Tko to ne bi htio? Pretvorite svoj dom u prave LEGO kockice

Ako ste ikada sanjali da legićima napravite stvarnu repliku svog doma, sada to i možete zahvaljujući Little Brick Laneu, prodavaču na Etsyju. On po narudžbi radi kućice od LEGO kockica, ali svoj trud nikako ne naplaćuje jeftino.

Foto: etsy

To je zbog toga jer su ovi kompleti kockica ipak namijenjeni kolekcionarima, a ne svakodnevnom igranju. No to vas naravno ne mora spriječiti da sami ili sa djecom slažete svoj dom i igrate se s njim kako želite.

Trošak pak ovisi o tome koju veličinu svog doma od kockica želite. Cijena raste veličinom i ako želite da kuća ima i interijer.

Foto: etsy

Little Brick Lane koristi nacrte i fotografije kako bi stvorio prilagođene modele kuće s vanjskim i unutrašnjim dijelovima, a za to koristi potpuno nove, autentične LEGO kocke.

Proces gradnje jedne kućice traje 10-12 tjedana, a rezultat je replika vašeg doma koja teži od 25 do 35 kilograma.

Foto: etsy

Na temelju sjajnih recenzija, čini se da ima puno sretnih kupaca Little Brick Lanea, piše Insider.

