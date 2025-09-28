Obavijesti

DUDAMA PROTIV STRESA

'Trend adult pacifiers': Zašto odrasli sve češće koriste dude i što kažu stručnjaci?

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Canva

U posljednje vrijeme na društvenim mrežama pojavljuje se sve više priča o odraslima koji koriste dude, inače poznate kao pacifier, da bi se nosili sa stresom i svakodnevnim pritiscima

Iako ovaj trend može zvučati neobično, stručnjaci ističu da iza njega stoje psihološki razlozi, ali i potencijalni zdravstveni rizici.

Trend je počeo u Kini, gdje su korisnici interneta počeli objavljivati iskustva o korištenju većih verzija dječjih dudi za odrasle. Prema izvještajima South China Morning Posta, cijena ovih dudi može dosegnuti i do 60 eura, a prodaja se mjeri tisućama mjesečno. Popularnost ovog proizvoda ubrzo se proširila i na Europu i Sjedinjene Države, a korisnici ističu da ih dudu koriste za smanjenje stresa, lakše uspavljivanje i ponekad kao pomoć u prestanku pušenja.

Ipak, medicinski stručnjaci upozoravaju na moguće negativne posljedice dugotrajnog korištenja dr. Tang Caomin, stomatolog iz Čengdua, upozorava da spavanje s dudom u ustima može ometati disanje i povećati rizik od gušenja.

Dugotrajna upotreba može dovesti i do problema s čeljusti, pomaka zubi te infekcija. Također, prodavači često umanjuju ove rizike u svojim opisima proizvoda.

Slično upozorenje dolazi i od Francuske federacije ortodoncije (FFO), koja ističe da navodne koristi poput smanjenja stresa, ublažavanja boli ili prestanka pušenja nemaju znanstvenu potvrdu i uglavnom se temelje na subjektivnim iskustvima korisnika.

Psihološki gledano, trend se može objasniti kroz mehanizam regresije, kada odrasle osobe traže sigurnost i utjehu u ponašanjima karakterističnim za ranije faze života. Neki stručnjaci također povezuju korištenje dudi s Freudovim pojmom oralne fiksacije, gdje sisanje ili grickanje može služiti kao način suočavanja sa stresom.

Iako neki korisnici tvrde da im dudu pomaže i da nemaju problema sa zubima, stručnjaci savjetuju oprez i preporučuju traženje drugih, sigurnijih strategija za smanjenje stresa, uključujući razgovor s liječnikom ili psihologom.

Zaključno, adult pacifiers predstavljaju interesantan fenomen koji odražava suvremeni način suočavanja s anksioznošću i stresom. Iako se ne može reći da trend sam po sebi šteti, važno je biti svjestan potencijalnih zdravstvenih rizika i koristiti ove proizvode umjereno.

