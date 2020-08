Točke na vašem tijelu na koje nije pametno nanositi parfem

<p>Bez parfema nemoguće je zamislit dan. Naravno, kada stojimo cijeli dan doma vjerojatno nam neće trebati parfem, ali ako izlazimo onda će nam ovaj spas zasigurno trebati. Jer tko ne voli fino mirisati?</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>No, kao što zna svaki ljubitelj parfema, definitivno je moguće pretjerati s doziranjem parfema. Ali bez obzira na pretjerano špricanje postoje i mjesta na kojima ne biste trebali špricati parfem. </p><h2>Oči</h2><p>Možda vam je jedno od najočitijih mjesta za izbjegavanje prskanja parfema blizu očiju. Parfemi na bazi alkohola sadrže etil - neki se sastoje čak od 95 posto, što može izazvati iritaciju i peckanje ako dođe u kontakt s osjetljivim mjestima, poput vaših očiju.</p><h2>Kosa</h2><p>Kosa prirodno upija mirise, zbog čega se u početku može činiti dobra ideja raspršiti miris po kosi. No parfemi na bazi alkohola zaista mogu isušiti, pogotovo ako parfem sprejate izravno na kosu. Umjesto toga, pošpricajte parfem na četku za kosu, a zatim četkajte kosu kako ju ne biste oštetili ili pokušajte raščešljati krajeve, i to tako lagano.</p><h2>Ruke</h2><p>Iako nanošenje parfema na zapešće može biti jedan od najpopularnijih načina da cijeli dan mirišete, parfemi na bazi alkohola mogu kožu učiniti suhom i potencijalno izazvati pucanje i krvarenje. Osim toga, ako vam se dogodi da trljate oči nakon što pošpricate parfem na ruke, to bi moglo izazvati iritaciju. </p><h2>Ispod pazuha</h2><p>Prskanje parfema na vaše pazuhe predstavlja još jedan potencijalni uzrok iritacije. Interakcija između vašeg parfema i znojnih žlijezda vaših pazuha može rezultirati svrabom i peckanjem.</p><h2>Genitalije</h2><p>Slično tome, prskanje parfema u blizini privatnih područja također može rezultirati suhom kožom. Žene, mirisi mogu potencijalno nadražiti vaginu i uzrokovati upalu, svrbež i bol.</p><h2>Gdje umjesto toga prskati?</h2><p>Najbolja mjesta za parfem su zglobovi, vrat i stražnja strana koljena. Primjenjujući parfem na ta područja koja emitiraju toplinu, vaš omiljeni miris neće nadražiti vašu kožu, piše Reader's Digest.<br/> </p>