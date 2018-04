Top 20 kombinacija namirnica od kojih bole želudac i glava...

Ako nakon jela osjetite mučninu, nadutost i bolove u trbuhu, koji se ponavljaju kad jedete istu vrstu hrane, ili ako se povremeno ponavljaju osip i(li) upale u organizmu, provjerite nije li uzrok u tome kako kombinirate namirnice, kaže nutricionistica Sandra Marić Bulat.

Loša kombinacija namirnica može izazvati i umor, tromost, kao i probleme sa želucem te gomilanje i do nekoliko kilograma kroz godinu. Osnovno je pravilo, pritom, da ne treba kombinirati namirnice u čijoj probavi sudjeluju različiti enzimi i treba im različito vrijeme za probavu, kao što su, primjerice, proteini i ugljikohidrati.

To bi, na primjer, značilo da ne treba kombinirati možda i najčešću kombinaciju na našim tanjurima – meso i krumpir ili meso i tjesteninu, ali ni uživati u nekim kombinacijama mesa s voćem.

Foto: Dreamstime

- Iako znanstvenici nisu došli do nedvojbene potvrde da takve namirnice ne treba kombinirati, to može izazvati probavne tegoba i osobno to podržavam jer ugljikohidratima i proteinima treba različito vrijeme za probavu. Na primjer, organizmu treba od 30 do 60 minuta da probavi voće i većinu povrća, dok žitarice i grah probavi za jedan do dva sata, a kuhano meso i ribu za tri do četiri.

Ako smo sve te namirnice pojeli u istom obroku, u želucu se istodobno odvija nekoliko različitih procesa probave, s tim da u svakom sudjeluju enzimi različite kiselosti. Brzo probavljiva hrana pritom čeka da sporo probavljive namirnice napuste želudac, što može dovesti do duljeg zadržavanja i truljenja lakoprobavljive hrane u želucu te stvaranja plinova i nadutosti.

S druge strane, kad jedemo samo jednu vrstu namirnica u obroku, ubrzava se i olakšava iskoristivost nutritivnih vrijednosti tih namirnica te ubrzava metabolizam masti. To kroz relativno kratko vrijeme može postati vidljivo na području oko trbuha, gdje većina ljudi nakupi najviše masnoća - pojašnjava Marić Bulat.

Dodaje kako tu treba voditi računa o jednoj od najčešćih pogrešaka koje radimo - da voće jedemo uz obrok umjesto deserta ili da nakon obroka pojedemo kolač.

- I voće i kolač imaju puno šećera, što spada u ugljikohidrate, i bolje ih je pojesti kao zaseban obrok - kaže.

Foto: 123RF

Voće nije dobro jesti ni nakon jaja, orašastih plodova, mlijeka, sira i jogurta. U zadnje vrijeme, dodaje, sve se češće može čuti kako ne bismo trebali kombinirati ni proteine različitog podrijetla, kao što su sir i jaja ili orahe i sir, zato što im treba različito vrijeme probave i iskoristivost tih proteina je bolja kad se jedu zasebno.

No dok ta kombinacija najčešće ne utječe bitno na probavu, gomilanje istih vrsta namirnica u jednom obroku – primjerice tako da obrok sadrži visoki udio ugljikohidrata – može imati negativan učinak.

Kod takvih je obroka problem u visokom udjelu šećera, zbog čega biste u prvo vrijeme mogli osjetiti sitost, no višak šećera ubrzo može izazvati pad šećera, a to obično izaziva umor te glad i žudnju prema novim šećerima. Žitarice i mlijeko predstavljaju takav primjer – zbog visokog udjela ugljikohidrata, odnosno šećera mogu izazvati osjećaj punoće i nadutost.

Top 20 problematičnih kombinacija

1. Banana i mlijeko

Ta kombinacija često stvara osjećaj težine u želucu. No, ako, baš volite frape od banana, odaberite zrelu bananu i dodajte kardamom ili muškatni oraščić koji će olakšati probavljivost frapea. Kravlje mlijeko možete zamijeniti bademovim, ili rižinim.

2. Tjestenina s rajčicom

Foto: Fotolia

Rajčice su kisele i mogu izazvati probleme ako se jedu s namirnicama bogatima i škrobom i ugljikohidratima. Problem može stvoriti i pizza, ili riža, odnosno slatki krumpir. Takva kombinacija izaziva povećani umor vrlo brzo nakon obroka.

3. Rajčice i krastavac

Dakle, omiljena ljetna salata nije dobar izbor. Naime, krastavac sadrži enzime koji ometaju apsorpciju vitamina C i nekih drugih korisnih sastojaka iz rajčice, pa će oslabiti njenu nutritivnu vrijednost.

4. Dinja i pršut

Iako je riječ o vrlo ukusnoj kombinaciji, dinja je puna voćnog šećera, pa u spoju s pršutom (koji sadrži proteine i masti) opterećuje želudac.

