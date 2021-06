1. Dodajte zavjese za zamračivanje

- Spavaća soba je dizajnirana imajući na umu dobar san. Ako vam nije problem spavati u mraku, preporučujem dodavanje zavjesa za zamračivanje. Spavaća soba je tako važan prostor u našim domovima, a zavjese za zamračivanje blokiraju svjetlost koja može narušiti naš prirodni ciklus spavanja - govori Habiba Koroma, dizajnerica i direktorica tvrtke Biba K Design.

POGLEDAJTE VIDEO:



2. Izbjegavajte LED svjetla

Zavjese za zamračivanje mogu biti jednostavan i učinkovit način da blokirate svjetlost i dosadne susjede, ali u svojoj ćete spavaćoj sobi morati imati izvrsno osvjetljenje.

- Klijentima uvijek kažem da ne koriste LED rasvjetu koja emitira plavo svjetlo za koje je poznato da ometa našu proizvodnju melatonina - kaže ona.

Iako LED svjetla proizvodi plavo svjetlo, neka istraživanja sugeriraju da to nije puno drugačije od drugih žarulja. Ipak, ako ne želite pogriješiti i ​​želite da vaša soba bude umirujuće utočište, držite se stare električne žarulje.

3. Prozori

- Mnogima su potrebne zavjese za zamračenje kako bi mogli udobno spavati. No ima i onih koji žive u gradu i koji ne mogu bez zavjesa ili roleta jer im to može narušiti privatnost. Uvijek se možete igrati sa zavjesama. Ako imate rolete još uvijek možete imati zavjese. Ako želite oživiti prostor koristite žive, kontrastne boje - kaže dizajnerica iz New Yorka Tara McCauley.

4. Ne ostavljajte podove gole

Ako u spavaćoj sobi imate gole podove bez iti jednog tepiha vaša će spavaća soba izgledati hladno i sterilno.

- U spavaćoj sobi udobnost bi trebala biti na prvom mjestu. Nemojte imati gole podove. Tepih u sobi će vam toliko ugrijati prostor i pružiti će vam osjećaj ugodnosti - dodaje Tara, piše Apartment Therapy.