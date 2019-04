Svima dobro: Kad mama spava ili se tušira, bebu podoji baka

Desetomjesečna beba Naomi već nekoliko mjeseci uživa posebne privilegije: U isto vrijeme doje je 21-godišnja mama i 47-godišnja baka, koja je, kad je Naomi imala samo četiri mjeseca shvatila da još ima mlijeka. Baka je rodila petero djece i nakon petog djeteta nije izgubila mlijeko.

Baka Angela Owens unučicu je počela dojiti kad je imala oko četiri mjeseca, kad se njena kći Julia Cannon, inače medicinska sestra po struci, išla nakratko otuširati. Naomi je bila mali gladuš, htjela je biti na prsima svako malo i čim je mama otišla u kupaonicu, počela je plakati tražeći dojku, a Julia je baš bila pustila vodu i stala pod tuš.

- Mama me je i prije toga pitala bih li imala nešto protiv da ona podoji Naomi i znala sam da još ima mlijeka. Štoviše, proizvodi ga puno. Prošla je sve potrebne preglede i skeniranje dojki i pokazalo se da nema zdravstvenih problema - kaže Julia te dodaje kako vjeruje da to može samo doprinijeti tome da se između bake i unučice stvori posebno čvrsta veza.

Kako mama i baka nastavljaju paralelno hraniti malenu, tako da ju baka podoji nekoliko puta na mjesec, često su meta kritika prijatelja i susjeda u St. Louisu u američkoj državi Missouri. No dvije žene ne vide ništa loše u zajedničkom dojenju.

- Nismo bile sigurne hoće li Naomi to prihvatiti, no jest, vrlo rado. I to mi je velika pomoć, jer mogu odspavati, pojesti ili se otuširati u miru - kaže Julia dok i Angela tvrdi kako uživa u dojenju unučice, piše The Sun.

Prednosti dojenja

Dojenje je najjednostavniji način da nahranite svoju bebu i da ona time bude zadovoljna, pa se majkama još tijekom trudnoće preporučuje da se informiraju o prednostima dojenja i nauče sve što mogu o tome kako započeti s dojenjem i doći do toga da i vi i beba uživate.

Mnogim majkama to pomaže da imaju više samopouzdanja kad beba dođe na svijet, s tim da gotovo sve majke mogu proizvesti dovoljno mlijeka i relativno brzo se snaći s dojenjem, ističu stručnjaci.

Majčino mlijeko jedina je hrana za dijete koja se preporučuje do 26 tjedna djetetova života, nakon čega se pomalo mogu početi uvoditi neke namirnice, ali još uvijek uz dojenje, što uvelike pomaže da se dijete zdravo razvija te da njegov imunitet ojača.

Dojenjem se pruža imunološka zaštita od respiratornih (dišnih), crijevnih i alergijskih bolesti te poremećaja. A veza koja se tijekom dojenja stvara ima pozitivan učinak na psihičku stabilnost majke i djeteta te jača njihovu povezanost.