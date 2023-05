Top savjeti kako naučiti dijete da počne obavljati nuždu u tutu

Napokon ste i to dočekali - vaš mališan pokazuje znakove da je vrijeme za život bez pelena. No baš kao što ne možete prisiliti izbirljivca da otkrije nove okuse i hranu, tako ne možete prisiliti nezainteresirano dijete da krene učiti kako obavljati nuždu u kahlici.

Čak i ako ste nakon ozbiljnog razgovora oboje zaključili da je sada pravi trenutak, neizbježno će se pojaviti problemi s uvježbavanjem na tutu. No nema razloga za strah. Stručnjaci su za Parents otkrili najčešće probleme pri odvikavanju od pelena i objasnili kako ih premostiti.

Jesu li spremni?

Neka su djeca spremna za odvikavanje od pelena već s 18 mjeseci, dok su druga spremna tek oko treće godine. Ono što je važnije od dobi djeteta je njegovo zanimanje za proces.

- Postoje dva velika razloga zbog kojih podučavanje gdje obaviti nuždu nekad nije brzo niti je riječ o laganom procesu - kaže dr. Maureen O'Brien, direktorica u tvrtki Avon.

Naime, učenje na tutu nije nešto na što možete prisiliti dijete. Štoviše, što su stariji, vjerojatnije je da će zadržavati nuždu ili odgađati mokrenje ako se osjećaju nelagodno, a to može voditi do zatvora ili pak bakterijskih upala i drugih komplikacija.

Dakle, kako im pomoći da ih potaknete na tutu bez izazivanja tjeskobe? Najvažnije je dati im vremena. Također, uključite ih u cijeli proces, od odabira donjeg rublja do biranja kahlice ili prijenosne WC školjke. To djetetu daje osjećaj kontrole nad procesom.

Zašto dijete ne kaže kada treba ići na tutu?

Iako to može biti frustrirajuće, mnoga djeca ne govore roditeljima kada moraju koristiti kahlicu. Naposljetku, odlazak na zahod je velik zadatak za malu djecu. Ne samo da moraju naučiti osnove kontrole poriva i osjeta, nego neka djeca znaju kojim ih riječima izraziti. Ne mogu artikulirati svoje želje i potrebe, dok drugima pažnju odvlače nove vještine, zadaci, aktivnosti i igračke.

Protiv toga ćete se najlakše boriti planiranjem vremena za zahod. Pitajte dijete treba li mokriti. Dajte mu verbalne podsjetnike i znakove, a zatim mu recite da je vrijeme da pokuša obaviti što mora. Zatim proslavite pokušaj, čak i ako dijete sjedne na kahlicu, ali bez rezultata.

Može li dijete propustiti odlazak na WC zbog prezauzetosti?

Nije jednostavno biti malo dijete. Treba odvojiti vrijeme za igru i kvalitetno druženje sa prijateljima, kućnim ljubimcem i uzbudljivim novim igračkama. Ponekad to znači da ne obraćaju pozornost na signale koje im tijelo šalje. Tada e događaju nezgode, a možete ih izbjeći ako svakog dana u isto vrijeme odredite kada je vrijeme za tutu. Posebno ciljajte period nakon obroka ili međuobroka. Ako dijete redovito podsjećate da mora na toalet, to će mu lakše biti povezati ono što se od njega očekuje sa fizičkim manifestacijama potrebe koju proživljava.

Može li se pojaviti tjeskoba zbog odlaska na tutu?

Mnogo je razloga zbog kojih dijete može osjećati tjeskobu od privikavanja na toalet. Možda je to iracionalan strah da će ga voda povući u WC školjku ili je zvuk ispiranja koji proizvodi jednostavno preglasan. Ili možda osjeća tjeskobu zbog korištenja toaleta na nepoznatom mjestu ako niste kod kuće.

Kao i kod drugih oblika tjeskobe, ne postoji čarobni štapić kojim bi se sve ispravilo i strepnja nestala. Odvajanje vremena za rješavanje djetetovih briga i vježbanje sjedenja na kahlici ili na toaletu na kratko može pomoći u ublažavanju briga i smanjenju tjeskobe. Djeci će također pomoći ako vide da i sami koristite kupaonicu bez negativnih posljedica.

Kako reagirati na povremene nezgode u početku?

Nezgoda se djetetu koje se odvikava od pelena može dogoditi u raznim situacijama, bilo da ste u vrtiću, parku ili u gostima. Iako to može biti frustrirajuće, važno je pripaziti kako ste se u tom trenutku ponijeli. Nikad ne smijete kažnjavati dijete za takve nezgode. Naravno, razlog je dvojak: kažnjavanje djeteta zbog nezgode utjecat će na njegovo samopouzdanje. Uostalom, već mu je ionako neugodno, a to će negativno obojiti cijelo iskustvo i smanjiti vjerojatnost da će pokušati samostalno otići do kahlice. Također, to može voditi do češćih nezgoda.

Poticaji za odvikavanje od pelena

Kada dijete doživi nezgodu, budite strpljivi i potaknite ga da nastavi pokušavati naviknuti se na kahlicu ili toalet. Na primjer, ako se nezgoda dogodila jer mališan nije otišao na zahod prije izlaska iz kuće, razgovarajte o tome i kažite da je važno prije izlaska otići na WC kako biste izbjegli još jednu nezgodu u budućnosti. Ostanite pozitivni jer je to ključno za cjelokupni doživljaj situacije.

Što kad se nezgoda ponovi?

Stvari idu odlično! Tjedan dana nije se dogodila nijedna nezgoda i oduševljeni ste što je cijela stvar s odvikavanjem od pelena ostala u prošlosti. A onda, iznenada, čini se kao da ste se vratili na početak. Počinju se javljati nezgode, jedna za drugom.

Možda ste čak morali prijeći sa suhog donjeg rublja na noćnu pelenu, ili dijete, iako zna kako koristiti toalet, svejedno traži pelenu. Što god je dovelo do nazadovanja, utješite se činjenicom da niste usamljeni te da se brojni roditelji nose sa istim problemom.

Ponekad se on javlja zbog velikih promjena u djetetovu životu, kao što je polazak u školu, dolazak brata ili sestre ili druge velike promjene u svakodnevici. Razgovarajte s djetetom i slušajte što ga muči. Poslušajte ga kada vlastitim riječima objašnjava kako se osjeća ili što je novo, a potom ga podržite u tome da se odvikne od pelena.

