Postavite sebe i svoj orgazam na prvo mjesto

Sve slobodniji razgovor o seksu omogućio je da otvorimo važne teme, no užitak žene u toj 'aktivnosti' još uvijek je tabu-tema. Evo što možete učiniti za sebe i za to da više uživate u seksu

<p>Iako se čini da je sve slobodniji razgovor o seksu omogućio da otvorimo neke važne teme, užitak žene u toj 'aktivnosti' još uvijek je tabu-tema. Kad su u pitanju 'vruće igre' ispod plahte, užitak bi, naravno, trebao biti podjednak, no mnogim ženama još uvijek se najlakše čini odglumiti tih nekoliko trzaja i uzdaha i okrenuti se na drugu stranu da mogu zaspati. </p><p>Šteta, jer postoji puno načina da bolje upoznate svoje tijelo i dođete do toga da doista uživate u kvalitetnom seksualnom životu koji će vas zadovoljiti. Dakle, otvoreni razgovor je prvi, evo ostalih: </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Sve prednosti i važnost seksa za oba spola </p><h2>Upoznajte svoje tijelo</h2><p>Ako vam je teško otkriti što volite u krevetu s partnerom, samoedukacija, odnosno masturbacija nije naodmet. Omogućit će vam da sami istražujete i naučite ponešto o tome što vašem tijelu pruža zadovoljstvo. Ne treba se bojati toga. </p><p>Odvojite malo vremena za istraživanje sebe, jer bi vam to moglo pomoći da otkrijete što zaista volite i što vas vodi do vrhunca. Ženska masturbacija često se prikazuje kao nešto sramotno, a za to doista nema razloga. </p><h2><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="1789822" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2019-42/2019-10-21.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>Razmislite što želite</h2><p>Seks i zadovoljstvo mogu i trebaju biti zabavni. Toliko toga možete učiniti u spavaćoj sobi, i s partnerom i sami. Ako naiđete na fantaziju koju želite ispuniti, opišite partneru detaljno što biste željeli istražiti, jer svatko može imati drugačije parametre, nešto što njemu odgovara. </p><p>Pokažite im i sami što želite od njih dobiti. Na primjer, ako vas pali povlačenje za kosu, opišite kako bi to trebalo izgledati, ili ga čak demonstrirajte partneru, uz pokazivanje koliko žestoko želite da vas povuče. Što više uputa date, to bolje, jer vam mogu dati ono što želite, što je pravi put do užitka.</p><h2>Dajte si vremena</h2><p>Kad ste s nekim u krevetu i stalno vam govore 'sad ću' ili vas stalno ispituju jeste li već svršili, pravo je izazov ne odustati od seksa, ili ne svesti sve skupa na glumu. No, ako znate što vas uzbuđuje, a partner to ne radi, pokušajte ga voditi prema tome da izvučete što više u odnosu. </p><p>Naravno, krajnji cilj seksa ne mora uvijek biti orgazam, ali zaslužujete uživati ​​u odnosu jednako kao i partner, piše portal <a href="https://www.iol.co.za/lifestyle/love-sex/sex/7-ways-to-put-yourself-first-during-sex-41724291">IOL.</a>.</p><h2>Pazite na sebe izvan spavaće sobe</h2><p>Postoji toliko toga što doprinosi kvaliteti vašeg seksualnog života, uključujući dijetu i vježbanje, te brojne druge zdrave navike. Ne samo da vježba poboljšava vaše fizičko i mentalno zdravlje, već bi mogla biti i odgovor na seksualni život koji se gasi. </p><p>Internetska stranica Flo kaže da 'trčanje, ili ciklus od 20 minuta vježbanja, može povećati protok krvi i podmazivanje rodnice, te time olakšati da se uzbudite i doživite vrhunac'. Dakle, fitness može biti dobra opcija za one koji imaju nizak libido i žele povećati svoju fiziološku uzbuđenost bez lijekova.</p><h2>Riješite se misli i strahova</h2><p>Ponekad vaš partner može raditi sve kako treba, no ako postoji neka blokada u vašoj glavi, sve je badava. Anksioznost i pretjerano razmišljanje u spavaćoj sobi nevjerojatno su česti, a profesorica <strong>Lori Brotto</strong> s Odjela za ginekologiju na Sveučilištu British Columbia rekla je da su 'najčešći uzroci seksualne disfunkcije kod žena: stres, previše obaveza, loša slika o vlastitom tijelu, depresija, anksioznost, zabrinutost za odnos i umor. </p><p>Dakle, ako je problem bilo što od toga, obratite se liječnicima, to je prvi korak da popravite situaciju u vašoj spavaćoj sobi. </p><h2>Shvatite da to zaslužujete</h2><p>Jedna od najvažnijih stvari kad je u pitanju razumijevanje vlastitog zadovoljstva u krevetu te navođenje partnera da ga cijeni svakako je razumijevanje da zaslužujete ispunjen seksualni život i da je vaše zadovoljstvo jednako važno kao i zadovoljstvo partnera, ili bilo čije drugo. </p>