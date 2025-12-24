Obavijesti

IZVRSTAN RECEPT

Tradicionalno jelo: Delicija s bakalarom od samo 160 kalorija za čuvanje linije i zdravlja

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Tradicionalno jelo: Delicija s bakalarom od samo 160 kalorija za čuvanje linije i zdravlja
Foto: Guzowski

Bakalar na bijelo jedno je od onih jela koje je dio lokalne kulture, priprema se uoči Božića, na Badnjak i tijekom posnih dana. No njegova popularnost daleko nadilazi blagdanski kalendar

Jednostavan spoj kuhanog bakalara, maslinova ulja i češnjaka stvara jelo iznenađujuće bogatog, gotovo kremastog okusa koje se savršeno slaže s domaćim kruhom ili kuhanim krumpirom. U svakom zalogaju osjeća se duh Mediterana i poštovanje prema tradiciji.

Bakalar na bijelo s krumpirom

Iako je riječ o vrlo jednostavnom receptu, priprema zahtijeva strpljenje jer je bakalar potrebno namakati i kuhati. No upravo taj sporiji ritam kuhanja daje ovom jelu posebnu čar.

Sastojci

Za četiri osobe potrebno je 40 dag suhog bakalara, četiri češnja češnjaka, dvije žlice sitno sjeckanog peršina, četiri krumpira, jedan decilitar bijelog vina, kvalitetno maslinovo ulje te sol i papar.

Priprema

Bakalar se dan ranije namoči u hladnoj vodi i ostavi da odstoji preko noći, uz povremenu promjenu vode. Sljedeći dan se ispere, stavi u lonac s hladnom vodom i kuha dok ne omekša. Posebno se skuha krumpir, koji se potom oguli i nareže na ploške.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kada je bakalar mekan, makne se s vatre, očisti od kože i kostiju te se meso usitni. Na maslinovu ulju se kratko poprži sitno sjeckani češnjak, doda se bakalar i sve se podlije s malo vode u kojoj se kuhao te bijelim vinom.

Nakon nekoliko minuta kuhanja smjesa se prebaci u blender ili mikser, doda se krumpir, peršin, sol i papar te se sve zajedno izradi u glatku, kremastu teksturu.

Prije posluživanja bakalar na bijelo se dodatno pokapa s nekoliko kapi maslinova ulja.

Koliko kalorija ima bakalar na bijelo

Kalorijska vrijednost ovisi ponajprije o količini maslinova ulja i dodatku krumpira.

  • 100 grama bakalara sadrži približno 80 kalorija. Za porciju od 150 grama to je 120 kalorija. 1 žlica (15 ml) sadrži oko 120 kalorija, a obično se koriste 2-3 žlice za cijeli recept (ovisno o količini bakalara), što znači 40-60 kalorija po porciji.
  • Češnjak je kalorijski zanemariv. 
  • Što se tiče krumpira, 100 grama kuhanog ima oko 80 kalorija. Dakle, ako recept uključuje krumpir, dodajte oko 40-60 kalorija po porciji.
  • Dakle, ako uzmete porciju od 100 grama bakalara (80 kalorija) i 100 grama kuhanog krumpira (80 kalorija), dobit ćete odličnu tradicionalnu porciju od samo 160 kalorija.

Bakalar na bijelo tako ostaje jedno od onih jela koje, uz minimalan broj sastojaka, donosi maksimalan užitak i podsjetnik da je prava gastronomija često u jednostavnosti.

