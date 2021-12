Najgore je kada se probudite usred noći, a vaše dijete, prestravljeno noćnom morom, vrišti i plače. Ne brinite, prema riječima stručnjakinje, postoje načini da ružne snove učinite manje stresnima za cijelu obitelj.

Nema djeteta koje barem jednom nije imalo problem sa spavanjem – bilo da se često budilo ili je imalo atake neuobičajenog ponašanja u tijeku spavanja koje zbunjuju i brinu roditelje. Srećom, većina tih 'noćnih mora' su prolazne prirode i nazivaju se parasomnijama.

U naravi se mogu ispoljavati na različite načine.

Najbitnije je zapamtiti da su dječje noćne more uobičajene, a čak i korisne, iako ih naravno nije ugodno doživjeti.

- Noćne more dio su ljudskog mehanizma preživljavanja i uče nas kako se nositi s nečim zastrašujućim kad se suočimo s tim. Samo morate staviti u glavu da je to normalna pojava i da ona prolazi - objašnjava Annie Simpson, suosnivačica Infant Sleep Consultants i stručnjakinja za spavanje i snove.

- Možete shvatiti što se događa prema tome u kojem dijelu noći se to događa - kaže Annie.

Zastrašujući snovi, u kojima se dijete uzbudi zbog doživljaja da je napadnuto, proganjano, ozlijeđeno, viče, mrlja ili plače, rezultira buđenju uz osjećaj intenzivnog straha koji mu otežavaju ponovno usnivanje.

Takvi snovi traju obično jednu do dvije minute, rijetko nešto više od deset minuta.

- U prosjeku se noćni strahovi događaju za vrijeme prve trećine sna te vrlo rijetko dok dijete odmora tokom dana - govori Annie.

Za vrijeme noćnog straha, osim vikanja i općeg stanja uznemirenosti koje uključuje ubrzan puls, crvenilo lica i slično, dijete može sjediti u krevetu, imati potpuno otvorene oči, ali djelovat će distancirano, teško će se moći probuditi, a ako se probudi, djelovat će dezorijentirano.

Kako se nositi s noćnim morama?

- Instinktivno će roditelji htjeti utješiti svoje dijete, ali ponekad ćete, ako pokušate intervenirati, produžiti epizodu. Najbolje je učiniti njihovo okruženje sigurnim, a zatim mirno sjediti i čekati da epizoda straha prođe, poljubiti ih na brzinu u čelo ili obraz i otići na spavanje. Dijete se neće sjećati noćne more niti da ste bili u sobi - tvrdi Annie.

Nakon toga dijete će brzo utonuti u san i ujutro se neće ničeg sjećati.

Noćni strahovi obično prolaze s dobi, pa većina djece 'preraste' noćne strahove do adolescencije. Neki roditelji brinu da su noćni strahovi znak temeljne traume, ali Annie objašnjava da je to vrlo rijetko slučaj.

- Iskreno, to uopće nije znak bilo čega zlokobnog. Obitelj zna je li njihovo dijete imalo traumatičan događaj - dodaje.

Navečer, prije nego dijete zaspi, budite uz njega i razgovarajte o ugodnim i umirujućim temama. Pokušajte također saznati je li vaše dijete pod nekom vrstom stresa, osjeća li tjeskobu zbog nečega što se događa u njegovom životu. To može ponuditi odgovor o tome zašto vaše dijete ima noćne more.

Noćne more mogu se općenito podijeliti u dvije vrste:

- Objasnite djetetu da ne postoje čudovišta ni vještice. Ako dijete sanja tigra, recite mu da nema šanse da se tigar nalazi u njegovoj sobi. Objasnite djetetu gdje tigar živi i gdje ih ima. Uvjerite svoje dijete u istinite stvari kako bi bili bezbrižni - kaže Annie.

Važno je da roditelji ne stvaraju djetetu strah.

- Roditelji vole 'rješavati problem' pa će se možda odlučiti ići pronaći i uloviti 'čudovište'. Primjerice, kupiti će ukrasnu bocu i reći djetetu sada ću ja posprejati sprej protiv čudovišta i više neće dolaziti. S tim što radite samo aludirate na to da čudovišta ipak postoje. Nemojte to raditi koliko god zabavno bilo - objašnjava.

Iz istog razloga, Annie savjetuje da ne dopustite djetetu da spava u vašem krevetu nakon buđenja iz noćne more.

- Ako vam je dijete prišlo i reklo: 'Sanjao sam da je tigar ispod mog kreveta’, a vi ste mu dopustili da uđe u vaš krevet, dijete će misliti da ipak postoji mogućnost da je tigar ispod kreveta i mislit će da ga vi spašavate. Budite kraj njih, objasnite im sve o tigru i da nema nikakve šanse da se tu nalazi tigar. Uvjerite ih u to i poljubite za laku noć. Vaše dijete treba misliti kako je krevet sigurno mjesto - nadodaje.

Ako vaše dijete učestalo ima noćne more, provjerite ono što svakodnevno konzumira, čita i sluša. Provjerite je li njegovo okruženje mirno i prikladno njegovoj dobi.

- Noćna svjetla mogu stvoriti sjene, a sjene mogu uplašiti djecu - govori Annie.

Annienih pet savjeta kada se dijete suoči s noćnim morama:

1. To je normalno i proći će - nemojte strahovati

2. Nemojte poticati strah - objasnite da ne postoji opasnost

3. Nemojte dijete dovoditi u svoj krevet - neka spava u svom krevetu (uvjerite ga da je to mjesto sigurno)

4. Provjerite što dijete čita, gleda i sluša i utječe li to na njegove snove

5. Uvjerite se da se nalazi u mirnom okruženju, piše The Sun.