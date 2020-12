Tjelesna nespremnost i manjak mišića pogubno utječu na psihu

Rezultati nove studije britanskih znanstvenika jasno ukazuju na to da su niska kardiorespiratorna sposobnost i slaba mišićna snaga povezane s lošijim mentalnim zdravljem

<p>Analiza studije provedene među više od 150 tisuća sudionika pokazala je da kardiorespiratorni fitnes i snaga mišića odvojeno pridonose porastu rizika od lošijeg mentalnog zdravlja, ali je najjasnija veza utvrđena kada su posrijedi bila oba faktora. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Znanstvenici su u razdoblju od kolovoza 2009. do prosinca 2010. izmjerili tjelesnu spremnost gotovo 153.000 ljudi u dobi od 40 do 69 godina. Pratili su broj otkucaja njihova srca prije, tijekom i nakon šestominutne vježbe maksimalnog intenziteta na sobnom biciklu. Mjerili su i snagu njihova stiska, što je u studiji korišteno kao indikator snage mišića. Usto su sudionici ispunili i dva standardna klinička upitnika o depresiji i anksioznosti kako bi znanstvenici dobili uvid u njihovo mentalno zdravlje. Sedam godina poslije ispitanici su ponovno ispunili iste upitnike. </p><p>Nakon što su uzeli u obzir ostale faktore, poput dobi, spola, prijašnjih mentalnih problema, pušenje, razinu prihoda, obrazovanje i prehranu, znanstvenici su zaključili da i nakon sedam godina postoji jasna veza između početne tjelesne spremnosti sudionika i njihova mentalnog zdravlja. </p><p>Među sudionicima studije s niskom kardiorespiratornom sposobnošću i lošijom snagom mišića uočeni su 98 posto veći izgledi za razvoj simptoma depresije i 60 posto veći izgledi za razvoj simptoma tjeskobe. </p><p>- Pružili smo dodatan dokaz o odnosu fizičkog i mentalnog zdravlja. Strukturirane vježbe namijenjene unapređenju različitih vrsta tjelesne spremnosti dobre su i za fizičku i za mentalnu snagu - rekao je Aaron Kandola, psihijatar s londonskog sveučilišta i glavni autor studije, dodavši da su rezultati posebno važni u svjetlu posljedica pandemije koronavirusa. </p><p>- Zabrinjavaju izvješća po kojima ljudi u doba pandemije više nisu aktivni kao što su bili ranije. Osobito zabrinjava činjenica da su zatvorene mnoge dvorane i teretane, a i vrijeme što ga ljudi mogu provoditi izvan kuće je ograničeno. Fizička aktivnost važan je dio naših života i može imati ključnu ulogu u sprečavanju mentalnih poremećaja - rekao je.</p><p>Ohrabruje podatak po kojemu se tjelesna spremnost može relativno brzo poboljšati - već za tri tjedna. To može smanjiti rizik od pojave uobičajenih mentalnih problema za 32,5 posto.</p>