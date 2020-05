Svadbena torta iz snova stiže svim heroinama iz hitnih službi

Presretna sam zbog torte i slavlja koje će se ipak održati u rujnu, uzbuđeno govori Ivona Matijević (27), liječnica iz Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

Ona i još nekoliko budućih mladenki koje su se prijavile na akciju Slatkopedije, jedinog portala u Hrvatskoj koji prati slastičarstvo, u kojoj 17 naših slastičarnica nagrađuje raskošnom svadbenom tortom sve požrtvovne liječnice i medicinske sestre, ali i druge pripadnicama hitnih službi koje su se zajedno s kolegama protekla dva mjeseca srčano borile protiv korona virusa.

Akcija Slatkopedije, smatra splitska mladenka, medicinska sestra u Covid ambulanti, Matea Čikeš (29) svakako će usrećiti mnoge mladence koji su odlučili ovjekovječiti svoju ljubav u ovo doba. Njenu tortu izradit će, kad za to dođe vrijeme, splitska slastičarnica Dolcemania. Vjenčati se za svog izabranika Kristiana trebala 18. travnja, a do posljednjeg su se trena oboje nadali da će slavlja ipak biti. No sve je prebačeno na novi datum u kolovozu, tako da će 200-tinjak uzvanika ipak slaviti s njima u jedno restoranu uz more uz koji je Matea posebno vezana. Najljepša svadbena torta koju uvijek zamišlja kao svoju je kampanel sv. Duje, simbol grada i jedne velike ljubavi.

- Moji su roditelji prije 31 godinu takvu tortu imali na svom vjenčanju pa me još više vuče želja da i ja imam bar donekle sličnu. Njihova je bila cijela u krokantu, ali moja i ne mora biti, može biti malo modernija verzija. Okuse još nismo odabrali, ali voljela bih da bude čokoladna i voćna varijanta jer sam ljubitelj i jedne i druge. Zamišljam je u zlatno-bijeloj boji jer te dvije boje volim i one su te koje opisuju moje vjenčanje - opisuje Matea.

Medeni mjesec na Čiovu

Osječanka Ivona sa svojim zaručnikom Lukom u bračne vode uplovila je 8.05. obredom kod matičara u krugu najuže obitelji, a uspjeli su otići i na medeni mjesec na Čiovo. Korona joj im je nakratko pokvarila planove, no na rujanskom slavlju bi ipak trebalo biti svih 150 uzvanika,. Svadbenu tortu koju će za nju i odabranika kreirati osječka slastičarnica Kuća peciva, bit će od čokolade jer ju oboje vole.

- Mislim da ću se odlučiti za tortu na tri kata jer neće propasti nego će se pojesti. Što se tiče dekoracije, Luka to uvijek prepusti meni, a ja bih voljela da torta bude bijela, rustikalna, s padajućim zelenim ukrasima ili cvjetovima budući da nam je tamnozelena boja vjenčanja – objašnjava Ivona i dodaje da je ova akcija hvalevrijedna, jer nijedna slastičarnica neće propasti zbog jedne torte, a nama mladencima će to biti micanje velikog tereta s leđa.

- No ono što je bitnije je da postoji nešto predivno što te ispunjava kao čovjeka u shvaćanju da netko cijeni tvoj trud, da netko to vidi i nagradi. Neću reći da je “hvala” nedostatno, ali jedna od poslovica koje su mi vrlo drage je: “Djela, ne riječi” - kaže Ivona koja je protekla dva mjeseca radila pod punom zaštitno opremom koja ju je nekad i sputavala u radu, poput magljenja naočala, vizira koji stišću glavu... Zaručnika je upoznala u osnovnoj školi, a čak mu je bila i simpatija, no ona je tada bila ludo zaljubljena u drugog dječaka. Nakon što se odselila, Luku nije vidjela 14 godina, i tek je jedan susret u osječkoj Tvrđi prije tri ispisao filmski scenarij.

