Top savjeti stručnjaka: Evo kako jeftino i lako urediti kupaonicu

Konstantno dolaze neke krize, stoga je uređenje doma mnogima zadnje na listi, no trikovi će u tome pomoći. Ako želite preurediti kupaonicu, ne treba vam puno novaca. Kako bi ona zablistala, tu je par koraka koji će vam olakšati planove, piše The Daily Star.

Foto: Dreamstime_

- Preuređenje vaše kupaonice s ograničenim proračunom u potpunosti je ostvarivo uz malo kreativnosti i spremnosti da isprobate DIY način - izjavio je.

Osvježite tuš kabinu

Ako imate odvojeni tuš u kupaonici i izgleda pomalo ofucano, nije nužno da ga zamijenite. DIY stručnjak izjavio je kako ga 'pomladiti'.

Foto: Dreamstime

- Detaljno ga očistite i potom popunite sve praznine i pukotine koje su nastale s vremenom. To će dati dojam novoga. No, ako se to više ne može popraviti, potražite isplativu zamjenu - izjavio je.

Uredite spojeve pločica

Sami obavljati priručne poslove može se činiti nemogućim zadatkom, ali uz malo hrabrosti i prakse mogli biste svladati super čišćenje spojeva. Među pločicama zna potamniti, a čišćenje će im vratiti izgled novoga.

- Međutim, ako niste baš spremni za taj zadatak, evo jednostavnog trika: smotajte toaletni papir ili vatu duž linije spojeva, namočite ih čistim izbjeljivačem i ostavite preko noći. Ujutro će biti super čiste - savjetuje Runswick.

Nadogradite ogledala

Dekor vaše kupaonice može biti jedan od glavnih razloga zašto izgleda pomalo otrcano. Neki detalji nisu skupi, stoga ih je dobro zamijeniti.

Foto: Radek Svehla

- Zamijenite zastarjela ogledala i armature modernijim, proračunski prihvatljivijim opcijama. Držači za ručnike, kuke i police mogu napraviti veliku razliku u funkcionalnosti i cjelokupnom izgledu vaše kupaonice - naglasio je.

Osvijetlite s LED rasvjetom

Loša rasvjeta može učiniti da soba izgleda otužno i može loše utjecati na vaše raspoloženje.

- Zamijenite dotrajala rasvjetna tijela energetski učinkovitim LED svjetiljkama prikladnim za kupaonice. Dobro osvjetljenje može značajno poboljšati cjelokupni ambijent prostora - savjetuje.

Foto: Dreamstime_

Obojite pločice i fuge

Istina je da se naši ukusi mijenjaju, pa pločice koje ste postavili prije pet godina možda više nećete voljeti. Ali to ne znači da ih se morate riješiti.

- Umjesto promjene pločica, možete im promijeniti boju, a isto to možete to napraviti i na fugama. Fuge mogu biti i druge boje, što će kupaonici dati novi dojam - zaključio je Runswick.