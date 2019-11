Toksični rođaci: Naučite kako se postavljaju granice u obitelji

Nije neuobičajeno u današnje vrijeme čuti sintagmu "postavljanje granica", osobito u New Yorku gdje mnogi te riječi koriste u svakodnevnom govoru ističući kako posjećuju terapeuta, piše Allure.

No kad govorimo o granicama, obično mislimo na one koje se odnose na romantičnu ili seksualnu vezu, a ne na obitelj. No obiteljske granice često su temelj na kojem gradimo buduće odnose kroz život. Zato je važno ustanoviti u kojim su nam situacijama potrebne granice, kao i kako komunicirati s onima koji su prisutni u našim životima. Nije lagano, ali traženje onog što vam treba u svakom odnosu je od iznimne važnosti i stvara zdravu dinamiku.

Foto: Dreamstime

Što su granice i kako ih postaviti?

- Od djetinjstva učimo o postavljanju granica. Od rođenja, djeca stalno uče o svojem okolišu i činjenici gdje završava njihovo "ja" i započinje netko drugi - pojašnjava psihijatrica Carlene MacMillan iz klinike Brooklyn Minds Psychiatry.

Ako su granice nejasne u tako malenoj dobi, tijekom odrastanja će biti teže prepoznati zdrave granice, a u odrasloj dobi će ih biti teže postaviti. Granice nam omogućuju da živimo pored drugih.

- Dobre granice trebale bi biti dio svakog odnosa, osobnog i profesionalnog - ustvrdila je MacMillan. Za razvoj takvih granica moramo znati što želimo ili trebamo u pojedinoj situaciji.

- Primjerice, nije lagano uočiti da naše granice ne poštuju ili ih ne čuju. Razlog je taj što možda nismo ni svjesni da imamo pravo postaviti granice - tvrdi psihologinja Juli Fraga iz San Francisca.

Kako odgoj utječe na postavljanje granica?

Djeca kopiraju ponašanje roditelja, a to je delikatno kad je riječ o djeci koja odrastaju u disfunkcionalnim obiteljima. U njima nisu razvijeni uređeni komunikacijski uzorci, a obično ta djeca u odrasloj dobi i sama stvaraju toksične odnose jer njima disfunkcija znači ljubav.

- To vas može voditi do uvjerenja kako nemate moć postavljanja granica jer će ih svi ignorirati, tvrdi Fraga. S druge strane, netko tko je odrastao bez dobrog modela postavljanja granica, može ih koristiti kako bi stekao moć nad drugima.

- Ljudi koji odrastaju u traumatičnim kućanstvima često imaju osjećaj da gube kontrolu, pa to rezultira pretjeranom kontrolom u odrasloj dobi kako bi stekli osjećaj sigurnosti, tvrdi Patrice N. Douglas, bračna terapeutkinja iz Kalifornije.

Zbog toga će im biti teže prepoznati tuđe potrebe, no uz potporu i želju za osnaživanjem komunikacijskih vještina, svatko može biti u stanju postaviti bolje granice.

Po čemu se zdrave granice razlikuju od toksičnih?

- Kod zdravih granica čovjek razumije da drugi imaju različite misli i osjećaje te je u stanju zadržati radoznalost prema tuđim mislima i osjećajima bez stvaranja pretpostavki, tvrdi MacMillan.

Primjerice, zdrave granice su kad roditeljima dajemo načelne informacije o ljudima s kojima izlazimo te od njih tražimo savjete, ali imamo slobodu sami odabrati s kim ćemo se družiti. S druge strane, primjer nezdravog odnosa je onaj u kojem roditelji telefoniraju bivšem partneru njihovog djeteta tražeći osobne informacije o razlozima prekida. Zdrave granice nisu oštre. Fleksibilne su i o njima se može pregovarati.

- Kroz njih prepoznajete tuđi pogled na stvari i poštujete taj pogled, tvrdi Fraga.

MacMillan uspoređuje toksične granice sa napuštenom starom kućom u koju svatko može ući, pa i problematični ljudi. U toksičnim odnosima nema mjesta za pregovore. Čim netko progovori i pokuša započeti zdrave odnose ili konstruktivan dijalog, čovjek s toksičnim granicama postaje kritičan i bijesan. Ili, kako MacMillan kaže, toksična veza je kao iskustvo korištenja bankomata koji samo uzima novac, ali ga nikad ne vraća.

- Kontinuirano polažete emocionalne resurse u vezu, no osjećate se opljačkano, pojašnjava ona. Uz toksične granice često su prisutni razočaranje, zbunjenost i zamjeranje.

Kako postaviti granice sa članovima obitelji?

