Trans muškarac rodio je curicu: 'Zatrudnio sam slučajno, no danas toj malenoj dugujem sve'

Ne osjećam se kao žena, ali to ne znači da ne mogu iskoristiti svoje reproduktivne organe, kaže Danny Wakefield (36), rođen kao žena, ali se predstavlja kao trans muškarac.

Danny je rodio dijete 2020. godine nakon seksa za jednu noć i to u trenu kad je uzeo pauzu od devetogodišnjeg uzimanja testosterona. Prema nekim podacima, ovo se sve češće događa među ženama u tranziciji u Americi.

Nakon prvotnog šoka odlučio je nastaviti s trudnoćom i dobiti dijete. Sada se na Instagramu predstavlja kao otac i majka djevojčici Wilder.

Osim uzimanja testosterona, podvrgnuo se čak i dvostrukoj mastektomiji (uklonio je obje dojke) kako bi izgledao muževnije. Ipak, priznaje kako je oduvijek želio nositi vlastito dijete u sebi.

Nikad, kaže, neće zaboraviti dan kada je blizu termina poroda završio u hitnoj.

- Naišao sam na podsmijeh medicinskih sestara i sumnju, nevjericu te nedostatak znanja kod liječnika u bolnici u Seattleu. Trebalo mi je sat i pol da ih nagovorim da me pregledaju jer nisu vjerovali da sam trudan. Sjećam se kako su šaptali među sobom, postavljajući jedni drugima pitanja o meni, umjesto da me izravno pitaju što ih zanima - prisjetio se.

Kako je kamerom pratio cijelu trudnoću i o tome izvještavao sljedbenike na društvenim mrežama, tako im je pokazao i sam porod u bazenu.

Predstavlja se kao 'Danny the Trans Daddy' i osim iskustva samohranog roditeljstva, opisuje i kako se osjećao u tijelu djevojčice tijekom odrastanja.

- Kad sam se jednog dana iskreno pogledao, shvatio sam: 'Hej, ne osjećam se kao djevojčica, osjećam se više kao dječak' - rekao je.

Prije nešto više od deset godina je odlučio promijeniti spol. Znao je da to neće biti lagan niti ugodan put, posebno zbog predrasuda i netolerantnosti drugih, no više nije mogao živjeti kao žena. To ga je nekako gušilo. To nije bio on. Imao je žensko tijelo, a osjećao se kao muškarac.

Kaže kako o svemu priča ovako javno kako bi ohrabrio druge transrodne osobe da i oni osnuju obitelj.

- Želio sam da drugi trans i nebinarni ljudi znaju da možemo stvoriti stvarno lijepe i nevjerojatne obitelji, i da postoji mnogo različitih načina za to - pojasnio je.

- Nikad nisam mislio da će roditeljstvo toliko dobro djelovati na mene, da ću ozdraviti samo od toga što sam roditelj. Želim izliječiti vlastitu traumu. U meni se većinu života odvijala ta unutarnja borba, posebno što sam trans osoba. Zaista je lijepo vidjeti kako se te borbe počinju pretvarati u samoljublje. Sve to dugujem svom djetetu - zaključio je, a prenosi Daily Mail.

