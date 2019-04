Travanj je mjesec anđela: Kako se zove vaš nebeski zaštitnik?

Travanj je mjesec anđela, a ove godine ima posebnu energiju. Naime, univerzalni broj ovogodišnjeg travnja je 7 (numerološki izračun glasi: 4+2+1+9=16; 1+6=7). To je broj prosvjetljujuće mudrosti, učenja i duhovne evolucije. A upravo su to sve redom darovi koje nam donose anđeli, a posebno arhanđeli, koji su uvijek uz nas, kao podrška našim anđelima čuvarima, koji nam trebaju pokazati put kad se nađemo u nekoj teškoj životnoj situaciji.

Da biste otkrili ime svog anđela čuvara, ponekad je dovoljno umiriti se, zatvoriti oči i duboko disati te si u mislima postaviti pitanje 'kako se zove moj anđeo čuvar'. Svatko od nas ima jednog anđela čuvara, koji je uvijek uz nas, a povremenu će mu u pomoć doći i drugi anđeli ili arhanđeli.

U svakoj teškoj životnoj situaciji možete se obratiti svom anđelu čuvaru. Zamolite ga da vam pomogne pronaći najbolje rješenje i najbolje odgovore te da vam pokaže put. Ne zaboravite svaki puta zahvaliti na razgovoru i na pomoći. Anđeli pomažu i ako ne zahvalimo, no osjećaj zahvalnosti dodatno nas povezuje s njima.

Imajte na umu da poruke anđela mogu stići kroz boje, u slikama kao brojevi koji se ponavljaju, kao i putem mirisa ili neke pjesme koja vam se nametne tako da cijeli dan ponavljate njen refren. Ako imate osjećaj da vam se anđeo ne javlja ili ga ne uspijevate prepoznati, možete zatražiti pomoć arhanđela. Oni su anđeli višega reda i pomažu anđelima kad je to potrebno. Postoje tri glavna arhanđela: Mihael, Gabrijel i Rafael.

Mihael

On je učitelj svih arhanđela, jedan od trojice najuzvišenijih i ratnik svjetla, zaštitnik od zla. Najčešće se javlja kroz sjajne boje, ili kroz brojeve koji se često ponavljaju (na primjer kad nekoliko dana za redom pogledate na sat u 11 sati i 11 minuta, pa morate obaviti nešto na adresi u kojoj je i broj 11 i slično).

Arhanđeo Mihael javlja se i ako imate osjećaj da oko vas lagano struji zrak, u valovima, kao kad bi neka velika ptica - ili anđeo - lagano zamahnuo krilima. Kad je on blizu, preplavit će vas potpuni mir, bez strahova ili pitanja.

Što vam poručuje: Zaštićen si, imaš snage za ono što želiš, budi hrabar.

Rafael

To je arhanđeo liječenja i čuda. Često se javlja kroz veliku potrebu da budete u prirodi. Može se javiti kroz zeleni odsjaj na stvarima oko vas te kroz neuobičajene zvukove ili glazbu. Vrlo često se javlja i kroz učestale posjete pojedinih životinja. Na primjer, ako vam na ulici često prilaze napuštene mace ili u vašoj blizini često slijeću ptice, to može biti poruka da je Arhanđeo Rafael blizu.

Što vam poručuje: Uzmite si vremena da zaliječite 'rane', oprostite sebi i drugima. Voljeni ste bezuvjetno.

Gabrijel

On je anđeo svih anđela, On je anđeo komunikacije i otkrivenja. Kad je on blizu, mogli biste osjetiti iznenadnu potrebu da progovorite. Moguće je da se javi kroz lucidne snove ili neke čudne simbole. Javlja se kao bijelo svjetlo.

Poručuje nam da budemo ono što jesmo i pomaže da izrazimo svoje emocije i svoju istinu.

Foto: Dreamstime

Koji anđeo ili arkanđeo bdije nad vama prema horoskopskom znaku?

I anđeli i arkanđeli povezani su s nama i preko datuma rođenja, što se donekle podudara i s razdobljima horoskopskih znakova.

1. Od 23. prosinca do 20. siječnja traje razdoblje Jarca, a arhanđeo Azriel. On je anđeo smrti i vodi računa o tome da čovjek potpuno ne izgubi razum u razdoblju tuge i da ne napravi nešto što ne bi trebao. Na primjer, ljudima koji su izgubili voljenu osobu pomaže da prebrode to razdoblje.

