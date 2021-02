Dan zaljubljenih mnogi će proslaviti u toplini svog doma, a ako mislite da niste vješti u kuhinji, donosimo recepte koji mogu uspjeti gotovo svima.

Da ljubav prolazi kroz želudac znaju svi, pa mnogi na taj dan žele pripremiti nešto posebno. No najjednostavnija jela poput pizze mogu izmamiti osmijeh na lice vašem partneru, osobito ako tijesto izrežete u obliku srca. Klasika za koju se mnogi odlučuju je i tjestenina pa donosimo jednostavan recept koji se brzo priprema. Začiniti večer možete i ljutom juhom, a zasladiti kremom od jagoda. No ako vaš partner nije ljubitelj slastica, odaberite ukusni složenac, točnije pitu od mesa. U nju, osim mljevenog mesa, možete staviti i piletinu. Uz fino jelo zapalite svijeće, otvorite omiljeno vino i uživajte u ovom Valentinovu.

Pizza u obliku srca

Sastojci: 500 g oštrog brašna, 14 g suhog kvasca, mala žlica soli, 2 žlice maslinova ulja, 3,60 dl vode; Za nadjev: pasirana rajčica, mozzarela, salama, rajčice, masline, rukola, origano, sol

Priprema: U zdjelu stavimo brašno te umiješamo kvasac i sol. Dodamo 2 žlice maslinova ulja i 3,6 dcl mlake vode te smjesu umijesimo u tijesto. Mijesimo na pobrašnjenoj površini 10 minuta dok tijesto ne postane glatko. Oblikujemo ga u kuglu pa stavimo u lagano namašćenu zdjelu. Prekrijemo namašćenom plastičnom folijom. Ostavimo na toplom da se diže. Pećnicu zagrijemo na temperaturu od 200°C. Tijesto prebacimo na pobrašnjenu površinu, lagano izmijesimo i razvaljamo. Od razvaljanog tijesta izrežite oblik srca. Od smjese možete dobiti četiri srednje pizze. Pomiješajte pasiranu rajčicu s malo soli i origanom ili nekim drugim začinima po želji. Razmažite po tijestu pa dodajte mozzarelu, salamu, rajčice i masline izrezane na ploške ili druge sastojke po želji. Pecite 15 minuta, a kad pizzu izvadite, posipajte je rukolom.

Brzinska tjestenina s cherry rajčicama

Sastojci: maslinovo ulje, češnjak, bosiljak, cherry rajčice, sol, šareni papar, tjestenina

Priprema: Nekoliko režanja češnjaka, svježi bosiljak i cherry rajčice stavite u posudu za pečenje, dodajte soli i papra, prelijte maslinovim uljem pa pecite na 200 stupnjeva oko 20 minuta ili dok se plodovi ne raspuknu i ispuste sve svoje sokove. Skuhajte tjesteninu u slanoj vodi, prema uputama na pakiranju, i pomiješajte je s pripremljenim umakom iz pećnice. Na jelo naribajte parmezan, što više ako ga volite, pa uživajte u svakom zalogaju. Dobar tek!

Cimet rolice u obliku srca

Sastojci: 3/4 šalice šećera, 1 žlica cimeta, 5 šalica glatkog brašna, prašak za pecivo, prstohvat soli, 2 šalice punomasnog mlijeka, 8 žlica rastopljenog maslaca; Za preljev: 2 šalice šećera u prahu, 1/4 šalice mlijeka, prstohvat soli

Priprema: Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Podmažite lim za pečenje maslacem. Pomiješajte šećer i cimet za nadjev (pola šalice šećera). U posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo, prstohvat soli i preostali šećer (od 3/4 šalice) te dodajte četiri žlice maslaca u mlijeko i prelijte na brašno. Špatulom miješate dok smjesa ne postane glatka. Prebacite tijesto na pobrašnjenu površinu i rukama još malo izmijesite tijesto - da bude kompaktno, ali ne i pretvrdo. Razvucite tijesto u pravokutnik debljine 1/2 cm i premažite ga s dvije žlice maslaca pa posipajte smjesom šećera i cimeta. Zarolajte tijesto i izrežite rolice te ih oblikujte u srca. Poslažite ih na pripremljeni lim za pečenje. Svaku rolicu premažite s preostale dvije žlice maslaca i pecite u zagrijanoj pećnici oko 35 minuta. Preljev pripremite tako da pomiješate sastojke pjenjačom dok se ne sjedine. Gotove rolice izvadite iz pećnice i pokapajte ih preljevom. Neka stoje 15 minuta da se preljev stegne pa ih poslužite.

