Postoji više vrsti zagrljaja, posebno kad su muško - ženski odnosi u pitanju. Otkrivamo vam tri tipa zagrljaja koji otkrivaju kakve emocije momak gaji prema vama:

1. Prijateljski zagrljaj

Ovakva vrsta zagrljaja između muškarca i žene može biti nešto duža od klasičnog zagrljaja kad pozdravljate nekoga, poput rođaka ili prijateljice. Obje strane stavljaju ruke nešto ispod ramena druge strane, ne dalje od sredine leđa. Tu se može naći i brzi poljubac u obraz. To je odraz prijateljstva.

Također, imajte na umu da, iako je ovakav zagrljaj nešto duži, to rijetko otkriva emocije jače od osjećaja prijateljstva. Ponekad je to utješni zagrljaj, a rijetko otkriva i nešto više - no to trebate procijeniti sami po još nekim detaljima iz njegovog ponašanja.

2. Zagrljaj 'nešto više od prijateljstva'

To je kao nadograđeni prijateljski zagrljaj. Ruke su kao i kod prijateljskog zagrljaja - ne niže od sredine leđa, no prsa su priljubljena jedna uz druga.

Takva vrsta zagrljaja smatra se 'zagrljajem od srca - srcu' i siguran je znak da muškarac gaji neke dublje osjećaje prema vama. Također, imajte na umu da zagrljaji prsa o prsa koji traju najmanje 20 sekundi dovode do povećanog oslobađanja hormona ljubavi u tijelu.

3. Zagrljaj 'nema greške, postoji privlačnost'

Dakle, bez obzira jeste li u vezi ili ne, ako se prilikom zagrljaja dodirujete donjim dijelom tijela - budite sigurni da ste korak od toga da postanete intimni. Po takvoj vrsti zagrljaja možete otkriti i da su muškarac i žena u intimnoj vezi iako to pokušavaju sakriti.

To može biti i zagrljaj kad muškarac ženi dođe s leđa i stavi ruke oko nje, što pokazuje da jedva čeka biti s njom. Ukoliko takav zagrljaj traje dulje i čvršći je, to signalizira da gaji intenzivne osjećaje i pokazuje predanost iako su u javnosti, prenosi Your Tango.

Nekoliko primjera da je zaljubljen, ali to pokušava sakriti:

Voli biti u vašem društvu

Čak i kada su njegovi prijatelji u pitanju radije će provoditi vrijeme s vama, nego s njima - nekako neće moći odoljeti. Žena u koju se muškarac iskreno zaljubi postaje njegov prioritet, ona mu je najvažnija na svijetu i napravit će sve kako bi se osjećala ugodno u njegovom društvu.

U tim situacijama moguće je kako će spominjati da voli provoditi vrijeme s vama. Neki čak izmišljaju razloge kako bi bili dulje vremena u društvu žene koja im se sviđa.

Dugo razgovara s vama

Nekako kao da ne želi da taj razgovor ikada završi. Pri tome može djelovati kao da je pomalo nestabilan na nogama jer je jako uzbuđen, a to pokušava prikriti, oči su mu sjajne, a osmjeh prisutan.

Nekako je uvriježeno mišljenje da muškarci ne vole previše razgovarati, ali, kada im srce zakuca brže za nekom ženom, razgovor može trajati satima. Tada joj otkrivaju sve i svašta o sebi jer nekako imaju povjerenja u nju.

Nije nametljiv

Ne visi vam nad vratom i ne pokušava opsesivno kontrolirati svaki vaš potez. Ne nameće vam svoje stavove i iskreno voli čuti vaše mišljenje o svemu. Zaljubljen je u vas upravo onakvu kakva jeste, voli otkrivati što vam je važno u životu, kakve hobije imate, kakvi su vam odnosi s prijateljima i obitelji...

Zagrljaji povećavaju razinu hormona ljubavi

Zagrljaj povećava razinu oksitocina u tijelu kojeg nazivaju i hormonom ljubavi. Upravo je oksitocin zaslužan za emocionalnu povezanost s drugim ljudima kao i s vlastitom djecom.

Ljudi kojima nedostaje ovog hormona u tijelu manje se smiju, žive sami, vole raditi poslove u kojima ne moraju surađivati s drugima, teško im je voditi neobavezne razgovore i zapravo su najsretniji kada su sami. Žene s manjkom oksitocina imaju problema s postizanjem orgazama dok muškarci teško uspostavljaju duboke ljubavne odnose.