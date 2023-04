Top ideje za stiliziranje kad ste pozvani ste na zabavu, a ne da vam se kupovati ništa novo

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Većina nas u ormaru ima nešto što nikako da dođe na red, od svečane haljine do hlača na crtu, a tu su i one štikle koje nisu vidjele sunce već duže vrijeme. Sada je prava prilika da sve to prošećete

U našim se ormarima krije dosta trikova koje možemo iskoristiti kad ne želimo ništa novo od odjeće ili nemamo vremena za slaganje nekih posebnih kombinacija. Veste i sakoi iz ureda mogu i na večernji tulum, no pod uvjetom da je dolje nešto ovako izuzetno, kao što su srebrne hlače ili suknja. Vrijeme je za one lude kreacije koje nikako da isfurate. POGLEDAJTE VIDEO: I traperice izlaze, super izgledaju na razne sakoe, bitno je da je gore nešto svečanije. Od cipela izuzetno će izgledati štikle ili neke druge atraktivne cipele. Dnevne, klasične čizme super su na suknje s prorezom. Time noge dolaze do izražaja, a silueta dobiva večernji dojam. Idealan je gore i mali, kratki sako na ogrlicu i otvoreni dekolte. Pletena haljina postaje fora uz neku ogrlicu većih dimenzija. Floralni uzorak je siguran, svidjet će romantičarkama. Bijela košulja savršena je za ured, no večernja postaje kad je malo otkopčamo, uz neku predivnu finu suknju. Vesta koju obožavate ide na večeru - u društvu kratke kožnate suknje i finih salonki. Tenisice su cool i na neke lude haljine prepune tila. Ova modna fora omiljena je u ormarima kreativnih, eklektičnih cura. Već neko vrijeme, negliže se ističe kao večernja haljina. Izvrstan je na sako ili čak veliku pletenu vestu. Zlatni lanac je prisutan u brojnim kolekcijama nakita, vrlo je zahvalan kao solo ogrlica ili deblja narukvica. Svakom stilu daje lagano glamurozan dojam. Općenito, nakit možemo nositi na sve i svašta, naročito kad imamo neku jednostavniju, pomalo dosadnu odjeću. Ako želite ukrasiti bijelu bluzu, tu je marama raznih tonova koja će ujedno nadograditi i - frizuru.