5. Svježe voće i jogurt

Foto: shutterstock

Mliječni proizvodi mogu djelovati kongestivno, mogu izazvati upale sinusa te pojačati simptome prehlade ili alergije. U kombinaciji s voćem ovi simptomi mogu postati još gori.

6. Lubenica i većina drugih namirnica

Lubenica se uglavnom sastoji od vode i uzrokuje razrjeđivanje želučanog soka. Upravo zbog toga može biti okidač za lošu probavu te slab imunitet crijeva i želuca. Također, vrlo brzo prolazi kroz naš probavni trakt, dok bilo koja druga namirnica može blokirati prolaz i uzrokovati zadržavanje lubenice predugo u želucu.

7. Vino i kolač

Alkohol podiže razine šećera u krvi i povećava proizvodnju inzulina, zbog čega će se velika količina šećera u desertu odmah pohraniti u masnim naslagama i dugoročno dovesti do nezdravog debljanja. Vino kon zumirajte s namirnicama s niskim glikemijskim indeksom, kao što je vlaknasto povrće.

8. Hamburger i pomfrit

Foto: Pixabay

Gotova hrana sadrži visoke razine masnoća, konzervansa i drugih kemikalija, koje u kombinaciji sa šećerom (škrobom) u krumpirićima, može dovesti do stvaranje citokina, koji mogu uzrokovati upalu i ubrzavaju proces starenja.

9. Tuna s majonezom

Velika količina masti u kombinaciji s proteinima može usporiti probavu. Zato koristite male količine masti i birajte suncokretovo, maslinovo ili kokosovo ulje, naročito dok kuhate povrće, žitarice i proteine. Uz masti najbolje ide zeleno lisnato povrće.

10. Omlet sa slaninom

Sve kombinacije proteina s proteinima, kao što su slanina i jaja, orašasti plodovi i jogurt ili sendvič od puretine sa sirom i slično, nisu preporučljive jer se proteini dugo razgrađuju te opterećuju probavni sustav.

Puno je bolji izbor omlet s povrćem, ili sendvič s listovima zelene salate, odnosno ako baš jedete kombinaciju namirnica koje sadrže proteine, dodajte im povrće bogato vodom, kao što su cvjetača, brokula ili zelena salata.

11. Bijeli kruh s marmeladom

Foto: Fotolia

Takav je obrok prebogat šećerom i može biti okidač za prejedanje tijekom dana. Obogatite ga vlaknima koja će usporiti probavu i apsorpciju šećera, odnosno zamijenite bijeli kruh onim od cjelovitih žitarica, a marmeladu maslacem od kikirikija, koji sadrži masti i proteine.

12. Mesna štruca s pireom

Mesna štruca je dobar izvor proteina, no obiluje mastima i kalorijama. Pire-krumpir ima samo nekoliko grama vlakana, a dodate li mu maslac ili vrhnje, obrok će biti krcat zasićenim mastima. Kombinacija s manje kalorija, a više vlakana je pureća štruca s pireom od cvjetače.

13. Hrana općenito, s puno vode ili soka

Velike količine tekućine tijekom ili neposredno nakon obroka razrjeđuju probavne sokove i otežavaju probavu. Pijte vodu prije obroka, a tijekom obroka konzumirajte eventualno nekoliko gutljaja.

14. Crno vino i zelenu salatu ili ciklu

Izbjegavajte općenito crno vino i namirnice koje sadrže željezo, pogotovo ako ste vegetarijanac, pa željezo nadoknađujete kroz grah, tamno zeleno lisnato povrće i cjelovite žitarice. Tanin u vinu sprečava apsorpciju željeza.

15. Špinat na mlijeku, ili špinat s vrhnjem

Foto: shutterstock

Oksalati koje sadrži špinat (slično kao i repa, poriluk ili peršin) sprečavaju apsorpciju kalcija. Ako radite gustu juhu, kombinirajte špinat i spomenuto povrće s kokosovim mlijekom.

16. Mlijeko i čaj

Čaj može biti dobar za krvni tlak i cjelokupno zdravlje kardiovaskularnog sustava. Međutim, bjelančevine u mlijeku koje se nazivaju kazeini blokiraju učinak čaja kad se probavljaju zajedno.

17. Kruh i sir

Iako većina nas sir voli pojesti s malo kruha, treba imati na umu da se škrob iz kruha i proteini iz sira različito probavljaju, zbog čega kruh često stoji u želucu dulje nego što bi trebao i može – izazvati plinove.

18. Lazanje ili pizza

Foto: Instagram

Organizam će imati puno posla da „u paketu“ probavi ugljikohidrate, mliječne proizvode, bjelančevine i kiseline iz rajčice te - škrob, što troši puno energije i može stvoriti probleme.

19. Limeta

Limeta blokira.

20. Žitarice i mlijeko

Kad su u pitanju žitarice i mlijeko, važno je kad ih jedete, kaže Marić Bulat. Odlična su kombinacija za doručak, kad je probavni sustav još svjež, jer će vas dulje držati sitima. No takva kombinacija bila bi loš izbor za poslijepodnevni ili večernji obrok, ističe naša sugovornica.