Počinje kineska nova godina i vladavina Zmaja, za jedan znak će 2024. biti posebno sretna

Početak svake kineske Nove godine obilježen je velikim slavljima u kineskim zajednicama diljem svijeta, što je trend koji je sve popularniji za Zapadu i sve više ljudi sudjeluje u ovim radosnim svečanostima. Kineska Nova godina ne poklapa se s kalendarom koji se koristi na Zapadu. Godina drvenog Zmaja započet će 9. veljače 2024. i trajati do 28. siječnja 2025. godine, piše portal Hola!

Ovaj istočnjački horoskop karakterizira dodjeljivanje jedne životinje svakoj godini, u ciklusu koji se ponavlja svakih 12 godina. Dakle, postoji 12 životinja: štakor, bik, tigar, zec, zmaj, zmija, konj, koza, majmun, pijetao, pas i svinja. Osim toga, svaka je godina povezana s jednim od pet elemenata koji čine svemir, prema kineskoj filozofiji: voda, drvo, zemlja, metal i vatra.

Ovi se elementi kombiniraju sa životinjama kineskog horoskopa i tvore ciklus od 60 godina. Svaka od ovih životinja ima specifičnu simboliku i karakteristike.

Foto: Pexels

To je horoskop duboko ukorijenjen u kineskoj kulturi i često se koristi kao alat za predviđanje osobnosti i sklonosti osobe na temelju godine rođenja.

Kakva će biti godina drvenog zmaja i koji su najsretniji znakovi 2024. godine?

U Kini je Zmaj vrlo cijenjen i strahuje se da će njegove godine biti burne i sklone katastrofama, iako su to, zapravo, godine velike vitalnosti, pogodne za napredak i stvaranje bogatstva. Vjeruje se da zmaj daje prednost dugovječnosti. Kad nastupi godina zmaja, to vrijeme zahtijeva hrabrost, odvažnost, energiju i odlučnost, ali vođene intuicijom.

To je godina dobra za rađanje djece, jer se ljudi rođeni u ovom znaku smatraju moćnima i sretnima.

Evo što kažu predviđanja za pojedine znakove horoskopa:

ŠTAKOR

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

(rođeni 1900., 1912., 1924., 1936., 1948., 1960., 1972., 1984., 1996., 2008., 2020.)

Ovo je vrijeme revolucije za vaš stil života ili navike, posebno u poslu i zdravlju, nadasve u prvih pet mjeseci u godini. Vrijeme je da isprobate nove stvari, eksperimentirate i hrabro poduzmete neke korake kako biste unijeli u život promjene, možda uz manji osjećaj sigurnosti, ali zato poticajne i obećavajuće. To je dobro vrijeme da se povežete s tehnologijom ili budućnošću na neki poseban način, kako ne biste zaglavili u prošlosti ili – sadašnjosti. Vrijeme je da tražite širu viziju, putujete i naučite uvesti potrebne promjene koje će vam donijeti veću dobrobit.

Međutim, od lipnja nadalje, ključno je vrijeme za vaše odnose, posebno one koji uključuju višu razinu izravne ili osobne predanosti, kao što su partnerstva, obitelj i poslovni suradnici. Ovo razdoblje zahtijeva pažljivo razmatranje vaše situacije i okolnosti.

Razmislite o svojoj životnoj filozofiji te posebno o onim važnim pitanjima: Kakve veze želite? Dokle želite da sežu vaše obveze?

BIVOL

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

(rođeni 1901., 1913., 1925., 1937., 1949., 1961., 1973., 1985., 1997., 2009., 2021.)

Prolazite kroz razdoblje intenzivnih emocija na raznim područjima života, što će trajati barem prvih pet mjeseci. Ne dopustite da vas strahovi ili nesigurnosti ograniče jer ovo je razdoblje s ogromnim potencijalom da raširite krila i steknete nove vještine. Vrijeme je za značajna iskustva na planu emocija i ljubavnih ili seksualnih odnosa, ali i za bavljenje nečim što vam predstavlja izazov. Vrijeme je da energiju usmjerite u nešto što vas potiče na rast ili život punim plućima, čak i ako niste sigurni u rezultate. Ovo razdoblje također može donijeti značajne promjene u odnosima s djecom ili na području obrazovanja.

Od lipnja nadalje u prvi plan dolazi obnavljanje vaše radne filozofije, jer novi planovi ili promjene u zakonodavstvu ili okolišnim okolnostima mogu dovesti do stvaranja novih shema. To bi moglo biti i vrijeme za osvježavanje znanja i vještina te za obnovu navika i svega vezanog uz zdravlje.

