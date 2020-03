Mladencima teško pala odgoda: Vjenčanje nam uništila korona

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 7 stvari koje bi oboljeli voljeli da svi znamo o koroni i širenju

Antonela i Danijel: Izolacija nam teže pada nego odgoda svadbe...

Nove mjere koje zabranjuju okupljanja zbog koronavirusa sve su jako pogodile, no poprilično su ga osjetila i tri mlada para u bjelovarskom prigradskom naselju Predavac, koji su trebali u idućem mjesecu izreći sudbonosno “da”.

Razgovarali smo s 21-godišnjom Antonelom Pranjić i izabranikom njezinog srca, dvije godine starijim Danijelom Filipovićem. Posjetili smo ih u njihovom lijepo uređenom stanu na prvom katu obiteljske kuće, a u prizemlju je budući poslovni prostor. Sve je bilo pripremljeno da Danijel, svoju dragu, nakon svadbe koja je zakazana za 25. travnja, prenese preko kućnog praga. No, svadba je odgođena ravno za godinu dana.

Antonela i Danijel su zaposleni, ali zbog virusa se nalaze u kućnoj dobrovoljnoj izolaciji i kažu kako im ona nije teško pala, ali odgoda svadbe itekako jest.

- Točno prije godinu dana smo se odlučili da svoju četverogodišnju vezu okrunimo brakom i krenuli smo u pripreme. Pronašli smo salu i to u Bjelovaru u restoranu Šljukin gon, gdje ima mjesta za tristotinjak uzvanika koliko smo iz pozvali- govori nam simpatičan par.

Kažu da je trebalo puno toga uskladiti. Pronaći muziku, dogovoriti salu i uređenje, pronaći slobodne snimatelje videa i još puno toga. Kad su sve sinkronizirali i utanačili uplatili su kapare i onda su naručili tiskati pozivnice i ujedno i zahvalnice za veliki broj gostiju. Na koncu, kako bi nekada, a sad pokojni Mladen Delić, uzviknuo “Ma ljudi moji, je li to moguće” – jer se cijela priredba mora otkazati zbog virusa.

- Što je tu je, iz ove situacije ne možemo. Sad svima moramo javiti da ništa od velikog veselja koje se odgađa na godinu dana, a od brojnih uzvanika, čak njih oko 80 posto su rodbina s jedne i druge strane - kaže nam Danijel.

Dok je preračunavao koliko će ih doći otkazivanje, Antonela nas je poslužila kavom iz espresso aparata, što nam potvrđuje da će im u njihovom gnijezdu samo nedostajati ptičjeg mlijeka. Danijel je kazao da je sigurno kako gube novac za pozivnice i zahvalnice, jer će to morati ponovno platiti 1500 kuna s drugim datumom.

- Vjerujem da će glazbenici, snimatelji moći na izabrani datum iduće godine, jer u protivnom gubimo kauciju koju smo dali u visini od 15.000 kuna. S vlasnicom restorana smo dogovorili datum, tako da nam kapara za salu ne propada – pojašnjava Danijel. Buduća mladenka nam je rekla kako je i vjenčanica pribavljena, ali ju ne smije pokazati pred budućim suprugom prije nego što krene na samu svečanost. Naravno, mladoženja je spremio odijelo i nove cipele i kako nam je kroz šalu rekao sad će imati vremena da ih razgazi kako ga ne bi žuljale za vrijeme prvog plesa.

- Sreća da nismo izabrali mjesto za odlazak na bračno putovanje, jer bi, vjerujem i tu ostali bez dijela novca zbog otkaza. Imali smo nekoliko opcija u planu i onda smo rekli da ćemo tjedan dana prije svadbe odlučiti kuda ćemo. Sad nam je jasno da ćemo najvjerojatnije biti u izolaciji i cijeli sljedeći mjesec. Možda je to i najbolje bračno putovanje za odgođene svatove - kazala nam je Antonela, a što je izazvalo smijeh kod njenog Danijela.

