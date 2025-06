Trikovi koji pomažu da uštedite više novca nego što trošite: Izdvajajte i po 10, 20 ili 30 centi

Ako vam se čini da nikako ne uspijevat staviti nešto novca sa strane, za crne dane, razmislite o tome da se poslužite nekim jednostavnim, a učinkovitim trikovima, kažu u Barclaysu, britanskoj financijskoj korporaciji koja pruža širok raspon usluga, od bankarskih, preko investicijskog bankarstva i upravljanje imovinom do izdavanja kreditnih kartica.

POGLEDAJTE VIDEO: Neki plivaju u novcu, neki ga nikad nemaju dovoljno

Pokretanje videa... 00:58 Dio Hrvata je pun novaca kao brod: Štednja porasla za 20 posto, na 37 milijardi eura | Video: 24sata/pixsell

Ideje o štednji po koracima često zapravo mogu biti dobra priprema za to da započnete redovito odvajati određeni iznos na poseban račun, jer ćete uvidjeti da se i uz male promjene može doći do toga da stvorite dobar temelj na štednom računu koji kasnije možete nadograđivati u skladu s mogućnostima, kažu stručnjaci.

Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

Evo nekoliko savjeta koje oni ističu:

1. Prihvatite izazov i krenite od 10 centi

Ako vam se čini da ne možete izdvajati puno novca na stranu, imajte na umu da poanta i nije u tome, nego da štedite uporno i dugoročno. Zato možda ne bi bilo zgorega da krenete od 10 centi, tako što ćete prvi dan u kasicu ubaciti prvih 10 centi, drugi dan 20, treći 30... i tako do kraja mjeseca. Zadnjeg dana u mjesecu stavit ćete u kasicu 3 eura. Tad se možete vratiti na početak, pa krenuti opet od 10 centi, ili pokušati povećavati iznos za 10 centi svaki dan, da vidite koliko dugo možete izdržati taj izazov. Nema razloga za nezadovoljstvo kad odlučite stati: Sjetite se da se na računu ipak nešto skupilo.

2. Isplanirajte vikend bez trošenja

Foto: Shutterstock

Jedan vikend mjesečno stegnite remen. Ako inače imate običaj subotom ujutro otići na plac, u neki shopping centar, velika je vjerojatnost da ćete potrošiti više nego što planirate, jer trgovine mame akcijama. Promijenite naviku. U petak razmislite što vam točno treba za naredne dane i obavite kupovinu nužnog. To ne znači da se nećete dobro provesti: Provjerite koje se aktivnosti nude besplatno i organizirajte provod. Primjerice, ljeti u Zagrebu ima filmskih večeri ili koncerata na otvorenom, a možete samo i prošetati.

3. Čeka vas veliki trošak? Uštedite novac za to!

Foto: Dreamstime

Sljedeći puta kad poželite naručiti on line novu haljinu, nove sandale ili torbicu, prvo se potrudite uštedjeti jednaki iznos novca. Dakle, ne novac za to, nego isti iznos koji ćete staviti na stranu. Na primjer, ako haljina stoji 30 eura, prestanite uzimati kavu iz automata na poslu nekoliko dana, napravite si sendvič koji možete ponijeti na posao, umjesto da trošite u pekari i tako dalje. Kad ušteđeni iznos prebacite na štedni račun (ili ga ubacite u kasicu), tek tada naručite željeno. Na taj način ćete lakše steći naviku štednje, ali se i uvjeriti da zaista želite i trebate tu haljinu. I rjeđe ćete naručivati neke nepotrebne stvari, koje često kupimo jer su 'povoljne'.

4. Kupujte namirnice na sniženju

Foto: Canva/Ilustracija

Planirajte kupovinu tako da kupujete namirnice koje su na sniženju zbog roka trajanja, a još ih možete iskoristiti. U mnogim trgovinama krajem dana će sniziti cijenu voća koje je malo zrelije, tako možete nabaviti i paket mesa kojem se približava rok. Sve to možete iskoristiti pametno: Voće za kolače i kompote, a meso tako da ga odmah zamrznete i izvadite na dan kad vam treba, ako ga nećete odmah pripremati.

