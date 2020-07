Top 13 stvari koje rade otporni tipovi ljudi - i zato žive sretnije

Tijekom ovih nesigurnih vremena, otpornost je presudan faktor za emocionalnu dobrobit. Otporni ljudi su oni koji mogu vidjeti širu sliku, traže pomoć od drugih i zahvalni su

<p>Otporni ljudi imaju tendenciju uključiti se u određena ponašanja koja im omogućuju resetiranje ili usmjeravanje kad god je to potrebno. Njihova sposobnost da rade unatoč stresnim situacijama je ono što drugi ljudi vole kod njih. Iako postoje razlike među otpornim ljudima, većina ih radi ove stvari:</p><h2>1. Otporni ljudi mogu vidjeti širu sliku</h2><p>Iako vizualno više doživljavaju detalje, oni također mogu vidjeti i širu sliku. Njihov oštar vid sprječava ih da se usredotočuju samo na sitnice u izazovnim životnim situacijama. Njihove akcije odražavaju panoramsku viziju s uvažavanjem detalja.</p><h2>2. Otporni ljudi su otvoreni</h2><p>Ovi ljudi znaju ostati otvoreni za nove ideje i mogućnosti koji potiču rast. Pozdravljaju povratne informacije i često završavaju rečenice s osjećajem otvorenosti.</p><h2>3. Znaju svoje slabe točke</h2><p>Budući da su otvoreni za povratne informacije kao i za kritiku, oni su i svjesni svojih slabih točaka. I ne plaše ih se. Umjesto toga, oni ih drže pod kontrolom, tako da se mogu adekvatno pripremiti za razne situacije.</p><h2>4. Traže pomoć</h2><p>Svjesni su da ne mogu riješiti svaki problem sami i spremni su potražiti pomoć stručnjaka. Uporni ljudi znaju da se za savladavanje problema ili izazova često treba tražiti pomoć izvana, i zato se oni ne boje zatražiti pomoć.</p><h2>5. Uživaju provoditi vrijeme sami</h2><p>Uporni ljudi se ne boje upoznati svoje unutarnje ja. Dio njih uživa u ovom procesu otkrića, pa svoje unutarnje promišljanje promatraju kao razdoblje rasta, a ne kao stagnaciju. Uživaju u učenju bez odvraćanja drugih.</p><h2>6. Cijene i grade odnose</h2><p>Otporni ljudi cijene druge ljude. Oni razumiju hijerarhiju i moć, ali ne dozvoljavaju da titula osobe određuje razinu komunikacije s njima. Uporni ljudi znaju da odnosi iziskuju vrijeme i trud i voljni su sudjelovati u ovom procesu.</p><h2>7. Imaju više planova</h2><p>Uporni ljudi razumiju da više varijabli može utjecati na njihove ciljeve, pa razvijaju nekoliko planova za slučaj izvanrednih stanja. I često imaju više optimalnih planova. To im omogućuje da se pomiču i kreću brže od većine te i dalje dobivaju izvanredne rezultate.</p><h2>8. Brinu o sebi</h2><p>Oni znaju da nisu imuni na izazove i stoga svakodnevno ulažu u brigu o svom fizičkom i emocionalnom blagostanju. To može značiti odlazak u krevet u određeno vrijeme ili izbjegavanje određene hrane, svakodnevno vježbanje ili meditiranje. Ukratko briga o sebi integrirana je u njihovu rutinu.</p><h2>9. Znaju da je energija sve</h2><p>I kao takvi, otporni ljudi znaju da će odgovor 'da' svakom zahtjevu od drugih ljudi dovesti do iscrpljivanja njihove energije. Znaju sačuvati svoje resurse i pravilno ih koristiti.</p><h2>10. Osjetljivi su</h2><p>To ne znači da se otporni ljudi stalno plaču. Umjesto toga, oni su u stanju osjećati stvari na ljudskoj razini. Često su premješteni da naprave nešto novo ili budu nečiji mentor upravo na temelju svojih iskrenih emocija. Oni osjetljivost shvaćaju kao jednu od osnovnih ljudskih osobina.</p><h2>11. Stvaraju i kreiraju prostor za inovacije</h2><p>Uporni ljudi često stvaraju stvari kojih niste ni svjesni, niti ćete ih ikada vidjeti. Oni mogu napisati pjesmu ili članak u časopisu ili slikati na platnu samo za svoj užitak. Mnogo inovativnih ideja dolazi uključivanjem u neku drugu kreativnu aktivnost.</p><h2>12. Koriste pozitivan 'monolog'</h2><p>To ne znači da su uporni ljudi svaki dan sretni i bez problema, ali oni su ipak vrlo pažljivi u svom unutarnjem dijalogu. Znaju ako počnu kritizirati vlastiti učinak, manja je vjerojatnost da će se oporaviti i osnažiti. Također znaju da će se greške događati i da mogu doživjeti razočaranje, ali i da ne smiju zaglaviti u tome.</p><h2>13. Vide izazovne situacije kroz objektiv zahvalnosti</h2><p>Znaju da je zahvalnost temelj ukupnog blagostanja. Čak i kad je situacija teška, potaknut će osjećaj blagostanja navodeći nešto na čemu su zahvalni. Oni znaju da će im to pomaknuti fokus i poboljšati trenutno stanje.</p><p>Za vrijeme gubitka ili nesigurnosti, primjenjivanje nekih od radnji koje otporni ljudi čine, čak i nakratko, može vam pomoći da osjetite kontrolu nad svojim danom, piše <a href="https://www.psychologytoday.com/us/blog/widows-guide-healing/202004/13-things-resilient-people-do" target="_blank">Psychology Today</a>.</p>