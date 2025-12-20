Top lokacije za kupnju apartmana na Jadranu prije nove sezone

Ako razmišljate o kupnji nekretnine prije početka nove turističke sezone, sada je pravo vrijeme za istraživanje najatraktivnijih lokacija na obali.

1. Zadar – spoj povijesti i modernog života

Zadar je već godinama jedna od najpoželjnijih destinacija na Jadranu. Blizina otoka, razvijena infrastruktura i stabilan turistički promet čine ga idealnim mjestom za kupnju apartmana. Posebno su popularne lokacije Borik i Diklo, gdje se bilježi visoka potražnja za smještajem tijekom sezone.

2. Split – kralj turističke potražnje

Drugi najveći grad u Hrvatskoj nudi izniman potencijal za ulaganje u apartmane. Blizina Dioklecijanove palače, plaže Bačvice i prometna povezanost sa svim otocima čine Split sigurnim izborom za one koji žele maksimalnu popunjenost tijekom ljeta.

3. Makarska rivijera – raj za investitore

Ovaj dio Dalmacije poznat je po svojim prekrasnim plažama i kristalno čistom moru. Gradovi poput Makarske, Tučepa i Brela nude idealne uvjete za kupnju apartmana koji donose stabilan prihod od najma.

4. Šibenik – rastuća zvijezda Jadrana

Šibenik se posljednjih godina pretvorio u pravo turističko središte. Blizina nacionalnih parkova Krka i Kornati, moderna marina i sve jača turistička ponuda čine ga iznimno privlačnim za kupnju apartmana.

5. Istra – stabilno i sigurno ulaganje

Rovinj, Poreč i Novigrad prednjače kada je riječ o luksuznijim apartmanima i gostima više platežne moći. Istra je poznata po vrhunskoj gastronomiji, razvijenoj infrastrukturi i cjelogodišnjem turizmu, što je čini odličnom investicijskom destinacijom.

Gdje započeti potragu za idealnim apartmanom?

Prije odluke o kupnji važno je definirati budžet, namjenu apartmana i lokaciju koja najviše odgovara vašim ciljevima. U tome vam može pomoći i pregled ponude na specijaliziranim portalima i oglasnicima. Jedna od praktičnih i preglednih oglasnika za pretraživanje jest cackalo.hr, gdje možete pronaći širok izbor apartmana diljem Jadrana i korisne informacije za sigurno ulaganje.

Kupnja apartmana na Jadranu prije sezone može biti izvrsna investicija – uz pravi odabir lokacije i kvalitetnu pripremu, vaš novi apartman može postati i dom za odmor i izvor stabilnog prihoda.