Topshop se vraća na scenu: Cara Delevingne predvodi novu eru britanske modne legende

Brend koji je u zlatnim danima definirao britanski high-street stil sada kreće u rebranding pod vodstvom ASOS-a, a lice povratka je karizmatična Cara Delevingne.

Ona nije samo zaštitno lice kampanje, nego je i sudjelovala u odabiru ključnih komada koji će obilježiti novu eru Topshopa. Kolekcija, koja izlazi 16. kolovoza, donosi 40 odjevnih predmeta inspiriranih londonskim ulicama, od besprijekorno krojenih kaputa do traperica koje vraćaju legendarne Joni i Jamie krojeve.

Dominiraju monokromatski tonovi, začinjeni neočekivanim detaljima poput zelene nijanse. Posebno se izdvajaju crno-bijeli shearling kaput i kožna jakna nadahnuta 80-ima.

Kampanja snimljena u istočnom Londonu prenosi Carinu prepoznatljivu energiju, spoj samopouzdanja, buntovnosti i nenametljivog šarma.

Topshop zadržava svoj prepoznatljivi izgled, ali ga nadopunjuje elementima relevantnima za novu generaciju. Već se planira i capsule kolekcija za sezonu 2026/27, fokusirana na održivost i vrhunske materijale. Nakon sedam godina pauze, brend želi oživjeti i modne revije, i to u formatu otvorenom javnosti, vraćajući onaj osjećaj uzbuđenja koji je Topshop nekad donosio.

Ovaj povratak nije samo nostalgično prisjećanje na prošlost, već promišljena strategija koja spaja najbolje iz arhive s trendovima budućnosti. Ako je suditi po prvim komadima, Topshop bi uskoro mogao ponovno osvojiti i ormare i srca modnih entuzijasta diljem svijeta.