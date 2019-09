Top 12 vrlo štetnih spojeva iz stvari koje koristimo svaki dan

Mnogi stručnjaci za zaštitu okoliša upozoravaju kako svakodnevno često koristimo neke predmete koji mogu narušiti našu hormonalnu ravnotežu i loše utjecati na zdravlje. To se odnosi na spojeve koje koristimo u sredstvima za čišćenje prostora, bojama, ili kod obrade namještaja, da bi bio otporniji, no ponekad i u situacijama u kojima bismo se najmanje nadali.

12 spojeva koji se smatraju posebno štetnima:

Bisfenol A (BPA)

Nalazi se u mnogim vrstama plastike, pa i u onima u koje se pakira hrana, kao i u plastičnim bocama za vodu. Strukturom podsjeća na estrogen, a dugotrajna izloženost ovom spoju povezuje se s pretilošću, preuranjenim pubertetom i pobačajima. No, studije su dokazale samo povezanost, ne i uzročno-posljedičnu vezu, a još uvijek se istražuje i količina Bisfenola A koji je za ljude štetan.

Dioksin

To je kemijski spoj koji nakuplja u životinjskom masnom tkivu, a povezuje se sa smanjenom plodnošću, odnosno manjim udjelom spermija kod muškarca, dok se dugotrajna izloženost povezuje i s nekim vrstama raka i poremećajem imunološkog sustava.

Poznato je da u visokim količinama može biti vrlo štetna, no zasad se smatra da 'normalno' izlaganje dovodi do postupnih promjena u zdravlju reproduktivnog sustava.

Atrazin

Riječ je o pesticidu koji može zatrovati vodu. U studijama provedenim na životinjama povezuje se s tumorima, zakašnjelim pubertetom te upalom prostate.

Još 2000 godine znanstvenici su došli do zaključka da kod ljudi neće potaknuti razvoj raka, međutim još se preispituju znanja koja o atrazinu imamo. Zbog toga se savjetuje i korištenje aparata za filtriranje vode, koji mogu smanjiti izloženost čovjeka atrazinu.

Foto: Dreamstime

Ftalati

To su kemikalije koje se nalaze u plastici, kako bi ona bila fleksibilnija. U mnogim proizvodima koristi se i kao sredstvo za otapanje. Tako ftalate možemo pronaći u plastičnoj odjeći, primjerice kabanicama, kao i u deterđentima, pa čak i nekim proizvodima za osobnu higijenu ili ljepotu, primjerice u - sapunima, šamponima i lakovima za nokte.

Učinak izloženosti niskim razinama ftalata nije poznat, no neke studije na životinjama pokazuju da utječu na reproduktivni sustav. Stoga se preporučuje izbjegavati plastična pakovanja za hranu, kao i plastične omote.

Perklorat

Koristi se za proizvodnju raketnog goriva i drugih eksploziva, a u većim količinama može narušiti rad štitnjače. Može se pronaći u okolišu, pa onda i u vodi za piće, odnosno hrani koju jedemo. Smanjuje se, s druge strane, unosom dovoljne količine joda te filtriranjem vode.

Vodootporna sredstva

Kemikalije koje se koriste za zaštitu od požara, tzv polibromirani difenil eteri, vrlo su otporni i postojani u okolišu. Ima ih u mnogim stvarima koje imamo u kućanstvu, na primjer u tekstilu na kauču, tepisima, zavjesama.

Povezuju se s problemima u radu štitnjače te nižim IQ-om. U proteklom razdoblju mnoge vrste tih spojeva su isključene iz upotrebe, pa se izloženost čovjeka smanjuje, no zbog dugog zadržavanja u prirodi izložene su mu životinje, one divlje, ali i one koje koristimo za prehranu.

Foto: Dreamstime

Olovo

To je otrov koji je dobro istražen. Povezuje se s oštećenjima mozga, nižim IQ-om, gubitkom sluha i problemima živčanog sustava. Na životinjama je dokazano da utječe i na razinu spolnih hormona u organizmu, tako da ih smanjuje. Dakle, može djelovati na plodnost.

Perfluorirane kemikalije

Nalaze se, među ostalim, u suđu za kuhanje i nisu postojane, odnosno mogu se otpustiti u hranu. Neki od tih spojeva povezani su s nižom kvalitetom sperme, manjom težinom djeteta kod rođenja te bolešću štitnjače. Doduše, studije nisu potvrdile uzročno-posljedičnu vezu, pa je potrebno provesti još istraživanja.

Živa

Poznato je da ovaj metal ometa razvoj mozga kod fetusa. Može se vezati uz hormon koji kod žena regulira ovulaciju te oštetiti stanice gušterače koje proizvode inzulin. Kako su kod nekih vrsta ribe pronađene visoke razine žive, ženama koje su trudne preporučuje se jesti samo ribu iz divljih voda koje imaju manje žive.

Arsen

Prirodno se nalazi u okolišu, pa i u nekim pesticidima, pa tako može pronaći svoj put do vode i hrane koju konzumiramo. Jedan oblik arsena, onaj anorganski, poznat je kao karcinogen, a kronična izloženost tom otrovu povezuje se s rakom mjehura, pluća i kože. Utječe i na to kako tijelo prerađuje šećer i ugljikohidrate. No, još uvijek se ispituje učinak dugoročne izloženosti arsenu, prenosi LiveScience.com.