Osim toga, uzmite si vremena za razmišljanje, odbacite brige i odaberite svoje dominantne ideje i misli—sjajna godina za učenje i napredak.

TIGAR

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

(rođeni 1902., 1914., 1926., 1938., 1950., 1962., 1974., 1986., 1998., 2010., 2022.)

Ova godina može značajno utjecati na vaš obiteljski život, stanovanje ili dom, posebno u prvih pet mjeseci godine. Na tim područjima možete doživjeti neobičnu energiju, uključujući moguće iznenadne promjene ili prilagodbe u zadnji čas. To bi se moglo manifestirati materijalno, kroz promjenu stana, ili njegovo uređenje, ali i kroz restrukturiranje obitelji: moguće je da se dogode promjene u organizaciji ili obiteljskim odnosima. Štoviše, nešto bi se značajno moglo promijeniti u vašem životnom stilu i važno je razmisliti o tome i postati svjestan toga. Ove promjene mogu utjecati na profesionalnu sferu i obrnuto.

Od lipnja nadalje mogao bi prevladati vaš specifičan avanturistički ili istraživački karakter, iako će vam biti jako bitna ravnoteža između ulaganja, ne samo u ekonomskim i materijalnim resursima, već i u smislu uloženog vremena i vrijednosti te zadovoljstva koje vam ta iskustva mogu donijeti.

U svakom slučaju, ponekad morate riskirati da biste pobijedili ili naučili. Imajte na umu da biste mogli ulagat i u obrazovanje djece.

ZEC

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

(rođeni 1903., 1915., 1927., 1939., 1951., 1963., 1975., 1987., 1999., 2011., 2024.)

Vaš um može biti vrtoglav, posebno tijekom prvih pet mjeseci ove godine. Uz pametan pristup, to će biti odlična prilika za učenje, puno učenja ili sagledavanje stvari iz različitih perspektiva. To je ujedno i vrlo kreativno vrijeme za otkrivanje novih interesa, mjesta ili ljudi, poboljšanje komunikacijskih vještina ili planiranje važnih životnih događaja. Ovo razdoblje može biti prilika za nadogradnju vozila ili uređaja povezanih s komunikacijom.

Ostatak godine može obilježiti nova filozofija u svim vrstama obiteljskih pitanja i onih vezanih uz dom i stanovanje. Vrijeme ekspanzije u ovim područjima možete iskoristiti za razvoj sretnijeg ili kvalitetnijeg intimnog života. Možda ćete urediti svoj dom, ili se baviti novim aktivnostima sa svojim voljenima. Ovaj će proces biti izravno povezan s novim temeljima koje stvarate.

Vrijeme je da svedete račune i vidite što se bliži kraju te u kojim segmentima života trebate postaviti nove granice, nove discipline ili novi poredak. Zatvarate poglavlje i treba vam vremena za ovaj prijelaz. Također će biti dobro vrijeme za pregled osobne i obiteljske imovine.

ZMAJ

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

(rođeni 1904., 1916., 1928., 1940., 1952., 1964., 1976., 1988., 2000., 2012., 2025.)

Ova godina Zmaja može biti revolucionarna za vaše resurse svih vrsta, počevši od financija. Dobra je prilika da procijenite svoj potencijal i to kako upravljate financija, stječete nove vještine ili izvore prihoda. Vaša potreba za tim da ostvarite više u ovim područjima mora biti dobro usmjerena, bez nagađanja. I prihodi i rashodi mogu biti izvanredni. Bit će ključno obnoviti filozofiju svojih ukusa, potreba i ljestvice vrijednosti.

Od lipnja će biti posebno zanimljivo vrijeme za studij, putovanja i sve vezano uz komunikaciju i prateće uređaje. Odnosi općenito, a posebno prijateljstva, mogu imati poseban utjecaj u ovim područjima. No, potrebno je povezati se s novim interesima koji možda zamjenjuju prethodne. Nije vrijeme da stagnirate, radije zauzmite 'otporan' stav jer će vam svijet ponuditi nove prilike za rast.

Što se više možete osloboditi zastarjelih struktura, navika ili ideja, to ćete više napredovati. Iskoristite ovo razdoblje da se otvorite novim vezama i proširite svoje kontakte, ali selektivno.

ZMIJA

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

(rođeni 1905., 1917., 1929., 1941., 1953., 1965., 1977., 1989., 2001., 2013., 2026.)

