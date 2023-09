Loš san može narušiti zdravlje srca - a ni nadoknađivanje sna vikendom ne može pomoći

Nova studija pokazala je da se otkucaji srca i krvni tlak, važni pokazatelji kardiovaskularnog zdravlja, pogoršavaju kako tjedan odmiče ako netko spava noću samo oko pet sati. Nadoknađivanje sna tijekom vikenda nije vratilo te zdravstvene mjere u normalu.

- Samo 65 posto odraslih u SAD-u redovito spava preporučenih sedam sati, a postoji mnogo dokaza koji upućuju na to da je taj nedostatak sna dugoročno povezan s kardiovaskularnim bolestima. Naše istraživanje otkriva potencijalni mehanizam za ovaj longitudinalni odnos, gdje uzastopni udari na kardiovaskularno zdravlje u mladosti može rezultirati sklonošću kardiovaskularnim bolestima u budućnosti - rekla je koautorica studije Anne-Marie Chang, izvanredna profesorica biobihevioralnog zdravlja na Sveučilištu Penn State u SAD-u.

Znanstvenici su proučavali 15 zdravih muškaraca u dobi od 20 do 35 godina tijekom 11 dana. Sudionicima su dopustili spavati do 10 sati tijekom prve tri noći, što im je omogućilo da zabilježe početne vrijednosti ključnih parametara. Tijekom sljedećih pet noći muškarcima su san ograničili na pet sati tijekom noći. Nakon toga su uslijedile dvije noći oporavka, kada su smjeli spavati do 10 sati, prenosi HealthDay.

Tijekom studije, znanstvenici su sudionicima mjerili otkucaje srca u mirovanju i krvni tlak svaka dva sata tijekom dana. To je omogućilo da uzmu u obzir sve učinke koje bi na organizam moglo imati doba dana, poput prirodno nižeg broja otkucaja srca nakon buđenja.

Otkucaji srca sudionika povećavali su se za gotovo jedan otkucaj u minuti (BPM) sa svakim narednim danom studije. Prosječna početna brzina otkucaja srca bila je 69 otkucaja u minuti. Do kraja studije broj je iznosio 78 otkucaja u minuti.

Sistolički krvni tlak rastao je svaki dan, s početnog prosjeka od 116 mm Hg na gotovo 119,5 mm Hg do kraja ispitivanja. Sistolički krvni tlak, najviši broj u očitanju krvnog tlaka, mjeri tlak u arterijama kada srce kuca. Očitanje od 120 ili manje smatra se normalnim.

- Otkucaji srca i sistolički krvni tlak povećavali su se svakim narednim danom i nisu se vratili na početnu razinu do kraja razdoblja oporavka. Dakle, unatoč dodatnoj prilici za odmor, do kraja studije njihov kardiovaskularni sustav još se nije oporavio - rekao je David Reichenberger, autor studije.

Njegova savjetnica Chang ustvrdila je da će možda biti potrebna duža razdoblja za oporavak nakon više uzastopnih noći gubitka sna.

- Spavanje je biološki proces, ali je također proces ponašanja nad kojim često imamo veliku kontrolu. Ne samo da san utječe na naše kardiovaskularno zdravlje, već također utječe na našu težinu, mentalno zdravlje, sposobnost da se usredotočimo i sposobnost održavanja zdravih odnosa s drugima. Kako sve više učimo o važnosti sna i o tome kako on utječe na sve u našim životima, nadam se da će to postati fokus za poboljšanje nečijeg zdravlja - zaključila je Chang.