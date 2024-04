Top savjeti za smanjivanje celulita: Evo što treba jesti, što piti, a što izbaciti iz prehrane

Bliži se ljeto i skidanje u kratke hlače i u kupaće kostime. Velika većina žena svake godine muči muku s najgorim neprijateljem - celulitom. Iako danas postoje mnogi tretmani i razne kreme za smanjivanje i ublažavanje celulita, ipak je najzdravije i najodrživije odabrati zdraviji način života. Od prehrane, stila života, sna, a onda i vježbanja. Celulit nastaje zbog niza razloga, poput slabosti vezivnog tkiva, neaktivnosti, prehrane, stresa ili pušenja...

Kritične zone odnosno mjesta gdje se najviše javlja je koži bedara, stražnjice, trbuha i koljena. Uglavnom se pojavljuje kod žena zbog drugačije strukture potkožnog tkiva, ali i zbog estrogena. To je hormon odgovoran da slabi vezivno tkivo kako bi se maternica u slučaju trudnoće lakše rastegnula te isto tako povećale dojke radi dojenja. Povezano s time, nastaje celulit, strije... Stručnjaci se slažu da ključ uspješne borbe protiv celulita leži u zdravom načinu života.

Općenita je preporuka jesti laganu hranu, siromašnu zasićenim masnoćama, a bogatu vitaminima, mineralima, vlaknima i vodom. Naravno, važno je potpuno promijeniti način prehrane, odnosno izbaciti sve rafinirane i prerađene namirnice, prženu i preslanu hranu. Treba uvesti svakodnevnu fizičku aktivnost i paziti na dovoljan unos tekućine tj. osigurati da je organizam dovoljno hidriran. Tijekom dana preporučuje se popiti dvije do dvije i pol litre tekućine, najviše vode, no odlični su i biljni čajevi, naravno bez šećera.

- Kave, alkohola i gaziranih pića također se treba kloniti jer potiču stvaranje celulita, a zamjena mogu biti svježi sokovi, rekla nam je nutricionistica Sandra Marić Bulat.

- Prerađena te slatka i jako slana hrana potiče zadržavanje tvari u organizmu i nakupljanje tekućine te tako i stvaranje celulita, što je razlog za izbjegavanje. Isto vrijedi i za suhomesnate proizvode jer se sporo probavljaju, upozorava Marić Bulat. Jednako djeluju i napici bogati kofeinom, kao i alkohol koji u većim količinama usporava cirkulaciju te povećava razinu masnoća. Važno je napomenuti da koža loše podnosi i naglo mršavljenje i naglo debljanje te nastaju još veće nakupine celulita. Uzrok je među ostalim i taj što dijete za brzo skidanje kilograma sadržavaju male količine proteina. Inače se preporučuje do 1 gram proteina na dan, no pojačani fizički napori, a posebno aktivno vježbanje, zahtijevaju i veće doze. Da bismo učinkovito i uspješno smanjili celulit i 'njegovali' mišiće najbitnija je dakle zdrava i uravnotežena prehrana. U nastavku vam donosimo namirnice koje trebate izbaciti iz prehrane i one koje trebate svakako uvrstiti:

Izbacite:

1. Slatki sokovi i gazirana pića

Osim što su prepuni šećera ili sladila, nemaju nikakav značajan nutritivni doprinos. U limenci soka od 0,33 litre možemo naći I do sedam malih žličica šećera. Znanstvenici upozoravaju kako ljudi popiju i previše soka zato što nisu ni svjesni koliko je nezdrav.

Samo od sokova se možete udebljati 5 kilograma u godini dana i postati puni celulita.

2. Peciva, kruh, pizza

Možda nije uvijek slan, ali kruh je skriveni izvor natrija. Kruh i peciva i ostali pekarski proizvodi su među 10 najvećih izvora natrija Kombinacija soli i rafiniranih ugljikohidrata pridonosi vjerojatnosti za pojavu celulita.

3. Šećer, bomboni, čokolada

Šećer izaziva nagli porast i pad razine inzulina u krvi. To potiče taloženje masti, a samim time dovodi do ponovne žudnje za hranom. I tako kreće začarani krug. Ponovno vas 'traži' dodatni šećer ili druge kalorične namirnice. Pretjerano nakupljanje masti glavni je aspekt celulita.

4. Alkohol

Alkohol usporava cirkulaciju te povećava razinu masnoća u krvi, a sadrži velik broj toksina i kalorija. Također, dehidrira tijelo i uništava kolagen u koži, čime ubrzava njeno starenje i čini celulit vidljiviji.

5. Pržena hrana

Osim što je užasno kalorična i nezdrava i stvara celulit, pri prženju spojevi koji nastanu oksidacijom su problem za krvne žile, i probavni sustav te crijeva, što također može utjecati na povećani rizik od brojnih bolesti. Ta hrana prepuna je masnoće.

Počnite konzumirati:

1. Zeleni čaj

Zeleni čaj ubrzava metabolizam i smanjuje nakupljanje masnoća te pomaže reguliranju razine šećera u krvi..Odličan je i za detoksikaciju jer pomaže u rješavanju toksina i smanjenu celulita. No, nemojte pretjerivati. Nije dobro popiti više od dvije šalice na dan.

2. Cjelovite žitarice

Birajte žitarice od cjelovitog zrna kao što su smeđa tjestenina ili smeđa riža. Mogu pomoći kod gubitka kilograma kao izvor energije koja se sporo oslobađa što stvara duži osjećaj sitosti u usporedbi s drugim žitaricama. Sadrže antioksidanse koji pomažu tijelu u izbacivanju toksina te tako smanjuju celulit.

3. Brokula

Osim što je ovo povrće bogato vitaminima, mineralima i vlaknima, odličan je borac protiv celulita. Brokula sadrži malu razinu kalorija uz mnogo vitamina. Sadrži i alfa lipoičnu kiselinu, prirodnu tvar koja sprječava kolagen u tijelu da očvrsne, a što također stvara celulit. Ujedno je koncentrirani izvor vitamina C i odličan izvor prehrambenih vlakana. Poznato je i kako je brokula jedan od najboljih nemliječnih izvora kalcija, odličnog borca protiv celulita. Dodajte brokulu u prehranu barem dva puta tjedno.

4. Riba

Plava riba ima izuzetno visok postotak omega-3 masnih kiselina koje imaju pozitivan efekt na stabilnost i jačinu stanične membrane - upravo to smanjuje mogućnost pojave celulita na tijelu.

5. Citrusno voće bogato je vitaminom C, najvažnijim vitaminom u borbi protiv celulita. Uz to, citrusno voće potiče cirkulaciju i jača kapilare. No važnu ulogu imaju i banane - bogate su kalijem i vitaminom B6, koji djeluju protiv zadržavanja tekućine. Sadrže i magnezij, koji štiti od stresa i debljanja koje se s njim povežu.

Ne zaboravite na dovoljno tekućine

Nutricionistica dodaje da je važno i dovoljno tekućine, barem dvije litre dnevno, kako bi se pospješilo uklanjanje toksina. Preporučuju se obična voda i biljni čajevi, osobito oni za poticanje cirkulacije i detoksikacije: čaj od koprive i preslice.