Prvih pet mjeseci u godini mogu biti spektakularni jer se nalazite u vremenu izvanrednih događaja, iskustava i posebnih okolnosti. Život vas iznenađuje, tjera vas da napravite veliki korak, učinite nešto više, postignete više i usudite se razmišljati drugačije. Kako ćete pristupiti ovom razdoblju ovisi o vama, ali možete ga iskoristiti da izvršite značajnu obnovu, povežete se s novim podražajima i krenete na put ispunjenja, s avanturističkim prilagodbama koje mogu biti munjevite. Toliko se zanimljivih stvari može učiniti u životu.

Od lipnja nadalje, bit će prikladno vrijeme za iskorak u vašem profesionalnom i ekonomskom području. Trenutak za razvoj vještina i iskorištavanje prilika za širenje, možda kroz putovanja. Međutim, bitno je razlikovati svoje interese od onih kruga u kojem se krećete ili kruga vaših prijatelja.

Sad je vrijeme da preusmjerite svoje financije, definirajući svoje interese što preciznije. Dobar je period da se oslonite na intuiciju i investirate, ali u stvari čije vam funkcioniranje nije poznato.

KONJ

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

(rođeni 1906., 1918., 1930., 1942., 1954., 1966., 1978., 1990., 2002., 2014., 2028.)

Prolazite kroz nadahnjujuću fazu pa iskoristite trenutke samoće, meditacije, odmora, razmišljanja i pročišćavanja, posebno u prvih pet mjeseci. Vrijeme je da napustite određene navike ili sklonosti kako biste se podvrgnuli snažnoj duhovnoj, moralnoj, intelektualnoj, emocionalnoj i tjelesnoj obnovi. To može biti neophodno jer bi zanemarivanje ovih trenutaka moglo dovesti do kroničnih problema u bilo kojem području. Čekaju vas zanimljivi prijedlozi s kojima se možete povezati, a zahtijevaju introspekciju. Manje opipljivi aspekti, kao što su snovi ili mašta, također mogu pružiti vrijedne uvide. Nije vrijeme da se oslanjate samo na razum.

Ako se ovi zadaci dobro izvrše, poslužit će vam kao gorivo od lipnja nadalje, označavajući zanimljivo razdoblje za vaš osobni rast i nove poticaje. Ovo razdoblje moglo bi dovesti do značajnih putovanja, studija, ljubavi i iskustava koja definiraju 'prije i poslije'.

Međutim, morat ćete raditi na novim ravnotežama između starog i novog, shvaćajući kako se novi snovi i projekti usklađuju sa stečenim ili nadolazećim odgovornostima. Vrijeme je za to da ponovo uspostavite povjerenje u sebe.

JARAC

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

(rođeni 1907., 1919., 1931., 1943., 1955., 1967., 1979., 1991., 2003., 2015., 2028.)

Prvih pet mjeseci u godini pripremit će pozornicu za posebnu, čak iznenađujuću, dinamiku u društvenim krugovima, prijateljstvima ili grupnim aktivnostima. Vrijeme je za obnavljanje zavjeta u osobnim odnosima, pronalaženje novih načina za druženje i doprinos drugima. Ističu se suradnja, susreti, zajednička ulaganja, aktivnosti koje mogu biti kreativne. Ovo vrijeme nosi priliku da proširite svoj svijet, nadiđete određene rutine i uživate u novim kanalima komunikacije.

Od lipnja je bolje stvari shvaćati smirenije, jer će biti vremena za finaliziranje stvari i dogovora koji su možda ostali visjeti. Prvo, zbog financijskih problema; bit će presudno da napravite popis vaše imovine i riješite nasljedstvo, zajmove i slične stvari. Intelektualna, pa čak i duhovna pitanja, također b mogla doći u prvi plan.

Neki aspekti vaših uvjerenja ili životne filozofije možda se mijenjaju jer sada imate pristup skrivenom znanju ili prije niste bili svjesni određenih činjenica.

MAJMUN

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

(rođeni 1908., 1920., 1932., 1944., 1956., 1968., 1980., 1992., 2004., 2016., 2029.)

To bi mogla biti godina vrhunskih iskustava, posebno u prvih pet mjeseci. To je ključno razdoblje za vaše ambicije, buduća očekivanja te profesionalni i društveni život, što može imati i značajne implikacije na vaše financije. Ako učinkovito iskoristite to razdoblje, to može biti vrijeme kreativnosti i otvaranja novih horizonata. Ova godina je odlična za napredak, čak i ako dolazi neočekivano ili iznenađujućim putevima. U svakom slučaju, nemojte se ograničiti na poznato. Vrijeme je da istražujete, težite višem, ulažete u svoje obrazovanje i ciljate visoko. Obrazovanje, putovanja i tehnologija mogli bi djelovati kao poluge za ovu jedinstvenu fazu.