MacMillan savjetuje da budete vrlo jasni u vašim željama bez pretpostavki kako član obitelji zna što vam treba.

- Budite spremni ponoviti istu stvar nekoliko puta. Bilo bi dobro naglasiti koliko dobre granice osnažuju odnose te da komuniciranjem svojih granica zapravo želite ojačati vašu vezu, savjetuje ona.

Pripremite se da će sugovornik vjerojatno i sam iznijeti neke granice zauzvrat, pa ih upitajte što im treba poštujući ograničenja koja su postavili kako biste osigurali bolju dinamiku. Dodatno, upamtite da je važna ustrajnost.

- Ako ste članu obitelji rekli da mu nećete posuditi novac jer sumnjate da će ga neprimjereno iskoristiti, ustrajte u tome i ne dopustite da vas nagovori da promijenite mišljenje, navodi MacMillan.

Foto: Dreamstime

Možete učiniti korak više i potražiti terapeuta kako biste razgovarali o obiteljskoj situaciji. Terapeut bi vam mogao ponuditi drugačiju perspektivu budući da ste vi preblizu, a mogao bi vam pomoći i u stvaranju zdravih granica. Fraga vjeruje da terapija pomaže u razumijevanju obiteljske dinamike, uključujući i to kako ona utječe na pojedinca ili ga sprječava da izrazi vlastite granice. Kroz terapiju ljudi mogu naučiti koje im granice trebaju da budu uspješni u obiteljskim vezama.

- Ponekad smo suočeni sa toksičnim situacijama za koje želimo vjerovati da su dio normalnih odnosa, pa ih se zato držimo. No kroz terapiju možete naučiti zašto su vam granice potrebne u obiteljskim odnosima, kaže Douglas ističući kako za odluku o postavljanju granica u odnosu treba puno posvećenosti i truda, pa je stoga nužno u dnevnu rutinu unijeti i skrb o samome sebi.

Što ako član obitelji ne poštuje granice?

Kad netko ne poštuje postavljene granice, Fraga savjetuje ponoviti ih na jasniji način. Ako izostane poštovanje, najbolje je izaći iz takve veze, makar na neko vrijeme. MacMillan kaže kako često kroz praksu susreće ljude kojima članovi obitelji na mobitel šalju ružne poruke. Savjetuje im da u tom slučaju odgovore: 'Na ovo neću odgovoriti i blokiram tvoj broj na 24 sata. Možemo ponovo razgovarati kad se ohladiš'. Ako jasno postavite granice i vidite da vas ne poštuju, možda će pomoći ako jasno izrazite da ćete se udaljiti uz objašnjenje zašto to radite.

- Ako vas nastavljaju kontaktirati, nemojte se uvući u razgovor jer ste jasno dali do znanja što mislite. Ako se uvučete u razgovor, šaljete poruku da veza i dalje postoji, što je zbunjujući signal, kaže ona.

Na taj način ste postavili granice, ali niste napustili sugovornika te mu dopuštate prostor za oboje proradite konfliktnu situaciju prije nego što ponovo razgovarate. No ako nije riječ o izoliranom slučaju i nastavljate nailaziti na isti problem čitavo vrijeme, možda se morate isključiti iz svega trajno. Douglas vjeruje kako bol prouzročena obiteljskim odnosom znači da taj odnos ne treba nastaviti. U takvim situacijama razgovarajte sa stručnjakom i potražite pomoć.

Kada je vrijeme da isključite člana obitelji?

Svaka je situacija drugačija, no ako vam član obitelji u život donosi više štete i loših stvari nego dobroga, možda je vrijeme da prekinete taj odnos. Douglas kaže da je to vrlo osobna odluka i nitko je ne treba donijeti dok se nije distancirao od situacije i sagledao sve aspekte problema. Bilo bi dobro o svemu porazgovarati sa stručnjakom ili nekim kome vjerujete.

Foto: Dreamstime

- Ako stalno kršenje granica vodi do depresije, anksioznosti ili čak ima elemenata nasilja, vrijeme je da iz takvog odnosa jednostavno izađete. U nekim situacijama odnos možete izgladiti telefonskim razgovorom, no kod toksičnih i nasilnih članova obitelji, možda ćete trebati poslati e - mail ili pismo, a zatim prekinuti svaku komunikaciju, savjetuje Fraga.

Kaže kako je teško sakriti se od takvih članova obitelji jer će vas pokušati kontaktirati, a to dugoročno može donijeti još više stresa.

- Ako se udaljite bez objašnjenja, ostavljate otvorena vrata za nesporazume i lažne nade pa će se nametati kako bi ostvarili kontakt. Zato je najbolje biti posve jasan oko toga zašto prekidate komunikaciju, zaključuje MacMillan.

