Tople veste, jakne i kapute koje spremate perite bez omekšivača

Došlo je vrijeme da pospremimo zimske veste, jakne i kapute. Ako se pritom budete pridržavali nekoliko pravila, sigurno se neće oštetiti i najesen će biti kao novi. Većinu zimskih stvari možete oprati u perilici rublja, no perite ih na programu za vunu, na niskim temperaturama. Ne pretjerujte s deterdžentom i ne stavljajte omekšivač, jer on može slijepiti dlake na kaputu, ili dovesti do toga da se perje u jakni zgruda. Umjesto omekšivača možete staviti malo alkoholnog octa (pola čaše).

Kad ih operete, objesite ih na vješalicu i kroz prozor - trebaju se sušiti na proljetnom suncu. Dobro ih osušite, odnosno po potrebi ih objesite kroz prozor i drugi dan. Bitno je da ne zaostane vlage u kapuljači ili džepovima, na primjer.

Za svaki veliki komad odjeće pripremite po jednu vakum vreću i jednu, dvije vrećice s lavandom, ili nekim drugim mirisom za ormare. Prebacite vreću preko obješenog kaputa, dodajte miris i izvucite zrak, tako da ga možete objesiti u ormaru, ili preklopiti i tako staviti na najdonju policu. Na taj način kaput se neće gužvati. Kad su u pitanju laganije jakne, kao i one dječje, u jednu vreću možete staviti po dvije ili tri jakne.