Od lipnja nadalje, jedan od ključnih fokusa bit će na umrežavanju, sposobnosti povezivanja s drugima, uspostavljanju veza i napredovanja u svom elementu, kako vama odgovara.

Vrijeme je za rad na svemu što se tiče suradnje s grupama, posebice na komunikaciji i sposobnosti izgradnje tima. Novi odnosi mogu vam otvoriti bitna vrata, ali to će zahtijevati posebnu pozornost na vaše financije, posebno zajedničke resurse.

PIJETAO

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

(rođeni 1909., 1921., 1933., 1945., 1957., 1969., 1981., 1993., 2005., 2017.)

Možda ste već primijetili interes za nove teme, znanja ili promjenu životne filozofije. Taj će se trend snažno nastaviti u prvih pet mjeseci ove godine. Povoljno je vrijeme za dugotrajna putovanja, učenje, ispite, publikacije i, što je najvažnije, stjecanje novih i značajnih znanja. Ovo je razdoblje koje vas može navesti da srušite barijere ili neka samonametnuta ograničenja kojih ste se držali do sad. To je sjajna prilika da shvatite koliko možete rasti, čak i ako bude trebalo hrabrosti da učinite stvari drugačije. Dopustite životu da vas iznenadi, otvorite se novim iskustvima i proširite svoje horizonte.

Od lipnja bi se mogli pokazati rezultati ovog razdoblja snažnog učenja i promjene načina razmišljanja, no samo ako ste ga dobro iskoristili. Vrijeme je da obnovite svoje ciljeve, planove i ambicije, posebice na profesionalnom i društvenom planu.

Bez sumnje, ovo je uzbudljiva godina puna prilika za rast. Međutim, morat ćete raditi na osobnim odnosima na drugoj razini, s drugačijim skupom odgovornosti, gdje su potrebne čvrste veze

PAS

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

(rođeni 1910., 1922., 1934., 1946., 1958., 1970., 1982., 1994., 2006., 2018.)

Vrijeme je katarze i transformacije, osobito u prvih pet mjeseci u godini. Vrijeme je da pogledate u svoju unutrašnjost i skupite hrabrosti da spasite blago koje je još skriveno u vama. Otkrića i veze mogu se dogoditi na emocionalnoj, mentalnoj, pa čak i fizičkoj razini. Vrijeme je da testirate svoje regenerativne ili transformativne sposobnosti, okolnosti zahtijevaju da privučete svijest i dublje prodrete kako biste jasno vidjeli proces. Ova faza može imati koristi od duhovnih čitanja, tema povezanih sa zdravljem, psihologije, astrologije i slično.

Također, u fokusu je transformacija financija ili resursa, posebno onih zajedničkih, bilo na osobnoj razini ili u suradnji s nekim organizacijama. Iskoristite priliku za ažuriranje i bolje korištenje svojih mogućnosti.

Od lipnja dalje otvorit će se značajne prilike za putovanja, studije i nove projekte. Vrijeme posvećeno novim znanjima i vrsti učenja koja vas može potaknuti da preispitate svoje navike i običaje. Učite iz dana u dan bez odugovlačenja, ali nastavite koristiti svoj um kreativno.

SVINJA

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

(rođeni 1911., 1923., 1935., 1947., 1959., 1971., 1983., 1995., 2007., 2019.)

Veseliti se, nije vrijeme za preveliku retrospekciju. Barem tijekom prvih pet mjeseci u godini, osobni odnosi bit će izvanredan katalizator, kao poticaj ili izazov. Prolazite kroz odlučujuće razdoblje za ljubavne veze, ugovore i partnerstva. Ne bi bilo neobično da se dogode iznenađenja ili ubrzane promjene koje zahtijevaju inteligentnu prilagodbu. Možda će biti potrebni pravni posrednici. Ako se s njima dobro postupa, svi ovi utjecaji mogu biti vrlo pozitivni za rast s drugima, čak i ako to zahtijeva određeno prevladavanje prepreka.

Ključno je dobro definirati pozicije i dogovore jer će od lipnja ono što dijelite s drugima biti u središtu pažnje. To se može odnositi na ekonomske ili materijalne aspekte, kao i na emocionalne. Budite svjesni truda koji ulažete u stvari i onoga što doprinosite bez ignoriranja druge strane. Obiteljsko naslijeđe ili neriješena obiteljska pitanja također mogu zauzeti istaknuto mjesto.

Prošlost se može vratiti na neki način, možda da bi se riješila neriješena pitanja.