HUB upozorava na porast online prijevara uoči Crnog petka i pokreće kampanju 'Budimo realni' s Hrvojem Kečkešom kako bi građane potaknuo na oprez pri internetskoj kupnji. Cilj je pomoći građanima da raspoznaju lažne trgovine, popuste i nagradne igre
Black Friday i online prevare: Ovih 10 pravila će vas spasiti
Uoči Crnog petka, dana kad lov na popuste kreće punom parom, ali i kad internet prevaranti rade prekovremeno, Hrvatska udruga banaka (HUB) upozorava građane: oprez, muljatori nikad ne spavaju.
Lažne trgovine, lažni popusti, lažne nagradne igre – sve izgleda uvjerljivo, klikneš i misliš da si ulovio best buy godine, a zapravo samo daš svoje podatke nekome tko želi isprazniti tvoj račun.
Popusti od 80% koji ne postoje
Kako se bliži najluđi shopping vikend, društvene mreže i internet preplave oglasi tipa “HOT SALE”, “80% OFF” i “Totalna rasprodaja zbog zatvaranja!”. Jedan klik vodi na web trgovinu koja izgleda kao da je hrvatski brend, ali zapravo – čista prijevara.
Rezultat? Proizvod nikad ne stigne, a oni kojima ste dali podatke samo čekaju trenutak da isprazne karticu.
HUB zato građanima poručuje: prije kupnje pogledajte recenzije, provjerite web trgovinu i nikad ne dajte karticu sumnjivim stranicama. Ako niste sigurni, vjerodostojnost možete provjeriti i na servisu CERT-a – ali prvo upišite web adresu ručno, nikako preko linkova iz poruka ili oglasa.
Nova kampanja: “Budimo realni”
Kako bi spriječili nove žrtve, HUB pokreće nacionalnu kampanju „Budimo realni“, uz podršku MUP-a i Nacionalnog CERT-a.
U glavnoj ulozi je glumac Hrvoje Kečkeš, koji kao “susjed heroj” u TV spotovima razotkriva tipične internetske prijevare – od lažnih bankarskih stranica i phishing poziva do “romansa” i investicijskih muljaža.
- Prijevara se može dogoditi svakome. Oprez nije nepovjerenje, nego zdrava doza realnosti - poručila je Tamara Perko, direktorica HUB-a.
HUB-ov vodič: 10 pravila koja će vam spasiti novčanik
HUB je sastavio vodič kako prepoznati ove internetske prijevare prije nego što vas uspiju namamiti u svoju klopku.
Na stranici kampanje budimorealni.hr dostupni su primjeri prevara, savjeti stručnjaka i najčešće online zamke u koje ljudi upadaju – posebno u vrijeme velikih sniženja. Video priloga sa primjerima prijevara možete pronaći OVDJE.
