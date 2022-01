'Štedljivi' par transformirao je zastarjelu prikolicu u dom iz snova za samo 14 i pol tisuća kuna, i sve su to učinili uz besplatne online tutoriale. Ako ste oduvijek sanjali o prekrasnoj kamp kućici u kojoj ćete provesti svoj odmor, ali niste željeli trošiti na potpuno novu, ova nevjerojatna obnova natjerat će vas da sami preobrazite staru. Bianca i Bert Bertalli iz New South Walesa, u Australiji, kupili su staru kamp kućicu kojoj je bio potreban remont i pretvorili je u šik, moderan prostor, uz puno truda i ljubavi.

Par, koji ima troje djece u dobi od dvije, četiri i 12 godina, naučio je sve što im je bilo potrebno za preobrazbu putem internetskih tutorijala. Potrošili su oko 14 i po tisuća kuna na taj proces, pretvarajući zastarjelu kamp prikolicu u dom iz snova. Sve to su uradili sami. Bianca, koja radi kao učiteljica u osnovnoj školi, rekla je kako je ideja o kupnji kamp kućice bila prilično spontana.

- Imali smo nekoliko obiteljskih kampiranja, za koje su bili potrebni dani planiranja kako bismo bili sigurni da je sve pravilno zapakirano i postavljeno, nakon što stignemo na odabrano mjesto. Otkrila sam da beskonačno otvaramo i zatvaramo kutije pokušavajući tražiti predmete i pomičemo te kutije kako bismo djeci napravili mjesta za udobno spavanje - priča Bianca te dodaje kako je vidjela da se na Facebook Marketplaceu pojavila kamp prikolica i odmah je mogla zamisliti kako bi njezina obitelj mogla imati koristi od nje.

- Svijetli interijer omogućio bi nam da se odmah osjećamo kao da smo na odmoru i mogao bi poslužiti kao mjesto za boravak obitelji ako nas posjete. Dok sam bila na dugom vikend kampiranju, prvi put sam iznijela ideju svom mužu - kaže žena. Pokazala je suprugu oglas na Facebooku i on je odmah rekao da ne želi kupiti kamp prikolicu, jer nije tip za nju. Uspjela ga je nekako uvjeriti i ubrzo su otišli pogledati stari kombi koji su nazvali Daisy Duke.

- Kad smo išli pogledati Daisy Duke nismo znali ništa o kamp prikolicama. Zvali smo neke članove obitelji za njihov savjet i stvari na koje trebamo obratiti pažnju. Imala je nekoliko stavki važnih za sigurnost, a imala je i novu klimu, pristojan hladnjak, TV i tendu na izvlačenje - ispričala je.

Iako ih je kombi koštao prilično skupo, ti dodaci su učinili cijenu razumnom. Bianca je otkrila da iako je kućica bila u izvrsnom stanju za svoje godine, ona i njezin suprug htjeli su joj dati malo vlastite čarolije i to su učinili gledajući online tutoriale.

- Kamp kućica je bila u izvrsnom stanju za svoje godine i dio mene se osjećao krivim što sam izvukla divlje narančaste i smeđe vintage dekoracije. Provjerili smo ima li oštećenja, i stanje ormara, uređaja i elektrike. Odlučili smo da će naš projekt biti uglavnom kozmetički s nekim jednostavnim dodacima. Renovirali smo je, a nismo znali ništa o kamp kućicama. Hvala Bogu za Google i online tutoriale - ističe obitelj Bertalli.

S obzirom na to da se nije radilo o potpunoj obnovi, uspjeli su završiti većinu projekta u šest tjedana. Bilo je to čudo s obzirom na njihove svakodnevne poslove i obaveze. Imaju i troje djece koja ih drže zaokupljenima. Kao bivši učitelj dizajna i tehnologije, Bert je napravio svu konstrukciju dok je Bianca planirala, slikala i stilizirala. Bili su dobar tim.

- Uložio je svoje srce i dušu u ostvarenje mojih snova i unatoč svojim početnim negodovanjima sada je zavolio kombi - ističe Bianca i dodaje da su za transformaciju koristili reciklirane materijale. Pokušali su reciklirati sve što su mogli. Ispalo je udobno za dvije odrasle osobe i dvoje male djece. Ormari su svi originalni, samo obojeni, kao i oprema.

Ako ste inspirirani i želite poduzeti sličnu transformaciju, Bianca dijeli svoje vrhunske savjete. Preporučuje da za inspiraciju, pratite savjete na društvenim mrežama. Kaže kako neke njihove ideje jesu originalne, ali većina ih to nije.

Daisy je spoj mnogih ideja koje su pogledali i pokušali rekreirati na svoj način. 'Ne bojte se obratiti drugim kolegama koji imaju iskustva s renovacijom kombija s pitanjima o tome kako nešto riješiti. Učite od drugih i dijelite s drugima', savjetuje Bertalli.

Bianca je oduševljena gotovim izgledom njihove kamp kućice, a trešnja na vrhu torte je koliko su novca uštedjeli radeći to sami.

- Imamo tako lijep prostor za boravak. Svjetlo je, prozračno i prostrano. Možemo udobno spavati nas petero. Imati Daisy Duke znači da možemo pobjeći nekamo kad god poželimo ili trebamo. Također mi pruža prostor za rad daleko od ludila kuće. Volim uzeti svoj laptop i otići tamo raditi - kaže Bianca.

Dodaje kako ima lijepo malo utočište u kojem je tako ugodno i koje odaje dojam kada ste u njemu kao da možete biti bilo gdje na svijetu.

- Iskreno, osjećam se ljepše nego u nekim hotelskim sobama u kojima sam odsjela - dodaje ona. Procjenjuje da ih je do sada sve koštalo oko 14 tisuća kuna, a imaju još nekoliko stvari za napraviti. Željeli bi na kraju prefarbati i vanjski dio, a da bi ostali na proračunu, preporučuje da reciklirate sve što možete. To spašava planet i štedi novac. Također održava dio povijesti živim i ubrizgava nešto osobnosti u vintage prostor, donosi The Sun.

- Prilično je zadovoljavajuće odmaknuti se i vidjeti nešto što ste sami stvorili. Nema šanse da smo si sami mogli priuštiti kombi koji je potpuno renoviran ili potpuno nov - istaknula je Bertalli.