jedna od najvažnijih u svijetu filmografije.

Najčitaniji članci