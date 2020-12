Kako uočiti da je netko u vašoj blizini usamljen i kako pomoći?

Uslijed pandemije i mjera lockdowna sve je više ljudi koji se osjećaju usamljeno. Stoga je važno da znamo prepoznati znakove da je to prešlo u tjeskobu ili depresiju i može utjecati na zdravlje

<p>Mnogo je razloga zbog kojih se netko može osjećati usamljeno, od gubitka voljene osobe, preseljenja i fizičke udaljenosti od obitelji ili prijatelja, osjećaja da ih ljudi oko njih ne razumiju i ne podržavaju, da su izopćeni i na rubu društva... Uoči božićnih blagdana to je nerijetko i naglašenije, a ove godine uslijed pandemije korona virusa i novih mjera za suzbijanje njegovog širenja, mnogi će biti usamljeniji nego ikad. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Pametni ljudi sretniji su kad su sami</p><p>Što god bio razlog za usamljenost, važno je da ljudi oko osobe koja se tako osjeća znaju prepoznati znakove upozorenja koji mogu ukazivati na to da usamljenost vodi u tjeskobu te može uzrokovati tjelesne ili mentalne probleme, te da nauče pomoći na pravi način. </p><h2>Prepoznajte znakove</h2><p>- Ako se osjećate usamljeno, to se iz dana u dan može pogoršavati - kaže dr. Sarah Jarvis, liječnica opće prakse i ravnateljica Patientaccess.com, portala koji povezuje brojne liječnike raznih struka i omogućava korisnicima da na jednom mjestu potraže pomoć. Često nije lako prepoznati usamljenu osobu, no postoje znakovi koji mogu ukazivati na to, dodaje. </p><p>- Na primjer, ljudi koji su usamljeni često vrlo stresno proživljavaju dan i neke svakodnevne situacije. Tako, ako vas jako nerviraju vozači koji vam ne mahnu radi zahvale kad ih propustite, nepristojni prodavači ili neočekivana kiša, možda ćete se osjećati još gore jer ste usamljeni. Također, ljudi koji su usamljeni skloniji su prehrani koja dovodi do nakupljanja kilograma, jer hrana za njih nije samo hrana, nego zamjena za emocionalnu toplinu - kaže. </p><h2>Dio ljudske prirode</h2><p>Tijekom 2020. godine mnogi su se ljudi suočili s velikim životnim promjenama i morali preokrenuti cijeli svoj život. Mnogi su izgubili voljenu osobu uslijed zaraze virusom, ili su počeli raditi od kuće, pa imaju manje kontakata.</p><p>- U ljudskoj je prirodi da se kod velikih životnih promjena osjećamo usamljeni - kaže dr. Meg Arroll, psihologinja koja radi za Healthspan. Da bi usamljenost postala kroničnim problemom, opći osjećaj odvojenosti od drugih pretvara se u simptome slične tjeskobi, socijalnoj anksioznosti, depresiji, nesanici, niskoj samopoštovanju i povišenom stresnom odgovoru, dodaje.</p><h2>Je li to usamljenost?</h2><p>Andrea Simon, antropologinja i autorica brojnih knjiga, kaže da postoje jednostavni načini na koje možete uočiti ako se vaši najmiliji muče zbog usamljenosti. Ako je član vaše obitelji ili prijatelj postao suzdržan ili tih, promatrajte ga. </p><p>- Pripazite na promjene u ponašanju za koje se činilo da su uvijek bile dio osobnosti te osobe u prošlosti. Ako se brzo povlače iz razgovora, ne žele sudjelovati u Zoom komunikaciji, ili brzo završavaju razgovor telefonom, to su neki od mogućih znakova da je usamljenost dovela do tjeskobe. Ako su nekad išli u teretanu, a od njihovog zatvaranja ne žele niti prošetati, ili pokušati organizirati vježbe kod kuće, to također može biti znak. Ili, ako su nekad bili dobri u svome poslu, a sad ne uspijevaju odraditi sve što treba i prilagoditi se radu od kuće - kaže.