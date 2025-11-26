Obavijesti

Top savjeti za uštede na Crni petak i zamke koje valja izbjeći

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Black Friday

Crni petak posljednjih je godina prerastao u pravi šoping maraton. Popusti se najavljuju danima unaprijed, akcije traju cijeli tjedan, a trgovci nas bombardiraju atraktivnim ponudama

No, uz velike prilike dolaze i velike zamke. Da biste izbjegli impulzivnu kupovinu i osigurali stvarne uštede, donosimo vodič koji će vam pomoći razlikovati prave popuste od marketinških trikova.

Prvi korak je jednostavan, prije nego krenete pregledavati akcije, zapišite što vam zaista treba. Uz listu odredite i maksimalan iznos koji ste spremni potrošiti. Na Crni petak je vrlo lako kupiti više nego što ste planirali, pa unaprijed postavljen budžet služi kao najbolja zaštita od impulzivnih troškova.

Provjerite povijest cijena

Jedan od najčešćih trikova trgovaca jest dizanje cijena nekoliko tjedana ranije, a zatim prikazivanje “sniženja” koje u stvarnosti nije pravo sniženje. Dobro je provjeriti kako se cijena proizvoda kretala prije Crnog petka. To možete učiniti putem alata za praćenje cijena ili jednostavnim pregledavanjem starijih oglasa i kataloga.

Ako ponuda zvuči predobro da bi bila istinita, često i jest. Veliki postotci mogu biti samo mamac, dok se stvarna ušteda svodi na vrlo mali iznos. Važnije od visine popusta je kolika je finalna cijena proizvoda i nudi li se isti artikl povoljnije u drugim trgovinama.

Kupujte od provjerenih trgovaca

Crni petak idealno je vrijeme za online prijevare. Lažne web-stranice, kopije poznatih brendova i nerealno povoljne ponude često služe krađi podataka ili novca. Prije kupnje provjerite koristi li stranica sigurni protokol, postoje li kontakt podaci i impresum, te kakve recenzije imaju prethodni kupci.

Foto: Black Friday

Sigurnije je koristiti kreditne kartice ili digitalne novčanike, a izbjegavati neobične uplate ili bankovne transfere nepoznatim trgovcima.

Provjerite uvjete dostave i povrata

U euforiji popusta često se zaborave najvažnije informacije: rok dostave, mogućnost povrata i uvjeti jamstva. Kod skupljih artikala, posebice tehnike, ovo su ključni detalji koji mogu spriječiti kasnija razočaranja. Ako trgovac ne nudi jasne uvjete ili ih je teško pronaći, dobro je razmisliti o kupnji na drugom mjestu.

Usporedite ponude

Iako trgovci vole isticati poruke poput “zadnja prilika” ili “samo još nekoliko komada”, to često služi stvaranju lažnog pritiska. Usporedite cijene na više web-stranica i provjerite službene stranice brendova. Vrlo često iste proizvode možete pronaći po nižoj cijeni i izvan Crnog petka.

successful payment consumers through smart phones with modern te
Foto: 123RF

Najjednostavniji test prije svake kupnje glasi, biste li taj proizvod kupili da nije na sniženju? Ako je odgovor ne, riječ je vjerojatno o impulzivnoj kupnji. Sniženja bi trebala pomoći uštedjeti na onome što vam treba, a ne navesti vas da kupujete ono što inače ne biste.

Prave zamke

Lažne web-stranice i lažne ponude, napuhane cijene, nejasni uvjeti povrata, sumnjive metode plaćanja i agresivne poruke koje stvaraju pritisak najčešće su zamke u koje kupci upadaju. Zato je dobro biti strpljiv, provjeriti informacije i kupovati svjesno.

Crni petak može biti odlična prilika za uštedu, ali samo ako mu pristupite promišljeno i informirano. Fokusirajte se na proizvode koji vam zaista trebaju, usporedite ponude i kupujte od provjerenih trgovaca. Tako ćete izbjeći razočaranja i ostvariti stvarne, a ne marketinške uštede.