Uostalom, vedra atmosfera koja vlada u njihovom domu pokazuje da se doista dobro slažu. Kad su mogli čekati godinu dana za ovaj termin, tako će još pričekati i 10. travanj iduće godine, kad će vesela povorka krenuti iz Predavca, od kuda će mladoženja krenuti po mladenku u Bjelovar i potom na toliko željeno slavlje.

'Mogli smo se vjenčati, ali obitelji nismo željeli uskratiti slavlje'

Vjenčat smo se trebali 18. travnja, no kako stvari stoje, neće biti u tom terminu. Kada se pojavio prvi slučaj zaraze nije mi uopće palo na pamet da bi se sve ovo moglo dogoditi. Zaraza je potom došla i u Istru, u Italiji je već uzela maha, a Italija nam je na svega 15 minuta vožnje. Ali i dalje smo naivno mislili da će sve proći, olako smo sve shvatili.

Svadba je trebala biti intimna, za 75 uzvanika u konobi u Novom Vinodolskom, kazala nam je buduća mladenka Ljubinka iz Rijeke koja je, s obzirom da joj je suprug pomorac, sve sama organizirala. No, vjenčanje nije otkazano, odgođeno je za kraj svibnja.

- Sve što je već naručeno neće “propasti”. Pa i kad odredimo novi datum, uzvanici će dobiti konfete s datumom 18. travnja, neka stoje, da se ljudi podsjete što nam se događalo na taj dan. Imamo već i izrađene čokoladice s tim datumom, ali bojim se da one neće “preživjeti” – smije se Ljubinka.

Priznaje nam kako je u početku, nakon što je shvatila da je odgoda jedino rješenje, bila malo tužna i razočarana. No kaže kako shvaća da zaista nema razloga za to jer je zdravlje ipak najbitnije. Do zadnjeg se nadala da do ovog scenarija neće doći. Njen zaručnik i budući suprug Ivan trenutno se ne može vratiti s broda jer bordari ne dopuštaju smjene pomoraca.

- Počeli smo organizirati vjenčanje u studenom, a on je početkom siječnja otišao na brod. Trebao se već vratiti, ali kako je svugdje na svijetu ista situacija, ne puštaju ih. I on je mislio da će sve "proći", a onda kad su mu prvi put odgodili povratak kući, pa opet drugi put... Tko zna, i da nismo morali odgoditi, bi li mladoženja uopće stigao na vlastito vjenčanje. Mogli smo se mi vjenčati, nas dvoje, kumovi i matičar, to je pet ljudi, ali nismo željeli našim bližnjima uskratiti da slave s nama - kaže nam ova simpatična mladenka dodajući kako joj je zapravo najteža bila neizvjesnost i nervoza kako će se situacija razvijati.

- Mi smo zajedno već dugo, možemo čekati još neko vrijeme. Ovo je jedna ružna situacija i nadam se da će ljudi nakon svega biti bolji ljudi i da će izvući neku pouku - kaže Ljubenka dodajući da nije imala problema kad je počela otkazivati svima koji su trebali biti dio ceremonije.

- Svi koji su uključeni u organizaciju su izvrsna ekipa, i razumni i susretljivi i nadam se da će biti uz nas i kad odredimo drugi datum - zaključuje Ljubenka.

'I na prstenu ostaje ondaj stari datum vjenčanja'

Sve smo morali otkazati. U prvi trenutak osjećala sam se užasno. Rastužilo me je jer smo morali otkazati datum najsretnijeg dana u našem zajedničkom životu, kaže Ruža Vukasović. Opak je na rkaju sve ispalo dobro.

- Nakon prvog šoka dobili smo novi datum u srpnju. Najprije sam pitala za slobodan termin za svadbenu salu. Željela sam da nam svira isti bend i to smo uspjeli. Fotograf je također bio slobodan još jedino nisam bila sigurna za vjenčanicu, a željela sam istu onu kakvu sam planirala imati na svom vjenčanju u travnju. Sreća mi se osmjehnula jer je moja vjenčanica bila slobodna na taj datum. Ma sve nam se opet nekako dobro poklopilo - rekla je Ruža.