2. Od 21. siječnja do 19. veljače je razdoblje vodenjaka, a njime vlada arhanđeo Uriel. On je arhanđeo intuicije i božanske povezanosti. Među znakovima kojima se javlja je žuto svjetlo te intenzivan osjećaj ljubavi. Ako imate izuzetno jak intuitivni osjećaj oko nečega, vrlo je moguće da vam Uriel pomaže da dođete do odgovora.On vam poručuje da vjerujete svojoj intuiciji i višem znanju. .

3. Od 20. veljače do 20 ožujka je razdoblje horoskopskog znaka Ribe, te traje vladavina Sandalphona. On je anđeo muzike na nebu i jedan od njegovih zadataka je prenošenje čovjekove molitve Bogu. On djeluje kao muza glazbenicima, no pomaže nam i da uskladimo svoje vibracije s prirodom.

Foto: Jitka Saniova Starblue 4. Od 21. ožujka do 20. travnja traje razdoblje ovna, te arkanđela Ariela. On je anđeo prirode i svijeta životinja i biljaka. Zadužen je za zaštitu životinja, biljaka, kao i za ravnotežu elemenata zemlje. Pomaže nam da dobijemo inspiraciju iz prirode, te bdije nad nama kad se nađemo u prirodi.

5. Od 21. travnja do 21. svibnja traje razdoblje Bika i arhanđela Samuela. Poznat je kao anđeo harmoničnih odnosa, pomaže nam rješavati konflikte s prijateljima ili članovima obitelji. Njemu se treba moliti ako želite oprostiti ljudima koji su vam nanijeli zlo, ili ako želite osjetiti čistu ljubav. Također, pomaže nam uspostaviti ravnotežu u životu.

6. Od 22. svibnja do 21. lipnja traje razdoblje Blizanaca i arhanđela Zatkiela. To je anđeo milosrđa, njegov je posao da ljude motivira da se vrate Bogu i traže oprost. Kad se u životu osjećamo beznadno i ne pronalazimo ništa što bi nas utješilo, on pomaže u jačanju naše veze s božanskim i približava nas Bogu.

Foto: Jitka Saniova 7. Od 22. lipnja do 23. srpnja traje vladavina Raka i arhanđela Gabrijela. On je anđeo komunikacije i otkrivenja. Kad je on blizu, mogli biste osjetiti iznenadnu potrebu da progovorite. Moguće je da se javi kroz lucidne snove, ili neke čudne simbole. Javlja se kao bijelo svjetlo. Poručuje nam da budemo ono što jesmo i pomaže da izrazimo svoje emocije i svoju istinu.

8. Od 24. srpnja do 23. kolovoza traje razdoblje Lava i vladavina arhanđela Raziela. Njegovo ime u prijevodu znači 'božja tajna', on je čuvar tajni i anđeo misterija. Njegov je zadatak da božje znanje prenosi čovjeku.

9. Od 24. kolovoza do 23. rujna traje razdoblje Djevice i arhanđela Metatrona. To je arhanđeo koji pojačava vaše vlastite duhovne mogućnosti i pomaže da dosegnemo više ja tijekom meditacije ili okretanja sebi. Pomaže nam također da upravljamo vlastitim mislima, odnosno da negativne misli zamijenimo konstruktivnima.

10. Od 24. rujna do 23. listopada je razdoblje Vage i arkanđela Jehiela. On je anđeo ljepote, pomaže nam prepoznati ljepotu koja nas okružuje. Njegova energija odražava se u svijetlo žutoj boji, a često nas natjera da zastanemo zbog nekog lijepog prizora.

11. Od 24. listopada do 22. studenog traje razdoblje Škorpiona i anđela Jeremieja. On je anđeo nade, vizije i snova. Pomaže ljudima da žive ispunjeniji život te da uče na vlastitim greškama i lakše dođu do toga da pronalaze neuobičajena rješenja problema.

12. Od 23. studenog do 22 prosinca traje razdoblje Strijelca i anđela Raquel. Ona donosi harmoniju i pravdu u sve situacije. Poznata je kao anđeo pravde. Kad netko nekoga ubije, na primjer, ona oduzima nekome drugom pravo na život. Kad netko loše postupa prema drugoj osobi, ona drugoj osobi 'ukrade' pravo da se prema njoj ponašaju ispravno.