Krema od jagode

Sastojci: 225 g jagoda, žlica šećera, sok od 1/2 naranče, 180 ml slatkog vrhnja, žlica šećera u prahu

Priprema: Operite, očistite i narežite jagode. Ako koristite zaleđene, odledite ih i po potrebi ocijedite višak tekućine. Pomiješajte jagode sa žlicom šećera i iscijeđenim sokom naranče. Promiješajte i pustite da odstoji pola sata. U međuvremenu izmiksajte slatko vrhnje i šećer u prahu. Jagode izblendajte u glatku smjesu i lagano ih umiješajte u pripremljeno vrhnje. Premjestite u dvije posudice i stavite u hladnjak na dva sata.

Mesna pita od palačinki

Sastojci: palačinke: 250 ml jogurta, 2 jaja, 200 g brašna, 250 ml mlijeka, 1 žlica šećera, 50 ml ulja, prstohvat soli, pola žlice sode bikarbone; punjenje: 350 g mljevenog mesa, 200 g šampinjona, 2 luka, sol, papar; umak: 5 žlica kiselog vrhnja, jaje, sol, papar

Priprema: Pomiješajte jogurt sa sodom bikarbonom i u to ulijte mlijeko. Jaja umutite sa šećerom pa dodajte sol. Te dvije smjese pomiješajte pa dodajte brašno, a na kraju ulje. Od toga pecite palačinke. Punit ćete ih smjesom koju ćete pripremiti tako da na luku pirjate šampinjone i mljeveno meso, a to začinite solju i paprom. Kad je smjesa gotova, stavite je u kalup. Napravite smjesu od jaja, kiselog vrhnja, soli i papra. Kad slažete palačinke, svaki sloj premažite ovom smjesom, ali i vrh na kraju. Zagrijte pećnicu na 180 pa pecite na toj temperaturi kad se ona zagrije. Pecite 25-30 minuta.

Sentimentalni dar traženiji je radi pandemije

Kupci su se ove godine sve više okrenuli dostavama. Dok smo prošle godine imali puno više preuzimanja gotovih paketa, ove godine većina klijenata traži da im se poklon dostavi ravno na kućni prag, rekla nam je Daniela Piskać iz Poklon Expressa, agencije za poklone i iznenađenja.

Osim pandemije, kaže kako su i razorni potresi su ostavili traga kod želja kupaca koji sad više teže sentimentalnim poklonima. Tako su ove godine apsolutni hit slike.

- Kupci traže da se ubace slike u većinu paketa, bilo na poklopac kutije, u okvir, na šalicu, privjesak, majicu od medvjedića... - govori Daniela.

Ako ove godine ne možete izdvojiti za skuplji poklon, ipak možete iskoristite svoju maštu i kreativnost te razveseliti vašu najdražu osobu. Osim slika, možete izraditi i ljubavne kupone s aktivnostima, uokviriti “diplomu” za najbolju curu ili dečka ili napisati personaliziranu pjesmu za partnera.

- Razmislite koji se dijelovi rimuju i povežite ih u smislenu cjelinu. Ako trebate inspiraciju, pročitajte nekoliko ljubavnih pjesama i razmislite kako biste mogli ubaciti svoje dijelove. Pjesmu možete smotati i u tuljak te ugurati u praznu bocu. Dobit ćete efekt mistične poruke u boci - kaže.

Za sve one koji su mislili ovaj dan tradicionalno proslaviti u restoranu postoji i drugo rješenje - romantična večera. To što su restorani zatvoreni ne znači da partnera ili partnericu ne možete iznenaditi večerom i to onom koju ćete sami napraviti, a što na kraju može biti još bolja ideja, objašnjava Piskać.

- Romantičan štih postići ćete uz prigušeno svjetlo, mirisne svijeće, ruže, latice, balone u obliku srca, romantični stolnjak, okvir sa zajedničkom slikom... Bocu vina možete ukrasiti naljepnicom s romantičnim natpisom, a stalke čaša mašnicama. Odličan rekvizit za pripremu hrane su kalupi u obliku srca. Pomoću njih osim kolačića možete ispeći palačinke u obliku srca. Ako imate veliki kalup, možete ispeći i srcoliku tortu. Možete napraviti i kartice s romantičnim aktivnostima da iznenadite svog partnera ili partnericu. Večer možete začiniti i uz afrodizijake poput čokolade i školjaka na buzaru, ili jednostavno uz njegovu ili njezinu omiljenu hranu. Želite li postići efekt iznenađenja pri davanju poklona, poslužite se povezom preko očiju - savjetuje.

Dodaju kako će žene oduševiti nakit i slatki paket, ali i medvjedić u majici na kojoj je isprintana vaša zajednička slika. Muškarci će biti oduševljeni buketom od slatkiša kojem možete dodati natpis - najboljem dečku. Ako ne voli slatko, pripremite mu mesni paket.