Mali genijalci odudaraju od druge djece vrlo brzo nakon rođenja. Možda ne jure u park čim im se za to ukaže prilika, već možda radije listaju enciklopediju o dinosaurima ili proučavaju kakvi sve kukci i gmizavci postoje na svijetu. Ili ih silno zanimaju sve države svijeta, kakve zastave imaju, gdje se nalaze... Puzzle slože toliko brzo da se to roditeljima zna činiti nevjerojatnim.

POGLEDAJTE VIDEO o odgoju djece u Danskoj:

Možda su opsjednuta astronomijom, mineralima, kreiranjem svega i svačega od stvari koje pronalaze oko sebe. Moguće je da obožavaju čitati, gledati dokumentarce na televiziji, družiti se sa odraslima više nego sa djecom... Takvi mališani u svakom slučaju nisu kao druga djeca, a onima koji ih ne razumiju, čak mogu djelovati čudno.

To su djeca koja od vrlo ranih dana znaju izraziti što misle i osjećaju. Čini vam se da su tek progovorili, a već iz njih izlaze složene rečenice. Kanadska novinarka Glynis Ratcliffe prisjetila se iskustva sa svojom pastorkom, priče koja godinama iznova zabavlja njezinu obitelj.

- Dugo ništa nije pričala, izgovorila bi tu i tamo pokoju riječ, a onda je jednog dana rekla svoju prvu rečenicu: 'Poruka od kanadske vlade'. Imala je jedva godinu dana - prisjetila se.

Sjećaju se događaja iz rane mladosti

- Sjećam se da me kći ispitivala o vremenu kada smo išli u planine dok je bila jako mala. Tada je imala 18 mjeseci, a kad me je za to pitala nije još napunila pet godina. Kako je to moguće - pita se Glynis.

Počinju čitati nevjerojatno rano

Često to počinje s pretvaranjem djece da čitaju svoje slikovnice o životinjama, ali čini se kako počnu slučajno prepoznavati riječi, iako ih nitko nikada to nije učio.

- Moja kći je imala tri godine kad smo se u trgovini zaustavile pred policom sa 'Special K' žitaricama koje ja nikada nisam jela kao odrasla i nitko ih oko mene ne kupuje. Pogledala ih je, okrenula se prema meni i pitala me: 'Što je tako specijalno vezano za njih?'. Morala sam odlijepiti vilicu s poda od čuđenja - ispričala je.

Sjećaju se snova dok su jako mala

- Njihovi snovi počinju kao sjećanja na nešto što se dogodilo jučer, barem po mojem iskustvu. Sjećam se kad me kći pitala da li se sjećam kako to da smo sinoć krenule kanuom u kolibu kad je bila sredina zime i mjesecima nismo bili na kolibi - kaže.

Opsesivno skupljaju stvari ili uče o nečemu

- To može biti 68 školjki koje vaše dijete inzistira čuvati kao uspomenu s putovanja, pa ih razvrstava u kategorije po obliku. Ili žele znati sve činjenice o 47 različitih dinosaura - kako se hrane, razmnožavaju, gnijezde. I to u dobi od četiri godine - objašnjava Glynis Ratcliffe.

Slažu igračke na specifičan način

- Moje dijete se zaista ne bi trebalo brinuti jesu li igračke složene ispravnim, savršenim redoslijedom, na primjer, od najviše do najniže, ili od najsvjetlijih do najtamnijih, ali to oduvijek radi - dodaje.

Imaju vrlo razvijenu maštu

- Sviđa mi se bujna mašta, i iskreno, trudim se da nikada ne gušim nevjerojatne misli svoje djece i ono što se stvara u njima - kaže ova novinarka, a prenosi portal Romper.

Potaknite razvoj inteligencije kod djece, evo kako

Profesor Julian Stanley sa Sveučilišta John Hopkins proučavao je visoko inteligentnu djecu te pratio njihov razvoj narednih 45 godina - njihovu karijeru, intelektualni napredak itd. Kasnije je osnovao Centar za talentiranu mladež.

Jedna od te djece, koja su imala odlične rezultate na testovima, bila je i Camilla Benbow. Kasnije je postala dekanica na Sveučilištu Vanderbilt. Izdvojila je osam stvari koje bi roditelji trebali prakticirati kako bi potaknuli intelektualni razvoj svoje djece, što je dobra podloga za uspjeh u životu, prenosi Independent.