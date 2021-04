Obratite pažnju na veličinu sobe

- Najviše me ljuti kada vidim sobu s tepihom veličine poštanske marke. Tepih bi trebao savršeno odgovarati dimenzijama sobe, a to ćete postići tako što će vam rubovi tepiha biti od 15 do 35 centimetara od zidova. To ne vrijedi za manje sobe ili one koje imaju skupi pod, tada je bolje imati manje tepihe - objasnila je Anne Hepfer.

POGLEDAJTE VIDEO Kako očistiti dlake s tepiha:

Stvorite udobno utočište u spavaćoj sobi

- Ako stavljate tepih ispod kreveta, on bi trebao sa svake strane 'viriti' od 121 do 152 centimetra. Prekrasan efekt dobit ćete i s okruglim ili ovalnim tepisima koji će biti lijep kontrast pravokutnom krevetu. Dobra je ideja i sa svake strane kreveta staviti manje okrugle tepihe, koji će pridonijeti udobnosti sobe - savjetuje dizajner Jean-Pierre Tortil.

Osigurajte se da imate dovoljno mjesta za namještaj

- Nitko ne voli kada su nogice namještaja napola na tepihu ili se njišu jer je samo jedan dio na tepihu, a ostatak na podu. Osim ako se ne radi o namještaju koji je naslonjen na zid, tepih bi morao biti ispod svih nogicu namještaja - kaže Hepfer.

Kada se ne možete odlučiti, veće je uvijek bolje

- Ja uvijek preporučujem kupovanje većeg tepiha. Mnogi kada imaju manji prostor, stave mnogo velikog namještaja unutra, a onda negdje zaguraju neki mali tepih. Po meni, bolje je u takvim prostorima imati tek nekoliko većih komada namještaja i onda tepih prilagoditi tome - savjetuje Tortil.

Različiti oblici rade za različite sobe

- Oblik tepiha ovisi o obliku sobe i načinu na koji planirate staviti namještaj. Veliki okrugli tepih u kockastoj sobi, 'otupit' će kuteve sobe - kaže Tortil i dodaje da je dobra ideja postaviti i manji okrugli tepih već na samom ulazu u dom jer se tako 'otvara' prostor prema svim sobama i prostorijama.

Savjetuje i da u velikim sobama stavite neki neobičan tepih ili životinjsku kožu, koji će tako taj prostor odijeliti od ostatka sobe i dati mu možda i sasvim neku dugu funkciju.

Prilagodite se

- Ako vam je standardna veličina tepiha premala ili prevelika za vašu sobu, možete se snaći tako što ćete povezati nekoliko tepiha ili jednostavno možete izrezati tepih koji vam je prevelik - savjetuje Hepfer.