</p><p>Pritom treba imati na umu da postoje razlike u tome kako će se netko nositi sa usamljenošću, što često ovisi o dobi. Na primjer, mladi mogu 'potonuti' u igranje videoigrica, dok stariji mogu potražiti pomoć antidepresiva, kaže. </p><h2>Kako uočiti usamljenost u 3 jednostavna koraka</h2><p>Ako brinete da je netko do koga vam je stalo možda usamljen, nježno mu postavite ova tri pitanja i zamolite da procijeni i boduje svoje odgovore, tako da za odgovor 'nikad' da 1 bod, za 'ponekad' 2, a za 'često' 3 boda. Evo pitanja: </p><p>1. Koliko često osjećate da nemate nikoga s kime biste mogli razgovarati?<br/> 2. Koliko se često osjećate izostavljeno?<br/> 3. Koliko se često osjećate sami?</p><p>Što je rezultat bliže broju 9, to je vjerojatnije da se radi o usamljenoj osobi, kaže dr. Alka Patel, liječnica opće prakse, zdravstvena trenerica i osnivačica i kreatorica metode Lifestyle First. </p><h2>Kada se zabrinuti?</h2><p>Dr. Patel kaže da usamljenost može utjecati na naš život kad rezultira negativnim ciklusom misli, osjećaja i djela. Treba se zabrinuti ako vas negativne emocije počnu proždirati veći dio vremena. </p><p>- Ako se stalno osjećate usamljeno i primjećujete promjene u svakodnevnim aktivnostima, tjelesnom i emocionalnom zdravlju, prvo što trebate učiniti je reći nekome. Podijelite kako se osjećate sa susjedom, prijateljem ili obitelji. Recite svom liječniku opće prakse koji vam može pomoći pronaći puno načina za povezivanje s drugim ljudima, ili potaknuti da pronađete stvari u kojima biste uživali - kaže dr. Patel. Dodaje kako povezivanje s drugim ljudima djeluje kao jednostavan korak, ali ponekad može biti teško. </p><p>- Srećom, utjehu i povezanost moguće je pronaći i u drugim stvarima koje mogu ublažiti bol zbog usamljenosti. To su, na primjer, kućni ljubimac, omiljena knjiga, šetnja na otvorenom, slušanje glazbe, vrijeme provedeno u prirodi i slično. Sve to može pomoći - dodaje. </p><h2>Kako pomoći usamljenoj osobi? </h2><p>Iako neki ljudi uživaju u vlastitom društvu i ne trebaju puno kontakata, to nije za svakoga, kaže dr. Jarvis. Istaknula je da ljudi koji se tako osjećaju moraju biti sigurni da u svoje vrijeme uključuju barem virtualne razgovore,kako bi se ipak osjećali manje sami.</p><p>- Pozovite usamljenog prijatelja i dogovorite šetnju na otvorenom, što je čak i u skladu s pravilima lock downa, ili se zajedno prijavite za internetske satove u nekim radionicama, odnosno provjerite postoji li na vašem području neka grupa za podršku i pomoć, makar samo i povremeni razgovor, pa ponudite suradnju i pomoć drugima. Pomaganje drugima je zapravo jako dobar način za ublažavanje osjećaja usamljenosti jer pomiče fokus s osjećaja s kojima se sami mučite na to da pomažete drugima - kaže. </p><p>- To može biti stariji susjed koji treba povremenu pomoć, ili se formalno možete uključiti u projekte volontiranja u zajednici. Nije važno što je u pitanju, bitno je da pomaže da se i sami osjećate dobro - dodaje. Rješenje mogu biti i klubovi vrtlara, ljubitelja trčanja i slično, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13345048/recognise-loneliness-what-do-if-friend-loved-one-suffering/">The Sun.</a> </p><h2>Što o usamljenosti kaže statistika</h2><p>- Pretpostavlja se da će jedan od pet ljudi koji žive sami provesti božićne blagdane sami. <br/> - Čak 60 posto ljudi tijekom pandemije osjećali su se usamljenije. <br/> - Oko 37 posto ljudi zna nekoga tko će Božić provesti sam.<br/> - Oko 16 posto Britanaca reklo je da se pomalo 'plaše' Božića. <br/> - Oko 52 posto Britanaca je pomoglo ranjivoj osobi tijekom pandemije.<br/> - Oko 4,2 milijuna odraslih uvijek se ili često osjećalo usamljeno tijekom drugog nacionalnog lock downa u Velikoj Britaniji.<br/> - Djeca u dobi od 16 do 29 godina dvostruko češće će se osjećati usamljeno tijekom pandemije, u odnosu na starije od 70 godina.<br/> - Vladin pilot za borbu protiv usamljenosti u Velikoj Britaniji stoji oko 5,9 milijuna funti, odnosno oko 50 milijuna kuna. </p>