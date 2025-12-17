Obavijesti

News

Komentari 0
ZBOG BAKTERIJE

S tržišta povukli hranu za bebe

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
S tržišta povukli hranu za bebe
Foto: Hapih.hr

Riječ je isključivo o proizvodu od 400g (hrana za posebne medicinske potrebe) s oznakom datuma uporabe: 17.05.2026. i LOT: 111444865

Zbog utvrđene povećane prisutnosti bakterije Bacillus cereus, Državni inspektorat s tržišta je povukao Aptamil AR1, početnu hranu za dojenčad, proizvođača Nutricia Export BV iz Nizozemske, objavila je u srijedu Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Riječ je isključivo o proizvodu od 400g (hrana za posebne medicinske potrebe) s oznakom datuma uporabe: 17.05.2026. i LOT: 111444865.

Distributer proizvoda na tržištu RH je AWT International d.o.o.

UPOZORENJE POTROŠAČIMA Ledo s tržišta povlači popularni proizvod: 'Ne konzumirajte ga!'
Ledo s tržišta povlači popularni proizvod: 'Ne konzumirajte ga!'

Proizvod nije u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Vodičem za mikrobiološke kriterije za hranu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Ovo su prvi heroji koji su pokušali spriječiti masakr u Sydneyu. Umrli su zagrljeni...
SNIMKA SLAMA SRCE

VIDEO Ovo su prvi heroji koji su pokušali spriječiti masakr u Sydneyu. Umrli su zagrljeni...

Stariji muškarac uz cestu nije pobjegao - umjesto toga, jurnuo je ravno prema opasnosti, koristeći svu svoju snagu pokušavajući oteti pušku i boreći se do smrti, rekla je svjedokinja
Fani, evo mene u prdekani! Prijatelji o Kerumu i nesreći: Bio je rastresen zbog jedne vijesti...
KERUM U ZATVORU

Fani, evo mene u prdekani! Prijatelji o Kerumu i nesreći: Bio je rastresen zbog jedne vijesti...

Bivši gradonačelnik Splita Audijem je izlazio na cestu i pritom udario u Mazdu kojom je upravljala ženska osoba. Nije imao važeću vozačku dozvolu, i napustio je mjesto nesreće. Zadržan je u zatvoru na 15 dana
Sve o pravilu koje je diglo buru! Komasacija ipak nije otimanje zemlje. Ona ostaje vlasnicima
BAČIĆEVA NOVA PRAVILA

Sve o pravilu koje je diglo buru! Komasacija ipak nije otimanje zemlje. Ona ostaje vlasnicima

Oporba Bačićev zakon šalje na Ustavni sud jer smatra da investitori mogu prelagano do tuđeg zemljišta kroz izvlaštenje. Ali ono je iznimka, a komasacija je jedan od ključnih alata za urbanizam i razvoj gradova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025