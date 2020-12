Zapravo ne morate prati nove plahte ili odjeću prije njihove prve upotrebe - iako biste vjerojatno trebali. Nomi Dale Kleinman, predsjednica odjela za dizajn tekstila/površina na Tehničkom institutu za modu, otkrila je što biste trebali učiniti s novom odjećom i posteljinom koju ste kupili.

To je osobni izbor

Dakle, prije nego što se previše uzbudite, pranje nove odjeće ili plahti nije strogo pravilo, ali se predlaže.

- Uvijek ga preporučujem. Tekstilni proizvodi mogu sadržavati i zalutale kemikalije iz proizvodnog procesa kao što je škrob koji se koristi za održavanje odjeće svježom tijekom otpreme, pakiranja ili vješanja u trgovini - kaže Kleinman.

Mnogo je koraka kroz koje tkanina prolazi prije nego što dođe do vas, pa čak i prirodna vlakna mogu biti izložena potencijalnim nadražujućim materijama.

- Prirodna vlakna zahtijevaju ribanje i čišćenje prije nego što postanu predivo, a za njega su potrebna i maziva, te se ponekad smole koriste za oblikovanje osnovice, a škrob se može koristiti u procesu tkanja. Pređa i tkanina mogu zahtijevati dodatno ribanje pomoću proizvoda od sapuna, natrijevog hidroksida ili izbjeljivanja kako bi pravilno prihvatili boju tijekom procesa bojanja ili printanja - objašnjava ona.

Što se događa ako preskočite pranje?

Prema Kleinman, većina će ljudi biti dobro i neće primijetiti nikakve štetne reakcije. Ali ako imate osjetljivu kožu, bilo koji kemijski ostatak može uzrokovati svrbež ili iritaciju kože. Također, kada perete odjeću i plahte, ona preporučuje upotrebu deterdženta koji je hipoalergen i bez toksina (i oni su bolji za okoliš). Kod obojene odjeće, poput traperica, postoji rizik da boja iscuri na bluzu ili namještaj kada sjednete. Pranje novih traperica prije prvog nošenja može to spriječiti.

Najbolji postupci za pranje novih predmeta

Uvijek provjerite oznaku za održavanje na novim odjevnim predmetima - sve na čemu stoji 'samo kemijsko čišćenje' ili ako imate vrlo osjetljive predmeti poput odijela, znači da se ne smiju prati ni sušiti.

- Ako želite produžiti životni vijek proizvoda i smanjiti skupljanje, predlažem pranje u hladnoj vodi i sušenje na sušilu za odjeću - kaže ona. Toplina i temperatura vode u postavkama sušilice mogu izblijedjeti, rastegnuti i smanjiti vašu omiljenu odjeću.

Konačna presuda

To potpuno ovisi o tome koliko je vaša koža osjetljiva, ali je dobro oprati novi tekstil prije nego što ga upotrijebite. No, hoće li biti smak svijeta ako obučete novu majicu, a da je prethodno niste oprali u perilici rublja? Vjerojatno ne. To je samo jedna briga manje, piše Real Simple.