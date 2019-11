Transformacija nakon droge: Pokušala se objesiti u zatvoru

Amerikanka Jamee Valet iz Oregona na Facebook stranici "The Addict's Diary" podijelila je svoj veliki životni uspjeh. Maturirala je. Postu je priložila sadašnje fotografije i one od prije dvije godine.

- Ljepša verzija mene je od prije samo nekoliko mjeseci. Oporavak je moguć! - piše Jamee koja sada ima 25 godina. Govori kako je imala teško djetinjstvo, a droga, seks i alkohol postali su njen izlaz iz stvarnosti. Ova bivša ovisnica ima dugu povijest uporabe droga. Travu je počela pušiti s 13 godina, a s 15 izlaziti s momkom koji ju je zakačio na tablete, Vicodin, Morphine...

- Naučio me kako da ih smrskam i ušmrkam. To me brzo obuzelo i opijati su mi postali najbolji prijatelji - kaže. Sa 17 godina napustila je srednju školu, a u jednoj su je noći silovala dva muškarca, dok je bila pijana. Dva mjeseca kasnije upoznala se s heroinom i metom.

- Bila sam traumatizirana i pokušala sam potisnuti silovanje. Diler kojeg sam upoznala odveo me kući, a tamo je bilo užasno puno droge. Nisam mogla stati, uzimala sam i povraćala i radila budalu od sebe. Poslao me kući nakon četiri dana i trebalo mi je dva tjedna da se oporavim - kaže Jamiee, a onda je počela krasit kako bi si osigurala dnevnu dozu. Do svoje 19. godine već su je i uhitili, a ukupno je bila uhićena - šest puta.

Dok se borila s ovisnošću krala je od svoje obitelji - uzela je ujakov pištolj i založila ga za heroin, ukrala je bakinu karticu, a čak je i dečku uzimala alat i založila ga.

Foto: Facebook

Dok je sjedila u zatvoru, pokušala se i objesiti.

- Samoubojstvo je bio isto jedan način bijega. Kad sam prvi put završila u zatvoru nisam mogla do droge i kao da nisam znala što radim - prisjeća se. Uzela je pokrivač i objesila se, no srećom, cimerica se vratila u ćeliju ranije nego je trebala. Liječnici su je pokušali oživjeti jer nije imala puls. Kao strašna posljedica očajničkog čina bila su dva dana provedena u komi. Kad se probudila zaklela se majci da se više neće drogirati.

- No nakon izlaska sam se poseksala s muškarcem zbog novca, a onda sam njime opet kupila drogu - govori Jamee koja je s 19 godina, nekih devet mjeseci bila čista. Nakon svega odlučila se ipak otići na program rehabilitacije od godinu dana, a tamo je upoznala svog sadašnjeg dečka - Jakea. Tada 20-godišnja Jamiee vjerovala je da to novo poglavlje označava i kraj njene borbe s ovisnošću. Ali...

Foto: Facebook

-Trudnoća i pobačaj bacili su me opet natrag u sve to. Svog sam dečka opet odvela u pakao, čak sam i krala od njega - kaže. Jake ju je gotovo napustio, ali slučajni izlet njegovoj obitelji pomogao je oporavku ovisnika u životu. Ponovno je završila na 90-dnevnom liječenju.

- Obitelj je puno propatila zbog moje ovisnosti, a sada se borim da vratim njihovo povjerenje - kaže. Druži se s bratom, a otac je dolazi posjetiti za Božić,

- Provodim kvalitetno vrijeme s onima za koje mislim da se treba boriti, a usredotočujem se i na one koji su otrovni, a koji me spuštaju i vraćaju u ovisnost - govori i dodaje da joj srce pukne zbog ljudi koji su beznadni jer - uvijek ima nade.

- Bez obzira kako se osjećate ili kakav vam je život, postat će bolji. Na vama je samo da ga pokušate učinite boljim. Ne možete stalno govoriti "moj život je sranje" i ne činiti ništa da to promijenite - zaključuje. Jednog dana željela bi upisati i koledž.

