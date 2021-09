Iako muškarce često smatraju ‘vođama flerta’, većina njih zapravo ne zna kako uspješno zavesti ženu. Nezgrapnim izjavama kao što su ‘Nemam gdje spavati, mogu li kod tebe?’ i ‘Nedostaje mi plišani medo, hoćeš ga zamijeniti?’ sigurno nećete osvojiti srce žene, tvrdi autorica knjige 'Superflirt' Tracey Cox.

- Budući da je flertovanje prvi korak koji će vam pomoći da odvučete ženu u krevet, ako ste u lovu na novu partnericu, vrijeme je da se usavršite u ovoj vještini. Naime, neki dečki nemaju samopouzdanja, gube kontakt sa svojom seksualnošću i prestaju slati curama signale da ih žele, zbog čega ih niti ne zainteresiraju. Takve tipove žene nazivaju ‘dobri dečki’, a znamo kako oni obično završe - kaže.

Flertovanjem pokazujete seksualni interes prema nekome. Da bi bilo uspješno, najvažnije je znati što pali u zavođenju.

- Važno je da flertovanjem istaknete svoju vrijednost, ali i vrijednost djevojke koju zavodite. Znanstveno je dokazano da životinje ‘koketiraju’ na svoj način kako bi privukle potencijalnog partnera kad su seksualno spremne, a jednako vrijedi i za ljude - navodi.

Prilikom koketiranja najvažnije je ponašati se prirodno.

- Da biste zaveli nekog, najvažnije je potaknuti seksualnu napetost, a flertovanje je najbolji način da to postignete. Seksualna napetost može se definirati kao ‘postojanje neriješene seksualne vibracije u zraku’. Ako ne postignete seksualnu napetost, šanse da ćete nekog zaluditi vrlo su male. Koketiranje jača privlačnost i njime partnerici dajete do znanja da vas privlači, što vam može pomoći u postizanju vašeg nauma - pojašnjava Cox i dodaje da je ključ u izazovu.

- Njime zapravo izazivate partnericu. Privuče li je vaša seksualna vibra, vrlo je vjerojatno da će nastaviti flert - tvrdi.

Dodaje da je kod flertovanja najvažnije kako komunicirate. Nije važno samo što kažete nego i način na koji to kažete.

- Važno je da pripazite na govor vašeg tijela. On mora prenijeti partnerici poruku da vam se sviđa. Seksualnu je napetost važno stvoriti na zabavan način. Super trik za stvaranje seksualne napetosti su igrice toplo-hladno. Prvo uvjerite partnericu u to da vam se sviđa. Obasipajte je komplimentima i pažnjom da pomisli da ste zaluđeni njome, a nakon toga je malo ‘ohladite’. Nekom gestom natjerajte ju da pomisli da ste se vi ohladili. Primjerice, nemojte joj odmah odgovoriti na poruku.

Takve geste će je zbuniti i potaknuti da se pokrene i potrudi oko vas želi li vas zadržati. Ali zapamtite, važno je da ne pretjerujete jer bi je to moglo u potpunosti ohladiti. Korisno je malo je ‘bocnuti’ nezainteresiranošću, no bitno je da to bude nakon izljeva osjećaja te da joj nakon takvih malih varki opet pridate pažnju - kaže.

Dodaje da, osim toga, puno djevojaka ne zna što zapravo želi, a to može biti velika prednost želite li nekog osvojiti.

- Više se potrudite oko djevojke koja vam se sviđa, obasipajte je pažnjom i veće su šanse da će pasti na vas - zaključuje.