U srpnju jedino neće moći otići na medeni mjesec. Putovanje su planirali i uplatili na Island, no u srpnju to neće biti moguće jer i ona i suprug rade, ali poručuje kako je godina duga te da će i za to biti vremena.

- Ma znate ljubav ipak sve pobjeđuje, pobijedit će i koronu. Vidite u našoj vezi ima puno toga zanimljivog. Kada smo tek prohodali, ja iz Kučića, on iz Podgrađa, rekli bi mi iz Poljičke Republike “kuća do kuće” najbliži cestovni pravac za doći do mene bio je preko Pavića mosta i Cetine. E, ali baš u to vrime Pavića most se obnavljao i moj dragi je trebao okolnim putovima, ali je dolazio, svaki dan. Ljubav ne poznaje granice, za nju nema prepreka. I na verama će ostati stari datum, da ga se svi poslije prisjetimo - uz smiješak kaže ova Poljičanka. Sutra će ga, dodaje, moći pokazati djeci i unucima i pričati kakva su to bila vremena.

Nisu oni jedini koji su svoj najsretniji dan u životu trebali odgoditi i proslavu svog vjenčanja zakazati za drugi datum. U Imotskoj krajini i u Dalmatinskom zaleđu velik je broj mladih koji svoje svadbene večere organiziraju u susjednoj Hercegovini, najviše u Posušju jer su tamo cijene povoljnije.

Sada je korona zatvorila granice i nema prelaska u susjednu BiH. Ima još zanimljivih situacija gdje je mlada iz Hrvatske, a mladoženja iz susjedne BiH ili obrnuto. Neki su sklopili već građanski brak zbog rješavanja osobne iskaznice i ostale dokumentacije.

- Niti ja mogu njoj, niti ona meni. Svatko stoji gdje se zatekao do danjega. Jedina nam je veza mobitel - reče nam jedan mladoženja uz smješak. Uz sve brige, mladi se na svoj račun znaju i našaliti, ali svi poručuju kako im ništa, čak ni korona “taj dan neće pokvarit”. On u crnom fraku, ona u bijeloj čipkastoj haljini sa čežnjom u očima do daljnjega potiho zamišljaju svoju svadbu. Jer ipak je to za svaku spozu dan kojeg će vječno pamtiti.

Župnik: Ne plačite, vjenčat ćete se kad opet bude prilike

Moja župljanka već dva dana plače jer joj je vjenčanje odgođeno. Ali treba u svemu ovome biti optimist i vjerovati da će doći bolji dani te da će se sve ponovno vratiti u normalu, govori župnik zagrebačke župe na zapadnom dijelu grada koji želi ostati anoniman jer za istup u javnosti treba imati odobrenje Zagrebačke nadbiskupije.

Do sada nije imao odgodu jer još traje korizma. Prva dva koja su dogovorena zakazana su za 1. svibnja i ona će se, kaže nam, ipak održati.

Dogovoreno je da bude samo obred - mladenci i kumovi, a da proslava bude iduće godine - govori nam naš sugovornik te dodaje da vjenčanja zakazana na lipanj još uvijek stoje. Ona još nisu otkazana te se, kaže nam naš svećenik, pomno prati situacija. No, pretpostavlja se da će se i ona na kraju morati odgoditi.

Drugi naš sugovornik, utjecajan svećenik s Kaptola, kaže da je otkazivanje vjenčanja pridržavanje državnih propisa, što smatra u redu.

