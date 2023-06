Top 7 seks poza za punije žene: Za udobnost i fantastični užitak

Mnogi koji su se udebljali jednostavno prestanu imati želju za seksom. Bilo zbog nelagode ili nedostatka samopouzdanja, istraživanja pokazuju da je to jedan od ključnih razloga zašto veza postaje zona bez seksa.

Ako ste i vi među njima, vrijeme je da prigrlite svoju senzualnost i sa samopouzdanjem uđete u krevet. Isprobajte ovih sedam fantastičnih poza koje možete izvesti bez obzira na izgled i kilažu.

1. Poza "Vesela jahačica"

Neka se on zavali na kauč ili u udobnu fotelju. Vi se okrenite od njega i sjednite mu u krilo. On neka omota ruke oko vašeg struka i tako pomogne da se nježno krećete gore-dolje ili kružite bokovima. Ovo je nježna poza u kojoj je zajamčena seksepilnost, a kako su njegove ruke oko vas, može vam i stimulirati klitoris.

2. Poza "Pas koji odmara"

Ovo je varijacija klasične Doggy poze. Ona je na sve četiri, a on kleči iza nje. Kako bi to bio položaj za odmaranje, stavite jastuke ispod trbuha i legnite na njih. Vaše ruke neka budu ispred vas na madracu. On ulazi odostraga.

3. Ljubavna zmija

Ona leži na leđima, on leži uz nju ali i pomalo nagnut na jednu stranu. Ona se lagano uvija u struku i savija noge kako bi 'odmorila' preko njegovih bokova.

On može ispružiti jednu ruku preko njezina donjeg trbuha i uhvatiti je za bokove. Zatim počinje penetraciju iz ovog blago bočnog kuta. Možete se i milovati tijekom akcije.

4. Zagrljaj ljubavnika

Oboje ležite na boku, okrenuti jedno prema drugom. Zatim se privijte bliže tako da ona može podići svoju natkoljenicu preko njegova boka. On može ispružiti ruku i držati njene bokove na mjestu. Spor i ujednačen ritam pruža obilje užitka.

5. Seksi žlica

Oboje ste na boku, a on je iza nje i okrenut je prema njenim leđima. Ona podiže gornju nogu kako bi on mogao penetrirati. Može je i milovati po grudima ili području klitorisa.

6. Nožna jedrilica

Ona leži na lijevoj strani i podiže desnu nogu u zrak, dok joj je lijeva ruka ispružena iznad glave. Njezina lijeva noga je položena, a desna ruka leži na tijelu. Nogu podignite koliko kog možete, ovisno o tome koliko ste fleksibilni. Možete je i saviti ili nasloniti na partnera. On će penetrirati iz sjedećeg položaja.

7. Stojeća perec poza

On stoji, dok ona leži na rubu kreveta. Zatim on opkorači njezinu desnu nogu i podigne lijevu nogu tako da bude sklupčana oko njega. Ovaj položaj je udoban i omogućuje dublju penetraciju, piše The Sun.