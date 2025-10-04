Oko 3000 žena oboli od raka dojke u Hrvatskoj svake godine

U Hrvatskoj godišnje od raka dojke oboli više od 3000 žena, u udruzi "Sve za nju" upozoravaju da obolijevaju sve mlađe osobe, dok u Ministarstvu zdravstva tvrde da su liste čekanja na radioterapiju sve kraće nakon puštanja u rad 14 novih lineranih akceleratora.

Statistički, svaka deveta žena u Hrvatskoj tijekom života oboli od raka dojke, a bolest ne zaobilazi ni mlađu populaciju, upozorava Udruga žena oboljelih i liječenih od raka "Sve za nju".

- Gotovo 40 posto svih novih dijagnoza raka otkrije se kod osoba mlađih od 65 godina, a rak dojke nije iznimka. Upravo zato je važno prepoznati i pratiti žene s povećanim rizikom koje nisu obuhvaćene nacionalnim programom - rekla je Hini izvršna direktorica udruge Ljiljana Vukota u povodu mjeseca listopada koji je posvećen borbi protiv raka dojke.

Pozdravila je i proširenje obuhvata programa ranog otkrivanja raka dojke.

- Dobra je vijest što se sada na mamografiju pozivaju žene od 49 do 70 godina. Time obuhvaćamo dodatnu skupinu žena koja također nosi značajan rizik - rekla je.

Naglasila je kako se upravo na primjeru raka dojke vidi koliko sustavno ulaganje u prevenciju, probir i suvremene terapije može spasiti živote jer se "smrtnost od raka dojke u Hrvatskoj kontinuirano smanjuje, za oko 23 posto u posljednjih sedam do osam godina".

To je, kaže, rezultat učinkovitijih lijekova, većeg odaziva na mamografiju te sve odgovornijeg ponašanja žena koje redovito odlaze na preglede, iako nisu u programu probira.

Iako je liječenje sve dostupnije, u udruzi pacijentica upozoravaju da se i dalje dugo čeka na dijagnostiku i terapiju.

- Pacijentice ne smiju mjesecima čekati dijagnostičke pretrage ni početak terapije. Kod raka dojke svaka odgoda znači veći rizik od širenja bolesti i lošiju prognozu. Zato je presudno da liječenje bude pravodobno, optimalno i personalizirano - kaže Vukota.

U udruzi ističu i važnost rehabilitacije te psihosocijalne podrške."Nije dovoljno produžiti život, važno je da on bude kvalitetan. Žene koje se bore s rakom dojke trebaju podršku u svemu što bolest donosi – od fizičkih posljedica liječenja do emocionalnih i socijalnih izazova“.

Prema podacima za 2023., od raka dojke u Hrvatskoj umrlo je 707 žena. Iako je riječ o smanjenju u odnosu na ranije razdoblje, to je i dalje treći najčešći uzrok smrti od raka kod žena, nakon pluća i debelog crijeva.

- Svaka od tih brojki znači izgubljeni život - majku, kćer, sestru ili prijateljicu. Na nama je da učinimo sve kako bi ih bilo što manje - poručila je Vukota.

U udruzi očekuju da će do kraja godine svi linearni akceleratori i CT simulatori biti u funkciji, čime bi se riješilo pitanje potkapacitiranosti radioterapije, odgoda liječenja i kvarova uređaja. Ipak, i dalje je, kažu, potrebno razvijati palijativnu skrb, prilagoditi postojeće propise i donijeti nove kako bi se smanjila diskriminacija onkoloških bolesnika.

Vukota je podsjetila da je Nacionalni strateški okvir protiv raka do 2030. godine ključan za daljnji napredak. - U dokumentu su jasno definirane mjere i odgovornosti, a od njegove provedbe ovisi hoće li žene u Hrvatskoj imati jednake šanse za život i kvalitetnu skrb kao njihove vršnjakinje u zapadnoeuropskim zemljama.

Voditeljica Odjela za tumore dojke Klinike za onkologiju KBC-a Zagreb Paula Podolski kaže da smo se u pogledu smrtnosti od raka dojke približili EU prosjeku.

- Manja smrnost rezultat je ranog probira i sve dostupnijeg liječenja, a incidencija prati stopu zapadnoeuropskih zemalja. I u ostalim razvijenim zemljama uočen je porast incidencije raka dojke kod mladih žena između 30 i 40 godina života. Nitko nema odgovora zašto je to tako, ali vjerojatno je riječ o načinu života i okolišnim čimbenicima - rekla je Podolski.

Ministarstvo zdravstva: Do kraja 2025. Hrvatska će premašiti europski prosjek radioterapijske opreme

U Ministarstvu zdravstva potvrdili su da nabava 21 novog linearnog akceleratora ulazi u završnu fazu nacionalnog onkološkog projekta, vrijednog više od 85 milijuna eura, financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Do kraja 2025. godine, uz nove uređaje i četiri postojeća, hrvatski će javni zdravstveni sustav premašiti europski prosjek linearnih akceleratora na milijun stanovnika.

Novi uređaji instalirani su u šest ključnih bolnica - KBC-ima Zagreb, Sestre milosrdnice, Osijek, Rijeka, Split i Općoj bolnici Zadar – a 14 ih je već u funkciji. Prema planu, ostatak će biti instaliran do kraja godine u dva zagrebačka KBC-a.

U Ministarstvu kažu da novi uređaji već donose konkretne rezultate.

U osječkom i riječkom KBC-u s po tri linearna akceleratora gotovo da i nema čekanja na terapiju, a bolnice raspolažu dovoljnim brojem stručnjaka za rad na novim uređajima.

Otvaranje radioterapije u zadarskoj bolnici u ožujku omogućilo je suvremenu onkološku skrb lokalnim pacijentima, smanjujući potrebu za putovanjem u veće centre. Od početka rada, u Zadru je zračenjem tretirano 113 pacijenata, 28 je u aktivnoj terapiji, a 15 u fazi pripreme, navodi Ministarstvo zdravstva.

To je do sada najveća javna nabava ovakve opreme u zdravstvenom sustavu. Njome će se objediniti radioterapijska mreža te osigurati ravnomjerna dostupnost i kvaliteta usluge pacijentima diljem Hrvatske.

Novi linearni akceleratori omogućuju preciznije i brže zračenje tumora, skraćuju trajanje terapije i smanjuju oštećenja zdravog tkiva.

- Sve smo bliže cilju da postanemo predvodnici u dostupnosti i kvaliteti liječenja onkoloških pacijenata u EU. Na to možemo biti ponosni jer nije riječ o slučaju, već o zajedničkom radu Vlade, Ministarstva i bolnica - poručila je ministrica Hrstić.