ODGOVOR ĆE VAS IZNENADITI

Koliko treba jetri da se oporavi od alkohola nakon blagdana?

Foto: Dreamstime

Pretjerivanje s alkoholom tijekom blagdana može opteretiti jetru, zbog čega se mnogi u siječnju odlučuju na apstinenciju. Stručnjaci su otkrili koliko tjedna treba proći da se jetra oporavi

Bez obzira na to je li riječ o neobaveznom druženju uz piće, pivu uz obrok ili višednevnom slavlju kojim se simbolično opraštamo od stare godine, alkohol je za mnoge neizostavan dio dočeka Nove godine.

No pretjerivanje koje često obilježi blagdansko razdoblje rijetko prolazi bez posljedica po zdravlje. Upravo zato se sve veći broj ljudi početkom godine odlučuje na privremeni prekid konzumacije alkohola, poznat pod nazivom „suhi siječanj“ (dry january).

Osim što donosi očitu korist u vidu jutara bez mamurluka, takva odluka pruža i važan predah jetri – organu koji najviše trpi zbog prekomjernog unosa alkohola.

Postavlja se, međutim, pitanje koliko je jetri zapravo potrebno da se oporavi nakon tjedana obilježenih čašama vina, koktelima i kuhanim vinom.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Stručnjaci upozoravaju da intenzivno pijenje tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana može izazvati niz neugodnih simptoma, uključujući mučninu, smanjen apetit, gubitak tjelesne mase, žutilo kože i očiju, oticanje trbuha i gležnjeva, izraženu pospanost, a u težim slučajevima čak i povraćanje krvi.

Oporavak nije isti za sve

Već nekoliko dana pojačane konzumacije alkohola može dovesti do nakupljanja masnoće u jetri. U takvim slučajevima oporavak najčešće traje oko dva tjedna i uglavnom ne ostavlja trajne posljedice. Ipak, kako ističu liječnici, ne reagiraju svi organizmi jednako.

Prema podacima Cleveland Clinic, kod nekih osoba oporavak može potrajati znatno dulje.

- Ne postoji jednoznačan odgovor koji vrijedi za sve, ističe doktorica Christina Lindenmeyer, dodajući da trajanje oporavka ovisi o stupnju oštećenja jetre i eventualnim dodatnim komplikacijama.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Medicinski stručnjaci navode kako razdoblje apstinencije od dva do četiri tjedna može značajno smanjiti upalne procese u jetri. Međutim, u slučajevima dugotrajnog oštećenja uzrokovanog alkoholom, liječnici često savjetuju trajno izbjegavanje alkohola, prenosi Archynews.

- Kod pacijenata s razvijenom cirozom jetre, čak i minimalna količina alkohola može imati toksičan učinak - upozorava Lindenmeyer.

Za dugoročno očuvanje zdravlja jetre, stručnjaci savjetuju znatno smanjenje unosa alkohola ili njegov potpuni prestanak. Iako se mnogima 'suhi siječanj' čini tek kratkoročnim izazovom, za neke on postaje prvi korak prema trajnoj promjeni životnih navika.

