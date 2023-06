'Skinuo sam 163 kg i sad imam toliki višak kože da bi trebao bar 5 operacija za uklanjanje'

Kad je Cole Prochaska 2021. dosegao maksimalnu težinu na vagi, odlučio je uvesti niz promjena u svoje navike. Naime, 39-godišnji voditelj trgovine u Južnoj Karolini (u Americi) nekada je patio od poremećaja prejedanja. Sada je uspio skinuti težinu prirodnim putem - ali kaže da je sada "zarobljen" u tijelu prekrivenom viškom kože. Naime, uspio je skinuti 163 kilograma.

- Smršavio sam i imam mišiće, no kad skinem majicu vidi se moja opuštena koža - izjavio je Prochaska, piše NY Post.

- Imam opuštenu kožu i na nogama, pa ako pokušam trčati, teško mi je - nastavio je, objašnjavajući da opuštenu kožu na trbuhu uvlači u hlače.

Prochaska je otkrio da je prije toga unosio otprilike 5000 kalorija dnevno, jeo je puno čipsa, cheeseburgera, pizza i pakiranja od 12 bezalkoholnih pića.

Krivio je svoj nedostatak motivacije za kraj svoje sedmogodišnje veze - unatoč naporima da je spasi.

- Uvijek bih se smijao, iako sam bio usamljen. Nisam više išao u restorane, brinuo sam se kako ću stati u stolac. Brinulo me i da ću morati daleko hodati, što ću odjenuti - prisjetio se.

Prochaska je započeo svoje zdravstveno putovanje hodajući samo nekoliko blokova dnevno, s vremenom putujući sve dalje i dalje svakim danom. Istovremeno je smanjivao unos hrane i pića.

Bivši ovisnik o čipsu pio je više vode, jeo više proteina i sada prijeđe 10.000 koraka svaki dan "bez obzira na sve" uz česte odlaske u teretanu kako bi dizao utege.

- Samo sam se odlučio. To je to, to će biti promjena života. Osjećam se tako sjajno - izjavio je.

Sada se pokušava uhvatiti u koštac sa sljedećom preprekom, a to je višak kože.

Naime, nakon sastanka s kalifornijskim plastičnim kirurgom, shvatio je da će mu trebati pet operacija kako bi maknuo svu tu kožu.

Iako ne može procijeniti konačnu cijenu, stvorio je GoFundMe kako bi prikupio novac za operacije. Objava sadrži njegovu fotografiju bez majice za koju kaže da je bila najteža stvar koju je učinio.

- Nisam to želio učinit, ali mislio sam, znaš što? Moram svima pokazati svu kožu koju imam i dokle sam stigao i jednostavno to prihvatiti. I to je ono što sam učinio - izjavio je.

Od petka je prikupio nešto više od 35000 eura, a cilj je 55000.

- Želim nastaviti pomagati i inspirirati što više ljudi da prevladaju ono s čim se bore te pokušavaju smršavjeti - izjavio je Prochaska.