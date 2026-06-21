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NIKUD BEZ VODE

Toplinski val ne popušta! Evo kako se zaštititi od opasnih vrućina u sljedećim danima

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 6 min
Toplinski val ne popušta! Evo kako se zaštititi od opasnih vrućina u sljedećim danima
Zagreb: Visoke temperature u centru grada | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Poseban oprez preporučuje se starijim osobama, maloj djeci, trudnicama te kroničnim bolesnicima, osobito onima koji imaju bolesti srca i krvnih žila, dišnog sustava, bubrega ili dijabetes

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U idućih desetak dana očekuje se dugotrajan period izrazito visokih temperatura, pri čemu se dnevni maksimumi u mnogim dijelovima zemlje neće spuštati ispod 30 °C, a u najtoplijem dijelu dana lokalno će biti i znatno viši. Takvi uvjeti predstavljaju povećan rizik za zdravlje, osobito zbog dugotrajnog izlaganja toplini bez noćnog značajnijeg osvježenja, što dodatno otežava oporavak organizma.

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Europa pod udarom toplinskog vala: Temperature u Francuskoj, Njemačkoj i Italiji blizu rekorda | Video: 24sata/Reuters

Poseban oprez preporučuje se starijim osobama, maloj djeci, trudnicama te kroničnim bolesnicima, osobito onima koji imaju bolesti srca i krvnih žila, dišnog sustava, bubrega ili dijabetes. Također, na oprezu trebaju biti i osobe koje rade na otvorenom, sportaši te svi koji borave u neklimatiziranim prostorima, jer su izloženi većem riziku od iscrpljenosti i toplinskog udara. Važno je naglasiti da toplinski val može pogoditi i potpuno zdrave osobe ako se ne pridržavaju osnovnih mjera zaštite.

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U takvim uvjetima preporučuje se prilagoditi dnevni ritam, izbjegavati nepotrebno kretanje tijekom najtoplijeg dijela dana te osigurati dovoljno odmora u hladu ili rashlađenim prostorima. Prehranu je poželjno prilagoditi laganijim obrocima bogatim vodom (voće i povrće), a unos tekućine treba biti redovit, bez čekanja na osjećaj žeđi. Također, korisno je rashlađivati tijelo tuširanjem mlakom vodom, koristiti ventilatore ili klima uređaje uz umjerenu razliku u temperaturi, te pratiti vlastite simptome poput vrtoglavice, slabosti ili ubrzanog pulsa koji mogu ukazivati na početnu dehidraciju ili toplinsku iscrpljenost.

24 SATA: Kupaći uživaju na obnovljenim bazenima Copacabana 24 SATA: Kupaći uživaju na obnovljenim bazenima Copacabana 24 SATA: Kupaći uživaju na obnovljenim bazenima Copacabana
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Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Preporuke za zaštitu zdravlja od vrućina

Civilna zaštita također je izdala službene upute i preporuke za postupanje tijekom toplinskog vala kako bi se smanjili zdravstveni rizici i spriječile opasne posljedice visokih temperatura.

Adult blonde woman drinks water from a bottle with the sea in the background
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Zato se savjetuje:

  • rashladiti tijelo i piti dovoljno tekućine, jer se znojenjem gubi više tekućine, čime dolazi do dehidracije
  • piti negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera
  • izbjegavati boravak na direktnom suncu u razdoblju od 10-17 sati, poglavito djeca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici i bolesnici s kroničnim bolestima
  • osobe koje rade na otvorenom  trebaju se češće odmoriti, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta
  • nositi laganu i svijetlu odjeću od prirodnih materijala te zaštititi glavu od direktnog sunca
  • rashladiti prostor u kojem se živi koristeći hladniji noćni zrak
  • danju zatvoriti prozore i spustiti rolete, naročito one koje su okrenute prema suncu
  • isključiti što je više moguće električnih uređaja u domu
  • izbjegavati izlazak u najtoplijem dijelu dana i naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana, što je obično u ranim jutarnjim satima
  • ne ostavljati djecu niti životinje u parkiranom vozilu
  • redovito koristiti sredstva sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja, a posebnu pažnju posvetiti novorođenčadi i maloj djeci - za njih treba koristiti zaštitna sredstva s najvećim faktorom te odjenuti ih u laganu odjeću koja ih također štiti od UV zračenja
  • ako imate zdravstvene probleme potražiti savjet liječnika.

Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine koji je izradila radna skupina Ministarstva zdravstva uključuje korisne savjete i preporuke kojima se navedeni štetni učinci vrućina na zdravlje mogu spriječiti ili barem ublažiti. Osim toga, protokol definira postupke potrebne za pripravnost i djelovanje na nacionalnoj i lokalnoj razini u slučaju opasnosti od toplinskog vala.

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Rahladite dom

  • Nastojte rashladiti prostor u kojem živite. Idealno bi bilo sobnu temperaturu održavati ispod 32°C danju, a 24°C noću. To je posebno važno za djecu, osobe starije od 60 godina ili osobe s kroničnim zdravstvenim problemima.
  • Koristite hladniji noćni zrak da rashladite svoj dom. Ako je moguće, otvorite sve prozore ili podignite rolete tijekom noći i ranih jutarnjih sati, kada je vanjska temperatura niža.
  • Smanjite količinu vrućeg zraka unutar stana ili kuće. Danju zatvorite prozore i spustite rolete, naročito one koji su okrenuti prema suncu. Zatvorite sva umjetna svjetla i isključite što je više moguće električnih uređaja u svom domu.
  • Stavite zaslone, draperije ili tende na prozore koji dobivaju jutarnje ili poslijepodnevno sunce. Rasprostrite mokre ručnike u prostoriji. No, ne zaboravite da se time povećava vlažnost zraka.
  • Ako imate klima-uređaj, zatvorite vrata i prozore da ne trošite više energije nego što je potrebno. Podesite temperaturu tako da ne bude niža od 7˚C od vanjske.
  • Električni ventilatori mogu pružiti olakšanje i osvježenje, ali ako je temperatura zraka iznad 35˚C, neće spriječiti zdravstvene teškoće vezane uz velike vrućine. Pomoći će, međutim, bržoj izmjeni zraka kada u večernjim satima cirkulacijom svježeg zraka rashlađujete svoj dom.
  • Važno je piti dovoljno tekućine, jer znojenjem gubimo više tekućine, čime dolazi do dehidracije i povećanog viskoziteta krvi, što može izazvati trombozu, inzult mozga ili infarkt srca.
Tired upset senior retired person using electric fan during heatwave sitting at the desk.
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Upute za putovanja

Tijekom velikih vrućina najvažnije je izbjegavati putovanja u najtoplijem dijelu dana te redovito unositi tekućinu kako bi se spriječila dehidracija

Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na visoke temperature.

Ako vozite, izbjegavajte putovanja u najtoplijem dijelu dana.

Ne krećite na put bez vode. Važno je konstantno unositi tekućinu, a ne tek kad se pojavi osjećaj žeđi. Dehidracija predstavlja ozbiljnu opasnost za zdravlje u danima kada su iznimno visoke temperature, a pojačano znojenje dovodi do gubitka vode koju je potrebno nadomjestiti.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Obucite prozračnu i svijetlu odjeću te laganu obuću. Djecu i životinje ne ostavljajte same na suncu i u vozilima. Rashladni uređaj namjestite na temperaturu 7°C nižu od vanjske.

Treba biti spreman i upoznati se s najvažnijim uputama za zaštitu od vrućine i svih posljedica koje toplinski valovi mogu ostaviti na zdravlje.

Za vrijeme trajanja velikih vrućina treba se pridržavati savjeta zdravstvenih ustanova.

Na stranicama DHMZ-a pratite upozorenja o toplinskim valovima i mogućim iznenadnim promjenama vremena.

Na stranicama HAK-a provjerite stanje na cestama prije nego što krenete na put.

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