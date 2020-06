Treba vam nešto da vam brzo popravi raspoloženje? Ovih 25 citata će vas odmah inspirirati

Ako ste loše raspoloženi ili tužni, ponekad je dovoljno čuti lijepu misao koja će vas zaokupiti i iznenada vam podignuti raspoloženje. Donosimo 25 citata koji bi vas mogli odvesti u tom smjeru

<p>Važno je brinuti se o sebi i raspoloženju jer to ljudima pomaže u stvaranju pozitivnih životnih navika. Svakodnevno smo suočeni s negativnostima, piše<a href="https://www.countryliving.com/life/inspirational-stories/g32772382/self-care-quotes/?slide=1"> CountryLiving.</a></p><p>U današnje vrijeme teško je ostati čvrsto na zemlji i zadržati optimizam, no možda vam u tome pomognu misli poznatih i uspješnih ljudi.</p><h2>1. Oprah Winfrey</h2><p>Diši. Pusti. I sjeti se da je upravo ovaj trenutak jedini koji sigurno imaš.</p><h2>2. Lucille Ball</h2><p>Najprije voli sebe, pa će sve ostalo doći na mjesto. Zaista se moraš voljeti da bi nešto postigla u ovom svijetu.</p><h2>3. Anne Lamott</h2><p>Gotovo sve će ponovo proraditi ako to isključiš na nekoliko minuta, a to vrijedi i za tebe.</p><h2>4. Deborah Day</h2><p>Moguće je njegovati se na način koji će ti omogućiti da cvateš i rasteš u smjeru u kojem želiš, a ti si vrijedna tog napora.</p><h2>5. Bell Hooks</h2><p>Za umijeće ljubavi je nužno znati kako biti sam. Kad smo u stanju biti sami, možemo biti s drugima bez da ih koristimo kao sredstvo za bijeg.</p><h2>6. Anna Taylor</h2><p>Voli se dovoljno da postaviš granice. Tvoje vrijeme i energija su dragocjeni. Ti biraš kako ćeš ih iskoristiti. Nauči ljude kako da se ponašaju prema tebi tako što ćeš im pokazati što prihvaćaš, a što ne prihvaćaš.</p><h2>7. Ray Bradbury</h2><p>Život treba dodirnuti, a ne udaviti. Moraš se opustiti, dopustiti da se stvari dogode u svoje vrijeme i dopustiti drugima da idu naprijed.</p><h2>8. Oscar Wilde</h2><p>Ljubav prema sebi je početak cjeloživotne romanse.</p><h2>9. Karl Lagerfeld</h2><p>Nemoj se previše žrtvovati, jer ako se žrtvuješ previše, više ništa nećeš moći dati i nikoga neće biti briga za tebe.</p><h2>10. Jane Fonda</h2><p>Nije izazov biti savršen, nego cjelovit.</p><h2>11. Maya Angelou</h2><p>Kako stariš, otkrivaš da imaš dvije ruke, jednu da pomogneš sebi, a drugu da pomogneš drugima.</p><h2>12. Dolly Parton</h2><p>Ne možemo usmjeriti vjetar, ali možemo prilagoditi jedra.</p><h2>13. Louisa May Alcott</h2><p>Zadrži dobro društvo, čitaj dobre knjige, voli dobre stvari i njeguj dušu i tijelo najbolje što znaš.</p><h2>14. Michelle Obama</h2><p>Da biste bili dobar roditelj, morate se pobrinuti za sebe kako biste imali fizičke i emotivne energije za brigu o obitelji.</p><h2>15. Charles Bukowski</h2><p>Ako imate sposobnost voljeti, najprije volite sebe.</p><h2>16. Nathaniel Branden</h2><p>Od svih osuda koje prolazimo u životu, nema važnije od vlastite osude.</p><h2>17. Mandy Hale</h2><p>Nije sebično voljeti se, brinuti se o sebi i postaviti svoju sreću kao prioritet. To je nužno.</p><h2>18. Brené Brown</h2><p>Razgovaraj sa sobom kao što bi to činio s nekim koga voliš.</p><h2>19. Diane Von Furstenberg</h2><p>Važno je odvojiti vrijeme za sebe i pronaći bistrinu. Najvažnija je ona veza koju imate sa samim sobom.</p><h2>20. Eleanor Roosevelt</h2><p>Uvijek se sjeti da ne samo da imaš pravo biti pojedinac, nego je to tvoja obveza.</p><h2>21. Dan Pearce</h2><p>Ljudi koji se vole neće nauditi drugim ljudima. Što se više mrzite, više želite da drugi pate.</p><h2>22. Nepoznati autor</h2><p>Prazna svjetiljka ne nudi svjetlost. Briga o sebi je gorivo koje tvojem svjetlu omogućuje jasan sjaj.</p><h2>23. Lalah Delia</h2><p>Briga o sebi je način na koji vraćaš moć.</p><h2>24. Maureen Joyce Connolly</h2><p>Prije nego što pomogneš nekome drugome, uvježbaj kako spasiti sebe.</p><h2>25. Ralph Waldo Emerson</h2><p>Usvoji mir prirode: Njezina je tajna strpljenje.</p>