- Pa nije to veliki problem u cijeloj situaciji. Nekima i paše da se odgodi, a ako je mladenka trudna, rodit će i vjenčat će se kada budu opet prilike. Oni koji se žele krstiti, a u situaciji su kao što je ova, znači izvanredna, mogu se krstiti “krstom želje”. Naime, roditelji kažu: “Želimo krstiti naše dijete” i time je dijete kršteno i dio je Crkve. Kasnije se dijete i formalno krsti. No, ono što brine su umirući. Tu sam strogo za to da svećenici idu pomazati umiruće, neka stave rukavice i masku. Ako idu liječnici, idemo i mi. Pa mi smo tu za vjernike, za naše ljude. Zato, krštenja i vječanja treba odgoditi, ali ni jednom umirućem ne smije se ne dati posljednje pomazanje - zaključuje.

Agencije: Nudimo drugi datum, nije sve propalo

Mnoga vjenčanja morat će se dva puta organizirati jer svadbe nisu otkazane već samo odgođene. Iz agencije za organizaciju vjenčanja BTW Studio kažu nam kako već imaju odgode vjenčanja planirana i za lipanj. Organizatori sada pokušavaju napraviti neku projekciju financijske štete koju će pretpjeti u nadolazećim mjesecima.

- Mnogim mladencima bilo je jako teško donijeti takvu odluku, ali tu se ništa ne može. Nama organizatorima ovakav je scenarij također katastrofa. Vjenčanja zakazana za rujan i dalje se normalno planiraju - kaže nam Đana Vozila Kovačević. Slično govore i u drugim agencijama, ali svi naglašavaju kako su suradnici na koje se naslanjaju u organizaciji, jako razumni i solidarni.

- Organiziramo vjenčanja za strance iz Velike Britanije, Amerike, Kazahstana. Svi oni bi po dolasku ovdje trebali u karantenu na 14 dana. Oni koji su imali zakazanu svadbu u bliskoj budućnosti su odgodili pa i za iduću godinu. Nastojimo im ponuditi drugi datum - kaže nam Antonija Radovančić iz agencije Something Blue. Slično nam kažu i u agenciji Promessi Weddings iz Splita.

- Vjerujem kako će ova situacija u Hrvatskoj brzo završiti, ljudi su disciplinirani i zaista se tome nadam. Organiziramo vjenčanja za strance, i zbog toga se bojim da će putovanja i dalje biti upitna, a to nas se direktno tiče. Među našim klijentima prvo je vladala velika tuga, ali tugu je ipak nadjačao strah i briga za zdravlje svojih najmilijih. Ali sigurno jest da im je teško pala ova situacija - kaže nam Ivana Knezović dodajući kako su svi njihovi partneri s kojima surađuju vrlo razumni i vjeruje da je dobra suradnja i međusobno uvažavanje u ovim teškim trenucima za njihov posao ključ uspjeha u budućnosti. U agencijama nam kažu i kako je strancima ova situacija jako nezgodna jer oni planiraju puno unaprijed, što zbog avionskih karata, ovise o tome kad njihovi uzvanici mogu doći, a mnogi su zabrinuti i kako će se na njih osobno odraziti ekonomska kriza koja zasigurno slijedi. Svi oni obično ne dolaze samo na vikend, oni dolaze na 10-ak dana i osim svadbe planiraju i cijelo proputovanje po Hrvatskoj tako da imaju veliki problem.

Renata Alujević iz agencije Dubrovnik Marry Me koja također radi isključivo sa strancima.

- Imali smo četiri, pet vjenčanja u bliskoj budućnosti, a riječ je o mladencima iz Amerike, Velike Britanje, Irske i Poljske. Mnogi su u prvi mah bili šokirani, jer ipak je to za njih veliki dan i ja to razumijem. I nama organizatorima je ovo šok, ali trebamo misliti na zdravlje. Mi kao organizatori imamo sada problem jer su ceremonija i slavlje na različitim mjestima, trebamo naći termin kada su opet dva ta odabrana mjesta slobodna, treba se poklopiti i da je fotograf slobodan, da svi njihovi gosti mogu doći u tom novom terminu... Vrlo je kompleksna situacija, ali mi ćemo je izvući. I kako sam svim svojim mladencima napisala, vjenčanja su zaustavljena, sve je stalo, ali ljubav je u svakom trenutku najvažnija - kaže nam Renata.