5. Kupujte robu s greškom i na aukcijama

Pula: Započela su zimska sniženja u trgovinama | Foto: Dusko Marusic/PIXSELL, Reuters

Neke službe znaju imati aukcije rashodovane robe koja može biti itekako upotrebljiva, ili nađenih predmeta. Kod nas, na primjer, MUP i ZET povremeno imaju takve aukcije i na njima se zaista može pronaći dosta vrijednih stvari po povoljnim cijenama. Također, raspitajte se u trgovinama imaju li police s robom koja ima grešku i zbog toga je na sniženju. Ako je printer samo malo izgreban, a inače funkcionalan, možda ga možete nabaviti za trećinu cijene, pa - zašto ne?!

6. Izbjegavajte mjesečno plaćanje premije osiguranja

Foto: Canva/Pixsell

Premija osiguranja djeluje kao manje opterećenje ako ju 'razbijete' na 12 rata, no taj način plaćanja često ima veliku manu: većina osiguratelja naplatit će vam više u tom slučaju. U nekim slučajevima, to može ići i do 10 posto više na premiju, pa ako ste ugovorili godišnju premiju od 350 eura, na primjer, na kraju godine to vas može stajati oko 35 eura više. Umjesto toga, pokušajte osigurati novac za plaćanje jednom godišnje, a ono što biste platili dodatno zbog obročnog plaćanja - stavite na stranu. Račune nastojte plaćati redovito, kako se ne bi skupljala kamata.

7. Pažljivo proučite svoj porezni i druge zakone

Provjerite postoji li mogućnost da uštedite na plaćanju poreza. Na primjer, ako oba supružnika rade i imaju djecu, isplati se istražiti kako vam se isplati prijaviti djecu kao uzdržavane članove kućanstva, da biste ostvarili veći odbitak od poreza, odnosno dobili više. Također, provjerite možete li ostvariti olakšice za neke troškove, ili možda pravo na neku vrstu naknade iz socijalne skrbi u određenoj situaciji. U nekim tvrtkama, na primjer, imaju pravilnike koji kažu da radnik na dugotrajnom bolovanju može ostvariti pravo na pomoć. Ako vam i ne bude potrebno za život, dobro će doći na štednom računu.

8. Razmislite o tome da brže otplatite kredit

Foto: Pixsell/canva

Ako imate kredit za stan, automobil ili nenamjenski koji traje nekoliko godina, možda možete ubrzati isplatu. Naime, ako imate kredit na 10 godina i uz svaku mjesečnu ratu uplatite samo 10 posto novca više, pred kraj osme godine otplate moći ćete razgovarati s bankom o ranijoj isplati kredita. Istina je da tako gubite na kamatama koje biste mogli dobiti da taj novac izdvajate na neki štedni račun, ali ćete u konačnici uštedjeti na kamatama koje biste platili tijekom zadnjih godinu dana otplate kredita. Osim toga, to predstavlja sigurnost za slučaj da se neki mjesec dogodi da nemate dovoljno novca za ratu - kredit će se naplatiti iz preplaćenog iznosa.

9. Kupujete online? Provjerite možete li biti plaćeni za kupnju

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Mnogi trgovački lanci u zadnje vrijeme nude povrat sredstava za svaku kupnju, ili kupone za popust na sljedećoj kupnji, posebno u on-line trgovinama. Ako često kupujete na taj način, provjerite možete li ostvariti pravo na neku vrstu povrata, odnosno isprobajte Topcashback, Quidco i druge slične stranice. Uvijek istražite i postoji li neki kod na temelju kojega možete proći jeftinije, a da na njega imate pravo.

10. Otplatite skupe dugove kao glavni prioritet

Foto: PR

Kartice koje nam omogućavaju otplatu na rate često nisu nimalo jeftine. Čak i ako nema vidljivih kamata, možda postoje naknade za poslovanje, ili članarina za uslugu i slično. Dakle, ako imate neki takav dug, provjerite je li bi vam se isplatilo otplatiti ga gotovinom. Jednostavno usporedite trošak otplate na rate i provjerite koliko bi vam isti iznos nosio kamata da ga oročite, pa usporedite.