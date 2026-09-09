Transrodna kći Elona Muska otvoreno o svom odrastanju: 'Bilo je izolirajuće i čudno'

U središtu medijske pažnje našla se Desigualova kampanja pod nazivom "Born to Disobey" (Rođena da ne sluša), u kojoj Vivian predvodi vizualno upečatljivu pobunu protiv tehnologije.

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Kroz seriju ironičnih scena, ona komunicira s nespretnim robotom imena DESI84, koristeći ga kao stalak za golf lopticu, vodeći ga na uzici poput psa i bezuspješno ga pokušavajući naučiti da izgovori ime brenda. Robot se neprestano kvari, a kampanja kulminira njezinom izjavom: "Neke stvari nisu stvorene da se poprave." Poruka je jasna: ljudska kreativnost, ironija i sloboda ne mogu se automatizirati.

Sama Wilson objasnila je svoj angažman željom da se suprotstavi negativnom utjecaju umjetne inteligencije na kreativne industrije. - Važno mi je zauzeti stav jer AI oduzima poslove talentiranim kreativcima, dok istovremeno šteti okolišu", izjavila je za magazin People.

- Umjetnost je emocija izražena kroz ekspresiju. Budući da je emocija inherentno ljudska, AI oduzima svaku temeljnu namjeru i zamjenjuje je plagiranim bojama i oblicima.

Ipak, teško je ne primijetiti dublji, osobniji sloj kampanje. Slogani poput "On je dizajniran da sluša. Ja nisam." dobivaju novo značenje u kontekstu njezinog odnosa s Elonom Muskom. Mnogi su primijetili i da robot DESI84, koji se u kampanji prikazuje kao neupotrebljiv, nevjerojatno podsjeća na Tesla Bota (Optimus), robota kojeg razvija i promovira upravo Muskova tvrtka.

Kampanja tako postaje ne samo kritika tehnologije, već i suptilna, ali oštra poruka ocu.

Put do modnih pista: od sna do suradnje s Guccijem

Prije ove globalno zapažene suradnje, Vivian Wilson je u iznimno kratkom roku izgradila impresivnu karijeru. Nakon što je u intervjuima izrazila želju da se bavi manekenstvom, snovi su se brzo počeli ostvarivati. Jedan od prvih velikih angažmana bila je kampanja za brend Wildfang u svibnju 2025., nakon čega je uslijedila i naslovnica za posebno izdanje časopisa Teen Vogue.

U rujnu 2025. godine debitirala je na Tjednu mode u New Yorku, noseći reviju za dizajnera Alexisa Bittara. Ta revija imala je snažan politički podton, tematizirajući mizoginiju i prava transrodnih osoba, a modeli su nosili lente koje su predstavljale američke savezne države poznate po restriktivnim zakonima. Njezin talent brzo su prepoznali i drugi, pa su uslijedile revije za Prabal Gurung i Chrishabana.

Već početkom 2026. godine postala je dio Savage X Fenty obitelji, pojavivši se u kampanjama za Valentinovo i Mjesec ponosa Rihanninog brenda donjeg rublja. Vrhunac njezina dosadašnjeg puta dogodio se u veljači 2026., kada je na Tjednu mode u Milanu prošetala pistom za Gucci, u prvoj kolekciji koju je za tu slavnu kuću dizajnirao Demna.

Prekid veza s moćnim ocem

Javni život Vivian Wilson neodvojiv je od njezinog složenog odnosa s ocem. Rođena 2004. kao Xavier Musk, proces tranzicije započela je sa šesnaest godina. Nakon što je postala punoljetna, 2022. godine podnijela je zahtjev sudu za promjenu imena u Vivian Jenna Wilson, preuzevši djevojačko prezime svoje majke, kanadske spisateljice Justine Wilson. U svom je zahtjevu jasno navela kako se "ne želi ni na koji način povezivati sa svojim biološkim ocem".

Dok ju je majka podržavala, Elon Musk javno je izražavao svoje neslaganje, tvrdeći da je njegova kći postala žrtva "woke virusa" te je u jednom intervjuu izjavio da je za njega "mrtva". Vivian je pak uzvratila, opisujući ga kao "patetičnog muškarca-dijete" i tvrdeći da nije bio prisutan u njezinom djetinjstvu. Taj bolni prekid odnosa daje dodatnu težinu svakom njezinom javnom istupu, pozicionirajući je kao simbol otpora i neovisnosti.

Više od modela

Iako je njezina modna karijera u fokusu, Vivian je svestrana osoba čiji interesi sežu daleko izvan modnih pista. Velika je obožavateljica drag kulture, a kao inspiraciju za bavljenje manekenstvom navela je show "RuPaul's Drag Race" i natjecateljice poput Shea Couleé. Njezina duhovita i autentična osobnost došla je do izražaja i na društvenim mrežama, gdje su njezini izrazi lica često postajali popularni mimovi, ali i u gostovanjima na komičnim emisijama poput "Smartypants", gdje je održala urnebesnu prezentaciju. Kroz različite projekte, od mode preko komedije do aktivizma, Vivian Wilson dokazuje da gradi karijeru pod vlastitim uvjetima.