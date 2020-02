Top 10 strahova koji vas koče i ne daju vam da napredujete...

1. Strah od promjene

U današnje doba promjene u životu događaju se brzo i važno je ne strahovati od toga, već se prilagoditi. Postoje ljudi koji se odupiru promjenama, no to ih samo koči u životu jer propuštaju razne mogućnosti koje bi im se otvorile na tom novom životnom putu. Prihvatite promjene jer vam mogu donijeti nezamislivo lijepe i uzbudljive stvari u životu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

2. Strah od usamljenosti

Strah od usamljenosti je čest i nerijetko zbog njega ljudi ostaju u lošim ljubavnim odnosima u kojima su zapravo stalno nesretni. Druga posljedica tog straha zna biti opsesivno korištenje društvenih mreža, i to u tolikoj mjeri da se ne druže s ljudima 'lice u lice'.

Život je previše kratak da biste tako živjeli, proletjet će brže nego mislite. Jednog dana ćete se pogledati u ogledalo i vidjeti sijedu kosu, ispijeno naborano lice i oči bez sjaja. Život će vam proći, a da zapravo niste živjeli.

3. Strah od neuspjeha

Strah od neuspjeha je vrlo čest jer ga ljudi povezuju sa sramotom pa radije odustaju, prije nego i pokušaju. Međutim, put do uspjeha mora biti posut neuspjesima jer iz njih ljudi uče važne životne lekcije.

Foto: Sladic

4. Strah od odbacivanja

Mnogi ljudi strahuju od odbacivanja toliko da izbjegavaju upoznavati nove ljude ili biti bliski s nekime. Čak postoje ljudi koji su dugi niz godina u braku, ali ne usude se od supružnika tražiti nešto jer odmah u startu misle da će ih odbiti.

Također, veliki strah prisutan je u ljudima kada nadređenog žele tražiti povišicu. Zapamtite, nemate što izgubiti ako nešto tražite, u najgorem slučaju biti ćete tamo gdje ste i sada.

5. Strah od neizvjesnosti

Nema garancije da će vam nešto novo u životu poboljšati život, ali vrijedi probati. Ne možete baš cijeli život živjeti u svojem malom sigurnom okruženju. Ponekad čovjek treba osjetiti neizvjesnost prije nego mu se otvore neka nova vrata.

6. Strah da će se nešto loše dogoditi

Loše stvari se svakome događaju u životu i to je nešto što treba prihvatiti. Ponekad ljude strah od propasti sprječava da uživaju u onome što imaju ili bi mogli imati. Nemojte dopustiti da vas strah sputava, već pokušajte biti optimistični i živjeti punim plućima - tako ćete prije uspjeti nego ako ste stalno u nekom strahu, jer ljudi to osjete.

7. Strah da će biti povrijeđeni

Dobro je biti oprezan, no ne treba pretjerivati u tome. Strah od neugodnih osjećaja i emocionalnih rana može vas spriječiti u uspostavljanju dubokih, smislenih ljubavnih veza ili zdravih odnosa na poslu. Bez emocionalnog rizika, nema ni nagrade.

8. Strah da će ih drugi osuđivati

Taj strah ljude toliko zna zaokupirati da se pretvore u nešto što nisu, kako bi se svidjeli svima, no to ne može dobro završiti. Neki ljudi će vas osuđivati i pričati loše o vama bez obzira kako se ponašate, zato je bolje da budete ono što jeste i živite u skladu sa svojim vrijednostima.

Na taj način ćete u svoj život privući ljude koji će vas cijeniti, baš zbog toga kakvi jeste, a za ostale vas ne bi trebalo biti briga, oni su zapravo nebitni za vaš život.

9. Strah da nisu dovoljno dobri

To je još jedna vrsta straha koja se pojavljuje kod mnogih ljudi, no to neće izroditi uspjehom već u vama može stvoriti osjećaj da ste gubitnik ili se možete pretvoriti u perfekcionista u nastojanjima da se dokažete drugima.

Ova vrsta straha zna biti duboko ukorijenjena i često vuče korijenje iz djetinjstva i loših odnosa u obitelji. Iako to nije lako, ponavljajte si stalno u glavi da ste dostojni uspjeha, i uspjeh tada neće izostati, samo morate svim srcem u to vjerovati.

10. Strah od gubitka slobode

Određena količina tog straha je poželjna, no ukoliko pretjerate, to vas može držati podalje od uspjeha u životu, bilo na ljubavnom, bilo poslovnom planu.

Neki ljudi izbjegavaju pronaći stalan posao upravo zbog straha od gubitka slobode, ali, s druge strane, vlastite financije, također, daju slobodu jer čovjek nije ovisan o drugima, prenosi Psychology Today.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: