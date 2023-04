Remen je čudo: Kako je struk postao središte modnih igrarija

Remen je jedan od onih modnih dodataka koji nam danas nisu nužno potrebni, od kad su u prošlom stoljeću osmišljena elastična vlakna, hlače više ne padaju, već nam je roba - rastezljiva. Tako je taj modni element prešao u one više estetske, no povijest kaže da je remen nekada bio nezaobilazan u odijevanju svakodnevnog čovjeka.

Najraniji dokumenti o pojasevima datiraju iz brončanog doba te su se slične inovacije koristile u raznim regijama, ne možemo odrediti točno gdje je nastao. Naime, njegova praktičnost, odnosno učvršćivanje tekstila oko struka, remen čini elementom koji je nastao iz nužde tako da se nosio posvuda.

U početku su pojasevi bili prvenstveno mjesto za nošenje alata ili oružja te metaka. Zato vojne trake koje idu oko struka te su napravljene na način da drže oružje, smatramo prvim pojasevima u povijesti odijevanja. Ovaj je modni element, vrlo izdržljiv i nezamjenjiv, također bio važan u odori grčkog i rimskog vojnika.

No, remen kroz stoljeća nije imao samo praktičnu ulogu, već je imao niz značenja. Neke od kultura poštivale su ga kao poseban element, pa je tako u mongolskoj kulturi bio poštivan kao neka vrsta ugovora - razmjena remena značila je sklapanje saveza.

Također, Francuzi su početkom srednjeg vijeka smatrali da kad ulove nečiji pojas, ujedno preuzimaju moć nad njime. Paralelu s ovom idejom vidimo danas u borilačkim sportovima, gdje je pojas također simbol vještine i moći osobe koja ga nosi.

No tijekom povijesti remen je većinom bio vojni element, često uz pripadajuću torbicu, u kojoj bi se držale razne sitnice. Tijekom Krimskih ratova, polovicom 19. stoljeća, vojnici su čak nosili remenje koje je imalo ušivene male dijelove poput korzeta ispod uniforme, kako bi sve skupa bilo čvršće, jer su na pojasu nosili svašta - oružje je oduvijek bilo teško.

Iako su muškarci u Europi počeli nositi hlače u 16. stoljeću, tek sredinom 19. stoljeća one dobivaju male omče u koje se stavlja remen. Tada ovaj element postaje dio odjeće koji nije samo funkcionalan, već ima i stilsku ulogu.

Žene su počele nositi pojaseve mnogo kasnije od muškaraca, no iz sličnih, praktičnih razloga. Tijekom Srednjeg Vijeka na remenje su vješale torbice, odnosno male vrećice od tekstila i lepeze. Svašta su vješale na pojas, a neke stvari bile su nevidljive, odnosno nalazile se ispod sloja odjeće. Do toga se dolazilo otvorima na suknji, pa je sve skupa bilo sakriveno. To remenje s malim spremištima od tekstila imalo je zapravo ulogu torbe.

Dakle, sve do kraja 19. stoljeća ovaj je element bio praktičan, no dolaskom torbe, sve se mijenja, pa remen dobiva važnu estetsku ulogu. Naglasak na struk posebno je viđen tijekom pedesetih godina prošloga stoljeća, kad su žene nosile vrlo romantične suknje.

Tijekom prošloga stoljeća remen je doživio mega revoluciju, razvoj je impresivan. Svaka dekada imala je svoj omiljeni element, no neki su neočekivanog dizajna - kao ovogodišnji Marnijev stilski eksperiment koji predlaže vezicu od cipele na struku traperica.

Danas je remen bitan dio muškog odijela, često je remen detalj bez kojeg ono djeluje nedovršeno. Naime, poslovni stil i onaj za posebna događanja, voli remenje, ono je jedan od rijetkih modnih dodataka tog stila. Inače, remen je u tom slučaju idealno kombinirati s bojom cipela.

Remen je također jedan od onih modnih elemenata koji nam se konstantno muvaju po ormaru, stoga ga čuvamo jer jednog dana ćemo mu se vratiti. On je super element za neku haljinu ili bluzu, pa i omiljene hlače. Nosimo ga i na majice, fora je kao detalj koji ističe struk. Kad je silueta previše 'zatvorena', jednolična, ovaj stilski adut daje joj notu dinamike i elegancije.