- Nisam bila sigurna da li je to Luka pa sam otišla do njegova stola i pitala ga: ‘Jesi ti Luka?’. On mi je potvrdno odgovorio, a ja sam se vratila svom društvu. Nakon toga on se ustao i došao do mene upitavši me: ‘Odakle ti mene znaš?’. Tu večer smo proveli pričajući i dogovorili se za kavu. Sljedeći dan smo se našli na kavi u 18 sati, a došla sam kući u ranojutarnje sate. Zatvorili smo dva kafića da bismo na kraju proveli još tri sata u autu pričajući. Činilo se predobro da bi bilo istinito - prisjeća se Ivona. Shvatila je da je njihov odnos nešto posebno, a prije dvije godine, u veljači, Luka ju je pitao da se uda za njega. U međuvremenu su udomili i psa Tobija, bul-terijera.

Heroine u plavom

Splićanka Matea se kao kao mala divila heroinama u plavoj uniformi, a danas je i sama u tim redovima, kojima smo, na neki način i dužni zahvaliti. U kolovozu planira sudbonosno “da” izreći svom Kristianu i tako okruniti vezu dugu dvije godine, nakon što su se poslije desetogodišnjeg poznanstva ponovno sreli na odmoru na Komiži. Tada su popili kavu nakon koje se rodila romansa. Inače radi kao patronažna sestra u Domu zdravlja Split, ali posljednja tri mjeseca mobilizirana je u Covid ambulanti.

- Svakodnevica su mi odlasci na posao ne znajući što će vas dočekati taj dan, hoćete li se uspjeti vratiti kući zdravi. Radite smjene od dvanaest sati. Sama bolest još uvijek je nepoznata pa tako svakim danom naučite nešto novo o njoj. Uz veliku pomoć i podršku doktora kao pravog timskog igrača sve se lakše prebrodi i svaki dan je pobjeda - opisuje Matea koja je kao mala znala čime se u životu želi baviti. Njezinu odluku zapečatila je bolest njene majke, karcinom, od kojeg je oboljela dok je Matea imala samo devet godina. Nakon operacije je bila i nepokretna no sve je savladavala s osmijehom i uz veliku volju za život. I tako je bilo sve do zadnjeg udahnutog daha kada je napustila ovaj svijet nakon 15 godina borbe.

'Kako da im zahvalimo?'

Zbog ovakvih dirljivih priča, Splićanka Kate Bošković (30), urednica Slatkopedije, portala koji vodi zajedno sa svojom sestrom Mirjanom Bošković Smrekar (32) razmišljala je kako bi im se mogla zahvaliti pa je došla na ideju za darivanje torti nakon što je na portalu pisala o sličnoj talijanskoj akciji #PerDireGrazie u kojoj je talijanska slastičarnica odlučila nagraditi zdravstvene djelatnice. Tako je nastala hvalevrijedna akcija #recimoimhvala.

- Osim djelatnicama medicinskog osoblja, akcija je namijenjena i policajkama, ženama vatrogascima, magistrama farmacije i farmaceutskim tehničarkama te drugim pripadnicama hitnih službi koje planiraju vjenčanje do kraja ove godine. Većina slastičarnica oduševljeno je pristala - kazala je Kate Bošković.

Mladenke kojima je propalo vjenčanje u doba korona krize, ili ga tek planiraju u ljeto, poziva da se jave kako bi i one osigurale svoju tortu, u slastičarnici iz svog grada, a koju će u suradnji moći sama kreirati.

- Bilo bi nam drago kada bismo uspjeli zasladiti što više vjenčanja i kada bi nam na taj način ova gorka godina ipak ostala u donekle slatkom sjećanju. Zasad imamo četiri mladenke kojima ćemo zasladiti vjenčanje, no nadamo se da će nam ih se javiti još i da ćemo, zajedno s našim slastičarnicama, uspjeti pridonijeti cijeloj ovoj situaciji na jedini način koji mi znamo - na slatki način - smije se Kate.

