Top savjeti za jačanje imuniteta

<p>U četiri laka koraka možete ojačati imunitet hranom, tvrdi dr. Oz pozivajući se na plan prehrane svog suradnika dr. Joela Fuhrmana. Imunosni sustav većini ljudi radi s 50 posto kapaciteta, kažu liječnici. S druge strane, dodaju, mnoga su istraživanja pokazala da hrana bogata antioksidansima može udvostručiti njegovu snagu, tako da se klice, bakterije i virusi koji uđu u organizam ne stignu razmnožiti i izazvati bolest.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Uz hranu bogatu hranjivim sastojcima, uništit ćete toksine koji izazivaju bolesti, pomoći tijelu da pokrene sustav čišćenja, obnoviti energiju, izgubiti na težini, stati na kraj bolestima i produljiti si život.</p><p>Stvaranjem jakog imunosnog sustava, dr. Fuhrman vjeruje da muškarci mogu poživjeti do 95, a žene i do 100 godina. Zasnujte jelovnik na hrani s najviše vitamina, minerala i fitokemikalija, a najmanje kalorija. Tu spadaju šareno voće i povrće, tamno lisnato zeleno povrće, rajčica, paprika i bobičasto voće. Tamno lisnato povrće sadrži limfocite koji potiču probavu, bobice pak sadrže antocijan i bioflavonoide koji štite srce i sprečavaju rak.</p><p>Izbjegavajte hranu bogatu zasićenim masnim kiselinama i transmasnim kiselinama, šećerom te onu od bijelog brašna jer naglo povisuje razinu inzulina, što potiče skladištenje masti, slabi imunitet i povećava rizik od raka. Uz hranu koja se polako apsorbira tijelo može pravilno upiti hranjive sastojke i koristiti ih u borbi protiv bolesti.</p><p>Takva su hrana orasi, sjemenke i grah. Steroli u orašastim plodovima i sjemenkama pomažu izvući loše masti iz tijela, čime se omogućuje apsorpcija dobrog i snižavanje “lošeg” LDL kolesterola te povećanje funkcije mozga.</p><p>Najvažniji gradivni blokovi ove prehrane su namirnice biljnog podrijetla. Previše životinjskih proizvoda povećava hormon IGF-1, koji stvara više prostora za pohranu masnoće i rast tkiva koji se povezuje s rakom.</p><p>Stoga neka meso čini 10 posto vašeg jelovnika - koristite kao prilog, a ne kao glavno jelo. I na kraju, pripazite kako jedete. Prosječan čovjek svaki zalogaj prožvače manje od 15 puta. Pokušajte dodati 10 zagriza svakom zalogaju jer ljudi koji dulje žvaču hranu pojedu 10 posto manje. Pridržavajući se ovih pravila, dr. Fuhrman i dr. Oz vjeruju da ćete ojačati imunitet i do 10 puta u roku dva mjeseca.</p><h2>Primjer odličnog jelovnika</h2><p>Dan počnite sporo probavljivom zobi, koja povoljno djeluje na probavni trakt. Skuhajte je kao kašu, dodajte lanene ili sjemenke suncokreta te voće kao što su borovnice. Za ručak uvijek jedite salatu i neka vam ona bude najobilnije jelo. Neka se na tanjuru nađe porcija kuhanog lisnatog povrća tamnije boje poput kelja ili špinata, a uz njega pojedite malo mesa.</p><p>Salatu začinite preljevom s orasima, maslinovim uljem i malo octa. Vegetarijanski gulaš odličan je izbor za večeru. Dr. Fuhrman preporučuje varivo s crvenim i crnim grahom, graškom te peršinom.</p><p>Pročistite crijeva</p><p>Ulje origana pomaže da se iz probave izbace loše bakterije. Dok ga koristite za čišćenje, uzimajte ga 200 miligrama trip uta na dan. <br/> <br/> Japanske gljive </p><p>Koju god vrstu odabrali, japanske su gljive odličan način da pobudite rad imunosnog sustava. Pune su ergotioneina, vrlo snažnog antioksidansa, koji se ne raspada tijekom kuhanja, pa slobodno pripremajte gljive na koji god način volite i otjerajte prehladu. </p><p>Rasteretite jetru</p><p>Zeleno povrće poput kelja, brokule, salate i kupusa ojačat će funkciju jetre da izbacuje toksine. </p><p>Pola avokada na dan</p><p>Avokado sadrži esencijalne aminokiseline, antioksidanse i zdrave masti koji proizvodnju hormona vraćaju u ravnotežu. Za potporu nadbubrežnoj žlijezdi, uzmite pola šalice avokada na dan, što je oko pola ploda. </p><p>Đumbir zagrijava</p><p>Prema ajurvedskoj medicini, đumbir zagrijava tijelo i pomaže da se organi očiste od štetnih tvari. Vjeruje se da đumbir pomaže i limfnom sustavu jer sprečava nakupljanje toksina u tijelu te smanjuje rizik od upala. </p><p>Crni ribiz za zdrav vid</p><p>Crni ribiz je odlična namirnica za zdrav vid. Sadrži antocijanozide koji mogu biti korisni za popravljanje noćnog vida. Crni ribiz je također bogat vitaminom C koji je snažan poticatelj imuniteta. </p>