Akcija još traje: Mladenke, javite se!

Slobodne su nam se javiti sve mladenke iz hitnih službi, koje se planiraju vjenčati do kraja godine da se prijave do sredine lipnja ili početka srpnja ove godine.

- Voljeli bismo da nam se pridruži još slastičarnica, da dobijemo priliku zasladiti vjenčanja mladenkama iz svih dijelova Hrvatske. Primjerice, nemamo još niti jednu slastičarnicu iz Istre niti s riječkog područja pa se nadamo da će nam se i one priključiti. Zasad nam se pridružilo najviše slastičarnica iz Zagreba i cijele Dalmacije. Naša je akcija otvorena za sve pa svi oni koji nam se žele pridružiti, mogu se slobodno javiti na moj mail - kate.boskovic@slatkopedija.hr ili u inboks naših društvenih mreža - nama će biti drago u sklopu ove akcije predstaviti njihov rad, a mladenkama omogućiti tortu iz snova - kaže Kate.

Saša Horvat, vlasnik splitske slastičarnice Dolcemania

Saša Horvat, vlasnik poznate splitske slastičarnice Dolcemania izrazito je ponosan što može sudjelovati u ovoj akciji i uljepšati mladenki Matei njen dan.

- Sama će odabrati tortu, a već nam je natuknula da bi željela čokoladnu tortu. Torta će biti na kat i za 200 ljudi koliko će ih biti na svadbi. Sigurno će biti zadovoljna. To je najmanje što možemo učiniti i ovom svadbenom tortom reći – 'Hvala' - kaže Horvat koji Dolcemaniju vodi već posljednjih osam godina. Svaka torta, dodaje, nosi neku svoju posebnu priču. - Svadbene torte su posebne i zbog same prigode za koju su izrađene, a naš tim uživa u izradi svake baš kao da je jedina na svijetu - zaključuje Saša.

Sabina Satler, vlasnica osječke slastičarnice Kuća peciva

Kuću peciva otvorio je bračni par Sabina i Tomislav Satler još 2017., a do sada su, kažu imala nebrojeno naručenih svadbenih torti, a drago im je da će se darovanjem torte moći tom gestom zahvaliti Ivoni koja nije imala luksuz biti doma i ne se izlagati opasnostima.

- U cijelom ovom ludilu s Covidom 19, svi smo ostajali doma, a liječnici to nisu mogli, naprotiv, ostajali su na poslu po cijele dane i noći kako bi pomogli drugima. I Ivoni i svim ostalim mladenkama želimo puno zdravlja, sreće i ljubavi i želimo da im njihov dan zauvijek ostane u lijepom sjećanju - kaže Sabina Satler.

Ovo je popis slastičarnica koje sudjeluju u akciji #recimoimhvala

Slastičarnice iz Zagreba koje sudjeluju su M&M, Macarons by Zagreb, Amelie, Petra Jelenić, TiA's Gluten Free, a iz Splita to su Dolcemania, Cuppedia, Biberon cakes. Iz Makarske sudjeluje Kavana Romana Makarska, iz Zadra Tortica Zadar, Šibenika Yum Yum Pastry. Na popisu su i skradinska Slatka radionica by Vesna Nakić, te Dolce vita i Mala truba iz Dubrovnika i Bite Bay iz Slanog kraj Dubrovnika. Iz Varaždina će mladenke nagraditi iz Ekos pekarnice, a iz Osijeka Kuća peciva.

Prva, ali ne i posljednja

Akcija #recimoimhvala prva je akcija koju smo mi kao portal pokrenuli, no uvjereni smo kako nije i posljednja jer nekih novih planova već imamo i nadamo se da ćemo biti u prilici još pridonijeti društvu na ovaj način, kaže Kate Bošković.

